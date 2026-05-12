09:30 13.05.2026
VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
12.05.2026 - 13.05.2026
Геленджик, Россия
12–13 мая Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит свою шестую Центральноазиатскую конференцию. Ее тема: "Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве". Мероприятие пройдет в Геленджике.
Одна из целей конференции – определить приоритеты совместного участия в транспортно-логистических проектах: МТК "Европа – Западный Китай", который способствует сохранению торговли между Европой и Азией, и МТК "Север – Юг", который в перспективе свяжет Центральную Азию с Южной Азией и Ближним Востоком.
Другой важной целью конференции будет поиск общих подходов к угрозам, связанным с последствиями военной кампании Израиля и США против Ирана и нарастающим противостоянием Китая и США на мировой арене.
Программа VI Центральноазиатской конференции
Международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Россия – Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве"
г. Геленджик, 12–13 мая 2026 года
12 мая, вторник
09:30 – 10:00 Открытие конференции (прямая трансляция: русский, английский)
Открыто для прямой трансляции
10:00 – 11:30 Сессия I. Россия и Центральная Азия в меняющейся глобальной среде (прямая трансляция: русский, английский)
Мировая политика находится в состоянии перехода к более справедливому многополярному мироустройству. Эпоха перемен характеризуется повышением индивидуальной ответственности государств за свое будущее, снижением общей управляемости и поиском новых приоритетов для международных институтов. На фоне этого Россия и страны Центральной Азии выстраивают стратегии развития и укрепления собственной безопасности, вырабатывают совместные подходы при решении глобальных и региональных проблем, отражении вызовов и угроз, связанных с трансформацией международной среды. Задача сессии – сравнить взгляды ученых из России и стран Центральной Азии на основные вопросы мировой политики, международной безопасности и глобального развития.
12:00 – 13:30 Сессия II. Большая Евразия и Центральная Азия: общие приоритеты государств
Россия и страны Центральной Азии являются естественными союзниками в деле построения на пространстве Большой Евразии общей зоны мира, развития и процветания. Одновременно они ищут и находят ответы на наиболее актуальные вопросы регионального развития, укрепления связей стран с глобальной экономикой, повышения их конкурентоспособности, прорабатывают решения актуальных задач, касающихся преодоления последствий изменения климата, недостатка пресной воды, нарушения производственных и торговых цепочек, информатизации и создания новых механизмов межгосударственного сотрудничества. Цель сессии – определить общие приоритеты России и стран Центральной Азии применительно к задачам развития, снижения рисков и угроз в сфере международной и национальной безопасности, повышения открытости к торговому, инвестиционному и культурному обмену.
14.30 – 16.00 Сессия III. Многостороннее сотрудничество в Большой Евразии: форматы, вызовы и потенциал
Большая Евразия – это регион с одной из наиболее развитых в современном мире систем многостороннего сотрудничества, которое происходит через формальные институты и множественные контакты между государствами. Центральной является роль Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей все страны Евразии на основе общего видения важнейших задач стабильности и развития, выработки инструментов практического решения актуальных проблем. Значительное место занимают и другие институты, в особенности Евразийский экономический союз, поступательно развивается взаимодействие в рамках "центральноазиатской пятерки" и ряда двусторонних форматов. На сессии планируется обсудить приоритеты развития этих институтов, потенциал сопряжения между ними, их взаимодействие с внерегиональными державами и организациями глобального характера.
16:30 – 18:00 Сессия IV. Пространство культуры, науки и образования в Большой Евразии (прямая трансляция: русский, английский)
Сотрудничество в сфере науки, культуры и образования имеет фундаментальное значение для развития России, стран Центральной Азии и всей Евразии в долгосрочной перспективе. Сейчас наши государства ставят перед собой цели повышения конкурентоспособности населения и экономики в целом, развития гражданственности и уважения к собственной истории и культуре, интеграции в международное научное пространство. Цель сессии – оценить состояние многостороннего взаимодействия России и стран Большой Евразии в этих областях, определить приоритеты кооперации на общем образовательном, научном и культурном пространстве.
13 мая, среда
10:00 – 11:30 Открытая дискуссия (прямая трансляция: русский, английский)
Открытая дискуссия – традиционный формат в рамках Центральноазиатской конференции клуба "Валдай". Цель – обратить внимание на проблемы и вопросы, которые были недостаточно раскрыты в рамках основной программы мероприятия, наметить направления и сюжеты для обсуждения в будущем, в свободной форме обменяться мнениями о важных аспектах двусторонних отношений и взаимодействия России и стран Центральной Азии с окружающим миром. К доверительному разговору в рамках открытой дискуссии приглашаются все участники и гости конференции.