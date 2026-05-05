00:05 14.05.2026
29-я армия ВС РФ ликвидирует накопившуюся во время перемирия пехоту ВСУ – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 13 мая в разрезе СВО. Русские войска в очередной раз столкнулись с попыткой ВСУ перехватить инициативу в боях на границе ДНР и Днепропетровской области. Редакция Readovka разобрала интервью Алекса Карпа Die Welt, где он сообщил, что действия украинских войск определяются алгоритмами искусственного интеллекта.
Идея фикс
Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области вновь столкнулись с задачей по вытеснению многочисленных пехотных групп ВСУ, действующих в междуречье рек Мокрые Ялы и Волчья. Противник, воспользовавшись режимом прекращения огня в период с 8 по 11 мая, накопил штурмовую пехоту в районе сел Александроград и Воскресенка. Он также продолжает переправлять силы на западный берег Волчьей в районе села Искра. Источники, близкие к действующей армии, сообщили о том, что украинские подразделения из окрестностей указанного населенного пункта пытаются проникнуть вглубь нашей оборонительной зоны и закрепиться в селе Поддубное и близлежащей местности, опираясь на ранее брошенные полевые фортификации. Однако неприятель несет существенные потери без возможности реализовать свой оперативный замысел, русские операторы FPV-дронов просто истребляют обнаглевшую пехоту незалежной.
Стоит предположить, что задача украинской стороны – любой ценой обеспечить выход и закрепление на берегах реки Мокрые Ялы, для чего необходимо установить контроль над населенными пунктами Поддубное, Комар и Мирное. А ударный кулак, сформировавшийся в треугольнике сел Александроград, Январское и Воскресенка, должен перейти к активным действиям путем атаки на восток, если вышеуказанная задача "побратымов", пытающихся прорваться в Поддубное, будет выполнена. Общая цель ВСУ – установить линию фронта по реке Мокрые Ялы вплоть до Великой Новоселки. Этим украинский генералитет надеется создать предпосылки к возврату под свой контроль Новопавловки и восстановлению положения с длительной стабилизацией по сети рек Соленая, Волчья и Мокрые Ялы. Кроме того, такое развитие событий создаст критическую угрозу северному флангу группировки "Восток" ВС РФ, что автоматически вынудит наши войска прекратить давление на логистику Ореховского укрепрайона противника.
Потенциальная задача неприятеля действительно масштабная, но по характеру его действий видно, что он максимально далек от ее эффективной реализации. Фактические возможности не соответствуют оперативным амбициям. Данный дисбаланс для ВСУ весьма характерен. Не будет лишним указать на то, что столь невменяемое восприятие действительности характерно лишь в двух случаях. Украинское командование в оперативном и стратегическом звене полностью оторвано от информации о реальной боеспособности своих частей, что приводит к постановке неадекватных задач, которые выполнить имеющимся личным составом и выбранной тактикой невозможно. Такое положение дел несколько удивляет, потому что некоторые нардепы Рады отлично осведомлены о ситуации на фронте, а генералы и полковники ВСУ якобы не в состоянии узнать подробности о вверенных им объединениях и соединениях. Или же источник директив украинским войскам от имени старших командных звеньев находится настолько далеко от театра боевых действий, что это исключает получением им "не обработанной кем надо и как надо" информации при невозможности осведомления альтернативными методами.
О живом уме и мертвом интеллекте
В очередной раз действия войск противника показывают аномалию, которая проявляется в том, что перед подразделениями ВСУ ставятся откровенно невменяемые задачи. Это приводит лишь к напрасным потерям, которые сказываются на дальнейших этапах отдельно взятой операции. Выше редакция Readovka попыталась объяснить данный феномен через классические причины подобных аномалий. Но появилась новость, которая позволяет взглянуть на ситуацию с абсолютно нового ракурса.
Генеральный директор фирмы-разработчика систем анализа данных Palantir Алекс Карп после поездки на Украину сообщил о том, что ВСУ уже используют технологии компании. В интервью Die Welt он также пояснил, что технологическая база, предоставленная Киеву фирмой Palantir, превращена в "операционную систему для войны". Кроме того, Карп уточнил, по какому принципу работает эта вычислительная система. Он сказал, что Украина управляет полем боя, как технологическая компания, обслуживающая свою клиентуру. То есть части и подразделения являются "клиентами компании", которая сама дает им указания по выполнению тех или иных задач. Но самое интересное в речи Карпа было то, как оценивается эффективность действий связки "компания – клиент". Главным критерием названо число нанесенных противнику потерь в живой силе.
В этой связи важно отметить, что во главу угла в подобной парадигме управления боевыми действиями не ставятся ключевые задачи, которые прежде и составляли фундамент военной науки, ее теории и уставов. Прямо говоря, то знание, которое было выведено ценой огромных человеческих жертв и материального ущерба в прошедших мировых войнах и локальных конфликтах, де-факто девальвировано. Подобное занижение ценности фундаментальных основ ведения боевых действий через неадекватное смещение акцента в целеполагании и приводит к тому, что войска занимаются не тем, чем надо и не так, как надо. Украинские подразделения, в очередной раз пытающиеся просочиться вглубь обороны частей 29-й гвардейской ОА ВС РФ, яркий тому пример.
Во всей этой системе принятия решений пальма первенства отдана "мертвому уму", который, без сомнения, в состоянии проводить вычисления титанического объема. Но ядро проблемы состоит в том, что вся информационная база, используемая в анализе искусственным интеллектом, берется из сети. А как известно, в интернете оказывается далеко не все, что имеет место в действительности. А без полноценного восприятия реальности – как сетевой, так и "офлайновой" – принятие адекватного решения едва ли возможно. Без цельной и взвешенной картины, которую способен сформировать лишь "живой ум", то есть человеческий, даже прорывные вычислительные возможности не дают ничего, кроме "обоснованного заблуждения".
В качестве послесловия стоит обратиться к фундаменту военной теории. Победа в боевом эпизоде или в военном конфликте в целом, конечно же, может быть достигнута через полную ликвидацию противника. Но обратной стороной такого подхода является то, что понесенные победителем потери могут стать основой сомнений в том, а была ли эта победа достигнута всецело на самом деле. Ведь противник под "забой даром не дается". Такой подход был похоронен по итогам переосмысления хода Первой мировой войны. Его теоретическим наследием стал переход от позиционной войны к войне маневренной, где во главу угла встало не что иное, как овладение промышленными районами противника и лишение его мобилизационного потенциала, то есть населения, живущего на занятой территории. А касательно роли и места современных технологий и неотъемлемости человека, как руководящего и определяющего все, а также о правильном целеполагании в ведении боевых действий, стоит обратиться к великому военному теоретику Карлу фон Клаузевицу.
"Таким образом, физическое насилие является средством, а целью будет – навязать противнику свою волю. Для вернейшего достижения этой цели мы должны обезоружить врага, лишить его возможности сопротивляться", – гласит один из его тезисов.
Вчера, 12 мая, главным событием дня стали успехи ВС РФ в штурме Константиновки.