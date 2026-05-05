Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.

01:04 14.05.2026

КОНЬ ЗА 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ



На аукционе в Эр-Рияде было продано живое произведение искусства - невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада волшебного золотого цвета с совершенно роскошными гривой и хвостом. Жеребец относится к одной из древнейших и ценнейших пород в мире, выведенной в Туркменистане больше 5000 лет назад - ахалтекинская лошадь.



За редкую красоту и потрясающую выносливость ахалтекинцев в древности называли "небесными конями", считая, что они произошли от скакунов, принадлежавших богам



