Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане

17:33 13.05.2026 Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане

С развитием онлайн-карт появился такой вид досуга, как виртуальные путешествия. Пользователи с помощью спутниковых снимков исследуют самые труднодоступные уголки земного шара, а самыми интересными находками делятся на тематических сайтах.



А что любопытного можно найти на спутниковых снимках казахстанских степей? В вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Дьявол в Лисаковске



В 2022 году австралийский сайт Playcrazygame опубликовал подборку из десяти самых таинственных мест на Google Maps.



Название сайта можно буквально перевести как "сумасшедшие игры". Его целевая аудитория - это заядлые геймеры и вообще все те, кто готов просиживать за компьютером сутки напролет, выискивая в Интернете хоть что-то интересное.



Итак, из десяти самых загадочных локаций, которые отыскали австралийцы, две находятся в Казахстане.



Больше всего споров и теорий вызвала точка, находящаяся посреди голой степи примерно в 20 километрах от города Лисаковска. Эта находка напоминала первые кадры из фильма ужасов про тайные секты. В степи красовалась гигантская перевернутая пентаграмма. Похожее уже находили в Бишкеке, но там пятиконечная звезда была меньше и находилась в центре города. Старожилы Бишкека тайну разгадали быстро. Еще в СССР тут был разбит парк Панфилова, и аллейки там складывались в символ Советской армии. До появления навигаторов направление лучей пинакля никого не волновало, но на онлайн-картах звезда стала выглядеть перевернутой, что особо пугало гостей города, пытающихся проложить маршрут по центру Бишкека.



Гигантская перевернутая звезда в казахстанской степи породила у интернет-пользователей самые жуткие гипотезы.



Пентаграмма у Лисаковска гораздо больше и находится вдалеке от жилья, так что никаких парковых аллей тут быть не может. Диаметр звезды в круге - 366 метров. Особо любопытные жители города даже проехались туда, но ничего такого не заметили. Разве что несколько полузасыпанных длинных канав.



На англоязычных форумах уже выдвигались жуткие гипотезы о секте сатанистов в Казахстане, проводящих в степи зловещие ритуалы. Жители постсоветского пространства выдвигали не менее интересную теорию. Якобы прежде в этом месте находился узел военной связи, представляющий собой пять телеграфных столбов на одинаковом расстоянии в форме правильного пятиугольника. Военные всегда любили точность в расчетах, и поэтому степной пятиугольник выстроен по евклидовой формуле, которую учат даже школьники на уроке геометрии. Если командиры любят, чтобы даже одеяла на солдатских койках были заправлены строго по линейке, то рядовые всегда стараются не делать лишнего шага. При профилактическом ремонте узла связи грузовик гоняли по самым коротким путям от столба к столбу, а при осмотре просто делали круг, огибая конструкцию. За годы обслуживания колеса машин и солдатские сапоги заметно продавили почву, так что на ней ничего не растет, и прежние тропки образовали зловещую пентаграмму. Потом появились более совершенные виды связи, конструкцию спилили, а раз этот узел работал на оборону, то о нем не слишком распространялись и про столбы не помнят даже местные жители.



Как и водится на подобных форумах, нашлись и те, кто будто бы проходил тут срочную службу и лично менял провода в пентаграмме.



Это официальная версия, и звучит она очень логично. Только возникает вопрос: неужели такой узел связи был настолько уникальным, что на всей территории бывшего СССР встречается только один раз? Даже если предположить, что это была некая экспериментальная установка, то логичнее ее было бы искать на закрытых полигонах, а не рядом с довольно крупным городом.



Так на смену гипотезе о секте сатанистов пришла не менее интригующая о сверхсекретном военном проекте СССР.



Но совсем недавно в архивах Лисаковска обнаружился документ, который пролил свет на загадочную пентаграмму, и ответ оказался очень прозаичен. В начале 80-х годов тут хотели построить пионерский лагерь. Место тут очень подходящее, живописные пейзажи, река - короче, все, что нужно советским детям на отдыхе. Автор проекта оказался человеком креативным и решил сделать лагерь круглым и разделить его на секторы, а в центр поместить пятиугольную площадь. При этом главные улочки складывались в звездочку.



