Четверг, 14.05.2026
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
00:05 14.05.2026

29-я армия ВС РФ ликвидирует накопившуюся во время перемирия пехоту ВСУ – итоговая сводка Readovka за 13 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 мая в разрезе СВО. Русские войска в очередной раз столкнулись с попыткой ВСУ перехватить инициативу в боях на границе ДНР и Днепропетровской области. Редакция Readovka разобрала интервью Алекса Карпа Die Welt, где он сообщил, что действия украинских войск определяются алгоритмами искусственного интеллекта.



Идея фикс

Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области вновь столкнулись с задачей по вытеснению многочисленных пехотных групп ВСУ, действующих в междуречье рек Мокрые Ялы и Волчья. Противник, воспользовавшись режимом прекращения огня в период с 8 по 11 мая, накопил штурмовую пехоту в районе сел Александроград и Воскресенка. Он также продолжает переправлять силы на западный берег Волчьей в районе села Искра. Источники, близкие к действующей армии, сообщили о том, что украинские подразделения из окрестностей указанного населенного пункта пытаются проникнуть вглубь нашей оборонительной зоны и закрепиться в селе Поддубное и близлежащей местности, опираясь на ранее брошенные полевые фортификации. Однако неприятель несет существенные потери без возможности реализовать свой оперативный замысел, русские операторы FPV-дронов просто истребляют обнаглевшую пехоту незалежной.

Стоит предположить, что задача украинской стороны – любой ценой обеспечить выход и закрепление на берегах реки Мокрые Ялы, для чего необходимо установить контроль над населенными пунктами Поддубное, Комар и Мирное. А ударный кулак, сформировавшийся в треугольнике сел Александроград, Январское и Воскресенка, должен перейти к активным действиям путем атаки на восток, если вышеуказанная задача "побратымов", пытающихся прорваться в Поддубное, будет выполнена. Общая цель ВСУ – установить линию фронта по реке Мокрые Ялы вплоть до Великой Новоселки. Этим украинский генералитет надеется создать предпосылки к возврату под свой контроль Новопавловки и восстановлению положения с длительной стабилизацией по сети рек Соленая, Волчья и Мокрые Ялы. Кроме того, такое развитие событий создаст критическую угрозу северному флангу группировки "Восток" ВС РФ, что автоматически вынудит наши войска прекратить давление на логистику Ореховского укрепрайона противника.

Потенциальная задача неприятеля действительно масштабная, но по характеру его действий видно, что он максимально далек от ее эффективной реализации. Фактические возможности не соответствуют оперативным амбициям. Данный дисбаланс для ВСУ весьма характерен. Не будет лишним указать на то, что столь невменяемое восприятие действительности характерно лишь в двух случаях. Украинское командование в оперативном и стратегическом звене полностью оторвано от информации о реальной боеспособности своих частей, что приводит к постановке неадекватных задач, которые выполнить имеющимся личным составом и выбранной тактикой невозможно. Такое положение дел несколько удивляет, потому что некоторые нардепы Рады отлично осведомлены о ситуации на фронте, а генералы и полковники ВСУ якобы не в состоянии узнать подробности о вверенных им объединениях и соединениях. Или же источник директив украинским войскам от имени старших командных звеньев находится настолько далеко от театра боевых действий, что это исключает получением им "не обработанной кем надо и как надо" информации при невозможности осведомления альтернативными методами.

О живом уме и мертвом интеллекте

В очередной раз действия войск противника показывают аномалию, которая проявляется в том, что перед подразделениями ВСУ ставятся откровенно невменяемые задачи. Это приводит лишь к напрасным потерям, которые сказываются на дальнейших этапах отдельно взятой операции. Выше редакция Readovka попыталась объяснить данный феномен через классические причины подобных аномалий. Но появилась новость, которая позволяет взглянуть на ситуацию с абсолютно нового ракурса.

Генеральный директор фирмы-разработчика систем анализа данных Palantir Алекс Карп после поездки на Украину сообщил о том, что ВСУ уже используют технологии компании. В интервью Die Welt он также пояснил, что технологическая база, предоставленная Киеву фирмой Palantir, превращена в "операционную систему для войны". Кроме того, Карп уточнил, по какому принципу работает эта вычислительная система. Он сказал, что Украина управляет полем боя, как технологическая компания, обслуживающая свою клиентуру. То есть части и подразделения являются "клиентами компании", которая сама дает им указания по выполнению тех или иных задач. Но самое интересное в речи Карпа было то, как оценивается эффективность действий связки "компания – клиент". Главным критерием названо число нанесенных противнику потерь в живой силе.

В этой связи важно отметить, что во главу угла в подобной парадигме управления боевыми действиями не ставятся ключевые задачи, которые прежде и составляли фундамент военной науки, ее теории и уставов. Прямо говоря, то знание, которое было выведено ценой огромных человеческих жертв и материального ущерба в прошедших мировых войнах и локальных конфликтах, де-факто девальвировано. Подобное занижение ценности фундаментальных основ ведения боевых действий через неадекватное смещение акцента в целеполагании и приводит к тому, что войска занимаются не тем, чем надо и не так, как надо. Украинские подразделения, в очередной раз пытающиеся просочиться вглубь обороны частей 29-й гвардейской ОА ВС РФ, яркий тому пример.

Во всей этой системе принятия решений пальма первенства отдана "мертвому уму", который, без сомнения, в состоянии проводить вычисления титанического объема. Но ядро проблемы состоит в том, что вся информационная база, используемая в анализе искусственным интеллектом, берется из сети. А как известно, в интернете оказывается далеко не все, что имеет место в действительности. А без полноценного восприятия реальности – как сетевой, так и "офлайновой" – принятие адекватного решения едва ли возможно. Без цельной и взвешенной картины, которую способен сформировать лишь "живой ум", то есть человеческий, даже прорывные вычислительные возможности не дают ничего, кроме "обоснованного заблуждения".

В качестве послесловия стоит обратиться к фундаменту военной теории. Победа в боевом эпизоде или в военном конфликте в целом, конечно же, может быть достигнута через полную ликвидацию противника. Но обратной стороной такого подхода является то, что понесенные победителем потери могут стать основой сомнений в том, а была ли эта победа достигнута всецело на самом деле. Ведь противник под "забой даром не дается". Такой подход был похоронен по итогам переосмысления хода Первой мировой войны. Его теоретическим наследием стал переход от позиционной войны к войне маневренной, где во главу угла встало не что иное, как овладение промышленными районами противника и лишение его мобилизационного потенциала, то есть населения, живущего на занятой территории. А касательно роли и места современных технологий и неотъемлемости человека, как руководящего и определяющего все, а также о правильном целеполагании в ведении боевых действий, стоит обратиться к великому военному теоретику Карлу фон Клаузевицу.

"Таким образом, физическое насилие является средством, а целью будет – навязать противнику свою волю. Для вернейшего достижения этой цели мы должны обезоружить врага, лишить его возможности сопротивляться", – гласит один из его тезисов.

Вчера, 12 мая, главным событием дня стали успехи ВС РФ в штурме Константиновки.

Источник - Readovka
Источник - Readovka


