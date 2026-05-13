Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев

03:09 14.05.2026

13.05.2026 | Юрий МАВАШЕВ



Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Казахстан на фоне усиленных мер безопасности. Цель его визита – участие в очередном заседании Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) Турции и Казахстана, а также участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). После встреч в Астане турецкий президент отправится в Туркестан, куда перебрасываются дополнительные полицейские спецподразделения, на мероприятия в рамках ОТГ, на котором, как ожидается, будут обсуждаться вопросы искусственного интеллекта, цифровизации и расширения экономического сотрудничества. Кроме того, в повестку включены совместные инициативы с участием тюркских цифровых платформ. В секретариате ОТГ заявляют, что проведение встречи в Туркестане, который с некоторых пор с подачи турецкого лидера принято называть "духовной столицей тюркского мира", символизирует попытку объединить общее историческое наследие с технологической модернизацией в регионе.



Нельзя не отметить, что двусторонние отношения между Казахстаном и Турцией носят характер расширенного стратегического партнерства, подкрепленного общими тюркскими корнями, культурой и историей. Не случайно именно Турция стала первым государством, официально признавшим независимость Казахстана в декабре 1991 года, чем многое и определяется.



Страны выступают ключевыми драйверами интеграции тюркского мира. В Астане и Туркестане регулярно проходят формальные и неформальные саммиты ОТГ, а сама структура ТЮРКСОЙ и Тюркская академия формировались при активном участии обеих республик. Взаимодействие координируется в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Лидеры государств – Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Эрдоган – регулярно совершают взаимные государственные визиты для укрепления геополитического вектора.



Широко известно, что страны стремятся к достижению целевого объема взаимной торговли в 10 миллиардов долларов США в среднесрочной перспективе (отметим, нынешние показатель двусторонней торговли значительно ниже турецко-российской и турецко-китайской). Всего же экспорт Турции в Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан вырос с 6,2 млрд долларов в 2021 году до 10 млрд долларов в 2024 году. За тот же период импорт увеличился с 4,2 млрд долларов до 6,5 млрд долларов. В 2025 году экспорт Турции в страны-участницы ОТГ составил 9,6 млрд долларов, а импорт достиг 7,3 млрд долларов, что существенно уступает торговле Турции с Китаем или Германией. Одним из важных мероприятий визита будет турецко-казахстанский бизнес-форум с участием с министра торговли Турции Омера Болата, посвященный расширению торговых и инвестиционных связей. В настоящее время в Казахстане представлено около 4 000 предприятий с турецким капиталом. Мало того, турецкий бизнес активно инвестирует в строительный сектор, инфраструктуру, пищевую промышленность, обрабатывающую отрасль и сельское хозяйство.



В сфере логистики обе страны выступают стержневыми участниками Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора), связывающего Китай и Центральную Азию через Каспий, Кавказ и Турцию с Европой в обход России и Ирана.



Военно-техническая кооперация не отстает от политической и экономической. В частности, Казахстан заключил соглашения о совместном производстве турецких беспилотных летательных аппаратов ANKA на своей территории и закупает бронетехнику турецкого производства. По словам замминистра обороны Мустабекова, "…действительно, с турецкой стороной у нас есть договоренности касательно производства беспилотников в Казахстане. Но пока реализация проекта еще на стадии согласования, то есть данный вопрос тщательно изучается. Если нам в реальности будет выделен 1% от ВВП на закуп современного вооружения, то, думаю, все планы и работы в этом направлении будут вестись. Но пока я не могу вдаваться в подробности, поскольку это секретная информация".



Недавно президент Токаев говорил о необходимости глубоких реформ вооруженных сил и военизированных структур, что необходимо сделать в течение двух лет. Надо полагать, гость из Анкары предложит свои услуги в этом ответственном деле: тем более что совсем недавно на берегах Босфора прошла Международная выставка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026, призванная продемонстрировать (насколько успешно – вопрос отдельный) региональное лидерство Турции в сфере производства и экспорта военной продукции.



Поддерживается регулярный обмен опытом между оборонными ведомствами и подготовка казахстанских военных кадров в академиях Турции, что не может не вызывать тревогу, так как Анкара, несмотря на все разногласия, остается в составе враждебного России Североатлантического альянса, в то время как Республика Казахстан входит в ОДКБ.



Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и культурно-гуманитарные измерения. Главным символом образовательного сотрудничества является Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. В турецких вузах обучается более 12 000 казахстанских студентов. Судя по всему, турки хорошо понимают, что Казахстан один из признанных лидеров в регионе наряду с Узбекистаном, а значит именно Астана во многом будет определять будущее региона и отчасти будущее диалога Анкары с другими, менее влиятельными государствами Средней Азии, такими как Таджикистан и Киргизия.



Между Турцией и Казахстаном действует безвизовый режим сроком до 90 дней. Турция остается одним из самых популярных туристических направлений для казахстанцев (ежегодный поток превышает 800 тысяч человек).



Кстати, символично, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан был встречен молодыми музыкантами, исполнившими произведение "Домбра". Следует напомнить, что именно эта песня стала предвыборной для президентской кампании Эрдогана в 2014 году. Тем самым принимающая сторона явно подчеркивает преемственность курса Астана и Анкары. К тому же турецкую делегацию приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли: "Ata yurda hoş geldiniz!" – "Атажұртқа қош келдіңіз!" ("Добро пожаловать на землю предков!").



Президента Эрдогана и его супругу, спустившихся с трапа в зоне аэропорта для приема почетных гостей, по высшему уровню встречали президент Касым-Жомарт Токаев, посол Турции в Астане Мустафа Капуджу и другие официальные лица.



Турецкая делегация репрезентативна: глава МИД Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, министр торговли Омер Болат и другие высокопоставленные лица.



Особое внимание стороны намерены уделить развитию вышеупомянутого Срединного коридора – альтернативного торгового маршрута между Китаем и Европой, а также расширению сотрудничества в сферах энергетики, логистики, транзита через Каспий и оборонной промышленности.



Не составляет особого секрета, что Эрдоган прилетел в Казахстан укреплять стратегическое сотрудничество, не исключая и сферу обороны. Симптоматично, что сейчас отношения Турции и Азербайджана как ключевых тюркских партнеров заметно хромают, пусть Баку и Анкара этого особо и не афишируют. Прежде всего, разногласия, казалось бы, ближайших союзников касаются тесного сотрудничества Азербайджана и Израиля.



Между тем подобных разногласий в рамках ОТГ между Астаной и Анкарой не наблюдается. Для Казахстана Израиль лишь один из партнеров и далеко не ключевой. А значит, уместно ожидать турецко-казахстанского ренессанса буквально по всем направлениям международной повестки.