В реальности Лисаковская пентаграмма - всего лишь незавершенный проект по строительству пионерского лагеря.



Именно с этих главных улиц, а вернее, с котлованов под них и началось строительство лагеря. Но настала Перестройка, потом распад Союза - и стройку забросили, а в лихие 90-е и вообще забыли. Если бы не снимки со спутника, про планы на пионерский лагерь, наверное, никто бы никогда не вспомнил.



Аэродром каменного века



А вот тайны другого объекта с сайта Playcrazygame до сих пор не разгаданы. В статье это место носит название "Тургайская свастика", хотя фигуру точнее будет назвать трикветром. В ней три луча, и диаметр геоглифа составляет около 140 метров. Вблизи трикветр выглядит как земляная насыпь высотой около 70 сантиметров, но с высоты птичьего полета земляной вал смотрится как довольно точная и сложная фигура. Это одна из главных загадок. Как племена гуннов - а именно им приписывают появление свастики в Тургае - смогли настолько точно сделать подобную фигуру? И второй вопрос: зачем они это сделали, потратив столько сил и времени? Трикветр можно увидеть только с самолета.



Главная гипотеза – сакральное значение. Официальная наука не терпит домыслов, и любое непонятное, а главное, непрактичное, сооружение записывается в культовые. Есть все основания предполагать именно это. Рядом с геоглифом есть несколько курганов, к сожалению, разграбленных, но уже по самому наличию мест захоронения можно заключить, что этот участок Тургайской степи для гуннов был не просто куском земли.



Геоглифы - это нанесенные на землю узоры и рисунки, которые видны только с самолета. С формой трикверта все относительно ясно, он означает благополучие, ход солнца по небу, а значит - жизнь и движение. Раз племена, которые возвели насыпь, выбрали этот символ, то, скорее всего, они особенно почитали солнце и имели свое представление о строении мира. А вот на остальные загадки пока ответа нет.



В 60-е годы появилась смелая гипотеза, что люди бронзового века могли строить примитивные летальные аппараты, а геоглифы служили для навигации. Технологии того времени действительно позволяли построить подобие дельтаплана, но, кроме материалов, требовались еще познания в аэродинамике, а она зародилась лишь в XVII веке.



Геоглифы встречаются во многих уголках мира, и однозначного ответа об их предназначении нет. Существует много гипотез: от совсем прозаических - типа люди древности так освящали землю, на которой живут, и отправляли послания богам на небесах, до совсем фантастических - о навигационных знаках для пришельцев из космоса.



Стоит упомянуть абсолютно недоказанную, но любопытную гипотезу, выдвинутую советскими учеными в 60-х годах, что якобы люди бронзового века могли создавать примитивные летательные аппараты вроде дельтаплана или аэростата, а геоглифы указывали им на потоки ветра и места, где безопаснее всего идти на посадку. Даже немного жаль, что эта гипотеза не нашла подтверждений. Образ гуннского юноши, парящего на дельтаплане из шкур над Тургайской степью, мог стать хорошим сюжетом для музейных экспозиций.



И вода стала кровью



Тем не менее загадочные находки в казахстанских степях привлекли к нашей стране любителей путешествий со всего мира. Очень быстро была найдена еще одна звезда. Она находится недалеко от Актау. В отличие от лисаковской пентаграммы ее линии не так строго отрисованы и нет внешнего круга. И диаметр звезды почти вдвое меньше, всего 200 метров. Загадку актауской звездочки разгадали быстро. Это молодой город, и местные жители помнят каждый момент его жизни. Оказалось, что на этом месте был дельтадром, то есть маленький аэродром для мотодельтапланов. Дельталеты разгоняются на специальных тележках, которые и оставили эти полосы. В Мангыстау почти всегда очень ветрено, поэтому при взлете и посадке нужно учитывать розу ветров, то есть взлетные дорожки должны идти в разных направлениях, а форма пятиконечной звезды для подобных маневров оказалась оптимальной.



При цветении диатомовые водоросли могут издавать неприятный запах, от чего ассоциация с кровью только усиливается.



