08:34 13.05.2026

Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом - МИД РФ



Для стран региона потенциальное сотрудничество с Китаем по добыче редкоземельных металлов обладает перспективами



АСТАНА, 12 мая - Sputnik. Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого на волне масштабной милитаризации западной экономики, отметил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.



В своем выступлении на Центральноазиатской конференции международного клуба "Валдай" он напомнил, что, по данным американских геологических служб, в регионе обнаружено 380 или даже более проявлений редкоземов.



"Налицо глобальная редкоземельная лихорадка. Центральная Азия оказалась в воронке этого хайпа... Основными покупателями (редкоземов - Sputnik) являются предприятия военно-промышленного комплекса", - отметил он.



По его словам, редкоземельные элементы "тесно связаны с масштабными планами милитаризации западной экономики".



"Они применяются в передовых образцах военный техники, в лазерном оборудовании, системах навигации", - сообщил дипломат.



При этом передовые технологии, добавил он, западные корпорации передают неохотно.



"От превращения редкоземного сырья в экономическое богатство - очень долгий путь. Технологическая добыча, переработка, кадры - вот ключ к успеху", - подчеркнул дипломат.



Поэтому для стран региона потенциальное сотрудничество с Китаем по добыче редкоземельных металлов обладает перспективами, считает он.



"Следует здесь посмотреть на перспективы взаимодействия с Китаем, поскольку минеральные ресурсы Центральной Азии через общую инфраструктуру проще соединить с производственными мощностями и в России, и в Китае", - сказал Стерникю



Как отметил дипломат, сотрудничество с Китаем на этом направлении даст доступ к необходимым технологиям и финансовым ресурсам. Россия предлагает равноправные условия взаимодействия в сфере редкоземельных металлов, как по части подготовки кадров, так и проведения исследований.



