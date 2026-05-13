НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию

02:06 14.05.2026

Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию

Бишкек и Токио обнуляют лишние налоги



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.05.2026



Рынок труда Страны восходящего солнца становится приоритетным для киргизов. Японские технологии и инвестиции станут доступнее для Киргизии. Соглашение, ставшее практическим итогом саммита "Центральная Азия – Япония", открыло новую главу в отношениях государств. Накануне депутаты киргизского парламента в первом чтении одобрили законопроект, который избавит граждан и компании двух стран от двойного налогового бремени. Аналогичный документ обещают рассмотреть японские парламентарии.



Заместитель министра экономики Искендер Асылкулов презентовал депутатам Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша (парламента) новый законопроект, призванный навести порядок в налоговых отношениях Бишкека и Токио. Однако депутаты подняли и другие вопросы.



Депутат Гуля Кожокулова поинтересовалась, затронет ли документ пенсионное обеспечение киргизстанцев, работающих в Японии. Асылкулов пояснил, что нынешний договор решает исключительно налоговые споры, тогда как вопрос социальных выплат и пенсий все еще ждет своего часа и отдельных соглашений.



Отправной точкой в развитии отношений двух стран стал визит президента Садыра Жапарова в Токио в декабре 2025 года. Подписание тогда знаковой Токийской декларации открыло двери для инвестиций: Япония готова направить в Центральную Азию около 20 млрд долл. в течение пяти лет (см. "НГ" от 21.12.25).



В нынешнем году от обсуждения планов стороны перешли к их масштабной практической реализации. Фундаментом для этого прорыва стала новая пятилетняя стратегия сотрудничества, приоритеты которой недавно обсудили в Министерстве финансов Киргизии. Садыр Жапаров утвердил грантовое соглашение с Японией, согласно которому больницы Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей получат беспрецедентную поддержку в размере 1,8 млрд иен (около 115 млн долл.). Эти средства будут направлены на закупку высокотехнологичного оборудования для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Япония также инвестирует в продовольственную безопасность Киргизии. Совместно со Всемирной продовольственной программой запущен проект стоимостью 4,5 млн долл., нацеленный на создание устойчивых аграрных цепочек. В условиях глобального дефицита воды и климатических рисков эта инициатива поможет 17 тыс. мелких фермеров в южных регионах повысить продуктивность своих хозяйств.



Сотрудничество Киргизии и Японии касается и трудовых ресурсов. Важным шагом в этом направлении стала недавняя встреча министра труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики (КР) Каната Сагынбаева с послом Японии Рюити Хирано. В центре обсуждения стало создание условий для легальной и достойной работы граждан Киргизии в Японии.



Основной темой диалога стало расширение участия Киргизии в японской программе Specified Skilled Worker (SSW). Этот механизм – не просто возможность трудоустройства, а уникальный шанс для квалифицированных кадров. Здравоохранение и строительство, гостиничный сервис и сельское хозяйство – именно в этих сферах киргизстанцы смогут применить свои навыки.



Как заметил Канат Сагынбаев, Киргизия заинтересована не в стихийной, а в организованной и законной трудовой миграции. Чтобы закрепить намеченные планы, глава ведомства анонсировал свой визит в Японию. Предстоящие переговоры с японскими государственными органами и бизнес-сообществом призваны форсировать запуск совместных инициатив и, что особенно важно, расширить квоты для специалистов из КР.



В ходе беседы стороны отметили интерес граждан Киргизии к японской системе образования и трудовой этике. Для молодых специалистов это не только заработок, но и школа дисциплины и профессионализма.



Готовность к конструктивному диалогу, подтвержденная на встрече, обещает превратить трудовую мобильность в мощный инструмент обмена опытом. Укрепляя связи в сфере труда, Бишкек и Токио строят долгосрочное партнерство.



"Япония вступила в конкуренцию за регион с другими геополитическими игроками, у некоторых из них больше экономических и политических козырей в руках. Но у Японии есть одно важное преимущество. Это репутация инновационного государства, которое, несмотря на свою историю, не отягощено имперскими комплексами и готово вести диалог со странами Центральной Азии на равных, без попытки играть первую скрипку. И для стран Центральной Азии сотрудничество с Японией может быть отличным политическим и экономическим контрбалансом в отношениях с другими геополитическими игроками", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.