Под Атырау, возле поселка Кульсары, пользователи нашли на спутниковых снимках вообще зловещее место. Тут можно снимать фильмы с видами преисподней, не тратясь на декорации. Вода в этом водоеме красная, будто озеро наполнено кровью. Сразу была выдвинута гипотеза, что сюда сливают кровь со скотобоен, но критики она не выдерживала. Чтобы регулярно наполнять такой водоем, нужно ежедневно забивать десятки тысяч быков. Любопытные путешественники отправились туда, чтобы разгадать загадку. И ответ нашелся быстро. У водоема стоял сильный запах ржавчины. То есть причудливый цвет озеру придают оксиды железа. Таких источников в мире много, но далеко не все окрашивают воду в кровавый цвет. Выяснилось, что вода еще и соленая, а у такой смеси больше шансов приобрести кровавый оттенок.



В феврале 2026 года тайна Красного озера наконец была разгадана. В точно такой же цвет окрасилось море на одном из диких пляжей в Актау. Особенно жутко это выглядело возле поселка Акшукур. Там в феврале выпал небольшой снежок, и кроваво-алая вода на белом снегу была похожа на ночной кошмар. А до этого в кровавый цвет окрасилась вода в некоторых арыках Шымкента. К концу марта к зловещему зрелищу добавился еще неприятный запах, действительно напоминающий запах разлагающейся крови на скотобойне.



Оказалось, все дело в цветении диатомовых водорослей. Эти неприхотливые одноклеточные животные живут практически везде, включая воды Арктики и Антарктиды. Цветут они регулярно, но, чтобы цветение обрело кровавый цвет, требуется совокупность сразу нескольких факторов, включая температуру воздуха, воды, процент соли и железа. В Красном озере Атырау это соотношение всегда стабильно, а в других водоемах оно могло меняться.



Правда, причину необычной активности водорослей слишком недоверчивые пользователи стали искать в экологических проблемах или даже ядерных испытаниях. Давно уже не секрет, что большая часть мирных ядерных взрывов проекта "Чаган" проводилась именно под Атырау. Однако первое упоминание о том, что вода стала похожа на кровь, было зарегистрировано в городской хронике немецкого города Вильснака, и было это в 1383 году, то есть почти за 600 лет до первой атомной бомбы. А в 1818 году на "кровавые" воды наткнулась британская экспедиция Джона Росса, причем это было у берегов Гренландии, то есть вдалеке от человеческих поселений. То есть экологическая обстановка на цветение диатомовых водорослей точно не влияет.



Для того, чтобы диатомовые водоросли придали воде кровавый цвет, нужно сочетание нескольких факторов, отчего это явление случается нечасто.



Если уж речь зашла о секретных военных объектах и ядерных испытаниях, то нельзя не сказать о попытках найти сверхсекретные воинские части. На территории Казахстана осталось много мрачного советского оборонного наследия, от печально известного Семипалатинского полигона до экспериментальной лазерной установки "Бархан". Но попытки найти на спутниковых снимках нечто этакое ничем не увенчались. И дело не в том, что никаких секретных военных объектов в казахстанских степях сейчас нет, а в политике Гугла и Яндекса. Эти поисковые сервисы по просьбе спецслужб скрывают места, не предназначенные для чужих глаз.



Прежде секретные объекты блюрили, замазывали черным или разбивали на пиксельную мозаику. Это приводило к обратному эффекту. Так бы никто не обратил внимания на пару невзрачных бетонных прямоугольников посреди степи, но если это так явно скрывают, то и растет число желающих своими глазами увидеть, что такое интересное вояки прячут от народа. Тогда Google изменил подход к сокрытию тайных локаций. Картинку немного смещают, или место просто маскируется под обычный лесной пейзаж. Это можно заметить по снимкам Мугалжарского района Актюбинской области. На онлайн-картах там просто степь, но заблудившиеся в степи, из тех, кто пытался найти короткий путь до Эмбы, прекрасно знают, что тут прячется радар, который виден за несколько километров, и воинская часть, его обслуживающая. На спутниковых снимках в этом месте просто степь.



Попытки скрыть военные базы на онлайн-картах пиксельной мозаикой лишь привлекают к ним внимание, и число любопытных, пытающихся пробраться на закрытую территорию, только растет.



