00:05 14.05.2026

29-я армия ВС РФ ликвидирует накопившуюся во время перемирия пехоту ВСУ – итоговая сводка Readovka за 13 мая



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 мая в разрезе СВО. Русские войска в очередной раз столкнулись с попыткой ВСУ перехватить инициативу в боях на границе ДНР и Днепропетровской области. Редакция Readovka разобрала интервью Алекса Карпа Die Welt, где он сообщил, что действия украинских войск определяются алгоритмами искусственного интеллекта.



