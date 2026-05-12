VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"

09:30 13.05.2026

12.05.2026 - 13.05.2026

Геленджик, Россия



12–13 мая Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит свою шестую Центральноазиатскую конференцию. Ее тема: "Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве". Мероприятие пройдет в Геленджике.



Одна из целей конференции – определить приоритеты совместного участия в транспортно-логистических проектах: МТК "Европа – Западный Китай", который способствует сохранению торговли между Европой и Азией, и МТК "Север – Юг", который в перспективе свяжет Центральную Азию с Южной Азией и Ближним Востоком.



Другой важной целью конференции будет поиск общих подходов к угрозам, связанным с последствиями военной кампании Израиля и США против Ирана и нарастающим противостоянием Китая и США на мировой арене.