Любопытно, но сервис Яндекс. Карты до сих пор использует старый метод с размытием секретного объекта. Получается это совсем нелепо, как можно увидеть на печально известном военном аэродроме под городом Энгельс. Городок на спутниковых фото виден очень детально, вплоть до отдельных деревьев на улицах, и поэтому размытый прямоугольник бросается в глаза даже тому, кто ничего подобного искать не собирался. Остается только сделать надпись "Аэродрома тут нет", чтобы совсем запутать противника.



Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы!



Общедоступные онлайн-карты не могут похвастаться идеальной точностью, да этого от них и не требуется. Гугл и Яндекс позиционируют свои сервисы как образовательно-развлекательные. Конечно, если речь идет о населенных пунктах и автотрассах, координаты тут довольно точны. В особо людных местах точки маршрута выстраиваются с точностью до нескольких сантиметров, а кое-где предлагаются и совсем дикие пешеходные тропки между гаражами. А вот в степи или дремучем лесу, где люди бывают редко, точность весьма условна. Поэтому никто не старается исправить блики, игру теней или просто погрешности при съемке.



Засекреченные военные базы и предприятия на общедоступных онлайн-картах трудно найти еще м потому, что задолго до появления подобных сервисов военные придавали большое значение маскировке.



Так, периодически в Сети появляются ролики, где особенно дотошный пользователь хвастается тем, что отыскал в безлюдной степи руины древнего города, или гигантскую крепостную стену, или никому не известную скульптуру. На записи с экрана все выглядит достоверно, но когда у онлайн-карт выходит обновление, иллюзия в новой версии теряется.



Так, осенью 2018 года в Мартукском районе, что в Актюбинской области, пользователи обнаружили гигантские круги на полях. Окружностей было целых шесть, и все они имели идеальную форму. О кругах на полях известно с 1972 года, когда их заметили в Великобритании. Специалисты по "тарелочкам" с тех пор утверждали, будто это послание инопланетян бедным землянам. Потом круги стали фигурировать в научной фантастике, и неудивительно, что о сенсационной находке тогда написала одна из актюбинских газет. И зря. Издание стало посмешищем. Оказалось, что такой эффект дали поливальные установки фермерского хозяйства. Поливалка устроена так, что в центре стоит труба, по которой подается вода, а распылители стоят на колесах, и полив идет по кругу. Диаметр установки может достигать километра. Но круги стали заметны из-за забавного совпадения. Когда спутник делал фото, люцерна еще набирала силу и от этого была ярко-зеленой, а кукуруза созрела и ее скосили. Контрастирующее сочетание желтого и зеленого и сделало круги бросающимися в глаза.



А еще в Казахстане был найдена целая летающая тарелка, причем не в глубокой степи, а в самом центре Темиртау. Там было ясно видно, как над городом парит полупрозрачный НЛО, сверкающий по контуру голубыми неоновыми огнями.



Летающую тарелку пользователи заметили пять лет назад, а сейчас по этой геометке просто чистое небо. Неужели пришли люди в черном и скрыли эту оплошность, а остальным стерли память?



Круги на полях в Актюбинской области оказались не проделками инопланетян, а результатом работы новой системы орошения.



Все гораздо проще, но от этого интересней. Такие скрытые картинки пририсовывают сами сотрудники сервисов. На скринах с НЛО при сильном приближении хорошо видно, что небо разбивается на пиксели, а летающая тарелка смотрится четко. Так бывает при корявом фотошопе. Но зачем Гуглу устраивать такие шуточки? Регулярно онлайн-картами пользуется 2 млрд человек, вот только далеко не всех интересует что-то за пределами родного населенного пункта или города, который планируется посетить. А когда маршрут хорошо известен, посещаемость портала падает. Такие шуточки помогают увеличить количество посетителей, и разбросаны "пасхалки" по всему миру. Только с одного развлекательного портала и только в первые три дня после того, как пост о летающей тарелке над Темиртау был выложен, по приложенной ссылке перешло более 10 тысяч человек.



Автор: Владислав КОЖУХАРЬ Источник - Caravan.kz

