 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.05.2026
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
02:08  США окучивают Таджикистан, стремясь вытеснить Россию из ЦА, - Марат Нургожаев
00:56  Министерство коммерции КНР запретило признавать, исполнять и соблюдать санкции США
00:05  Русские войска сорвали планы ВСУ по восстановлению контроля над районом Степногорска – сводка Readovka за 4 мая
Понедельник, 04.05.2026
16:04  Гонке ИИ в США не нужны никакие барьеры и моратории, - Валентин Катасонов
15:49  НГ: США нашли замену китайскому сырью в степях Казахстана. Следующая цель - Киргизия
08:45  Центральная Азия без ядерного оружия: 20 лет Семипалатинскому договору
08:42  "Вода может стать залогом единства": Кайрат Сарыбай о новой стратегии в Центральной Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
09:30 13.05.2026

VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
12.05.2026 - 13.05.2026
Геленджик, Россия

12–13 мая Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит свою шестую Центральноазиатскую конференцию. Ее тема: "Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве". Мероприятие пройдет в Геленджике.

Одна из целей конференции – определить приоритеты совместного участия в транспортно-логистических проектах: МТК "Европа – Западный Китай", который способствует сохранению торговли между Европой и Азией, и МТК "Север – Юг", который в перспективе свяжет Центральную Азию с Южной Азией и Ближним Востоком.

Другой важной целью конференции будет поиск общих подходов к угрозам, связанным с последствиями военной кампании Израиля и США против Ирана и нарастающим противостоянием Китая и США на мировой арене.



Программа VI Центральноазиатской конференции
Международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Россия – Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве"
г. Геленджик, 12–13 мая 2026 года

12 мая, вторник

09:30 – 10:00 Открытие конференции (прямая трансляция: русский, английский)

Открыто для прямой трансляции

10:00 – 11:30 Сессия I. Россия и Центральная Азия в меняющейся глобальной среде (прямая трансляция: русский, английский)

Мировая политика находится в состоянии перехода к более справедливому многополярному мироустройству. Эпоха перемен характеризуется повышением индивидуальной ответственности государств за свое будущее, снижением общей управляемости и поиском новых приоритетов для международных институтов. На фоне этого Россия и страны Центральной Азии выстраивают стратегии развития и укрепления собственной безопасности, вырабатывают совместные подходы при решении глобальных и региональных проблем, отражении вызовов и угроз, связанных с трансформацией международной среды. Задача сессии – сравнить взгляды ученых из России и стран Центральной Азии на основные вопросы мировой политики, международной безопасности и глобального развития.

12:00 – 13:30 Сессия II. Большая Евразия и Центральная Азия: общие приоритеты государств

Россия и страны Центральной Азии являются естественными союзниками в деле построения на пространстве Большой Евразии общей зоны мира, развития и процветания. Одновременно они ищут и находят ответы на наиболее актуальные вопросы регионального развития, укрепления связей стран с глобальной экономикой, повышения их конкурентоспособности, прорабатывают решения актуальных задач, касающихся преодоления последствий изменения климата, недостатка пресной воды, нарушения производственных и торговых цепочек, информатизации и создания новых механизмов межгосударственного сотрудничества. Цель сессии – определить общие приоритеты России и стран Центральной Азии применительно к задачам развития, снижения рисков и угроз в сфере международной и национальной безопасности, повышения открытости к торговому, инвестиционному и культурному обмену.

14.30 – 16.00 Сессия III. Многостороннее сотрудничество в Большой Евразии: форматы, вызовы и потенциал

Большая Евразия – это регион с одной из наиболее развитых в современном мире систем многостороннего сотрудничества, которое происходит через формальные институты и множественные контакты между государствами. Центральной является роль Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей все страны Евразии на основе общего видения важнейших задач стабильности и развития, выработки инструментов практического решения актуальных проблем. Значительное место занимают и другие институты, в особенности Евразийский экономический союз, поступательно развивается взаимодействие в рамках "центральноазиатской пятерки" и ряда двусторонних форматов. На сессии планируется обсудить приоритеты развития этих институтов, потенциал сопряжения между ними, их взаимодействие с внерегиональными державами и организациями глобального характера.

16:30 – 18:00 Сессия IV. Пространство культуры, науки и образования в Большой Евразии (прямая трансляция: русский, английский)

Сотрудничество в сфере науки, культуры и образования имеет фундаментальное значение для развития России, стран Центральной Азии и всей Евразии в долгосрочной перспективе. Сейчас наши государства ставят перед собой цели повышения конкурентоспособности населения и экономики в целом, развития гражданственности и уважения к собственной истории и культуре, интеграции в международное научное пространство. Цель сессии – оценить состояние многостороннего взаимодействия России и стран Большой Евразии в этих областях, определить приоритеты кооперации на общем образовательном, научном и культурном пространстве.

13 мая, среда

10:00 – 11:30 Открытая дискуссия (прямая трансляция: русский, английский)

Открытая дискуссия – традиционный формат в рамках Центральноазиатской конференции клуба "Валдай". Цель – обратить внимание на проблемы и вопросы, которые были недостаточно раскрыты в рамках основной программы мероприятия, наметить направления и сюжеты для обсуждения в будущем, в свободной форме обменяться мнениями о важных аспектах двусторонних отношений и взаимодействия России и стран Центральной Азии с окружающим миром. К доверительному разговору в рамках открытой дискуссии приглашаются все участники и гости конференции.

Источник - Клуб "Валдай"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778653800


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2026 года №1274
- "Двадцать лет на сцене – это путь от смелой идеи до признания на мировом уровне" – Маулен Ашимбаев поздравил театр "Sensitive" с юбилеем
- Исполнение поручений Президента по обеспечению продовольственной безопасности: в Правительстве рассмотрели ход проведения весенне-полевых работ
- Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации в Казахстане стратегических международных инвестпроектов
- В Үкімет үйі обсуждено сотрудничество Правительства РК и Фонда ООН в области народонаселения
- Законы о президенте и парламенте: чего не хватает
- Три измерения казахстанской экологии. Второе – региональное…
- Айдарбек Сапаров: Казахстан готов стать ключевым продовольственным хабом Евразии
- Древний след степной цивилизации: в Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- МЗП до 150 тысяч: социальная мера или игра перед выборами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  