Четверг, 14.05.2026
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
05:58  Кому Казахстан даст "Алтын визу", а кого заставит учить язык, - Виктория Панфилова
03:19  Узбекистан и АБР подписали программу партнерства до 2030 года. Что предложил Шавкат Мирзиеев
04:32 14.05.2026

Как известно, у любой сложной проблемы есть очевидное, простое, понятное и неправильное решение.

Таким же образом широкие массы западных диванных аналитиков увидели в словах российского президента Путина о том, что на Украине "дело идет к завершению", личную гарантию подписания мирного договора прямо завтра - и ринулись делать ставки на Polymarket: там теперь 99 процентов ставок на то, что прекращение огня состоится до конца этого года (в июне 2025-го был один процент).

Ажиотаж подогрели еще два сюжета, связанные с Украиной. Во-первых, после обысков антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством об аресте бывшего главы офиса президента Ермака, которого теперь официально подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем (какие-то стройки элитных объектов, как мы любим). Во-вторых, почти одновременно известный американский журналист и MAGA-активист Такер Карлсон опубликовал интервью с экс-пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель, где та озвучила разные неприятные для бывшего босса вещи, включая ту же коррупционную тему.

Совершенно предсказуемо очень многие увидели во всем этом мощный накат американцев, которые вот уже сейчас вот прямо согнут Киев в свиной рог и заставят заключить мир, после чего все будут сто лет жить и мед-пиво пить.

К огромному сожалению, скорее всего, многомиллионные ставки на суперскорый мир на Украине обогатят только букмекеров.

Гораздо более вероятно, что "пидозра" Ермаку - это одноактный спектакль для европейских спонсоров, чтобы показать, что антикоррупционная система на Украине стронг, а Зеленский настолько чист руками и душой, что со слезами на глазах равноудалил даже своего ближайшего соратника, друга и поставщика припасов для вечеринок. Больно, обидно, но закон - превыше всего! Дело в том, что конкретные шаги по борьбе с коррупцией были обозначены Еврокомиссией как одно из главных условий предоставления 90-миллиардного кредита, и антикоррупционность в Киеве вдруг начала резко зашкаливать.

Что касается якобы убийственного интервью Мендель Карлсону, то она не сказала совершенно ничего нового и конкретного. И лично Зеленскому это интервью не угрожает совершенно ничем и не принудит его ни к чему, кто бы ни стоял за его организацией.

Дело в том, что Европа совершенно не заинтересована в мире и прямо сейчас делает шаги, которые четко свидетельствуют, что Киев и евростолицы зарядились на войну на очень долгий срок.

Многие обратили внимание на приезд в Киев главы Минобороны Германии Писториуса, где он заявил о начале совместной разработки и выпуска дальнобойных дронов. Вчера стало известно, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall совместно с украинским стартапом Destinus запускает производство крылатых ракет, которые способны поражать цели на удалении более 700 километров. Полным ходом идет развертывание десятков совместных с Украиной военных предприятий по всей территории ЕС, то есть Европа превращается в официальный глубокий тыл киевского режима.

Глава евродипломатии Каллас вчера заявила, что в рамках ЕС стоит срочная задача понять, как резко нарастить и ускорить военное производство, а Мерц сообщил своим гражданам, что теперь будут расставляться "новые приоритеты". Ну то есть никакого баварского масла, только пушки.

Кто стоит одной ногой на мирном соглашении - не строит грандиозных планов о военных инвестициях на пять, десять и более лет. У военной экономики огромная инерция и мощные интересанты. Соответственно, все планы по милитаризации Европы продолжают реализовываться полным ходом - и никто их останавливать не собирается.

Но главное даже не в этом.

Главное состоит в том, что Старый Свет видит ВСУ как ядро собственной, европейской будущей армии, которая благодаря опыту конфликта на Украине может, хочет и умеет воевать с Россией.

Об этом прямо говорит официальная оборонная стратегия ЕС "Готовность-2030", принятая в марте 2025 года. Там большими красивыми буквами зафиксировано: "Украина является передним краем европейской безопасности", поэтому нужно создать "общий объединенный фронт".

Об этом в апреле текущего года прямо заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Кубилюс: "Наш жизненно важный интерес - в ближайшем будущем обеспечить полную интеграцию украинских оборонных возможностей с европейскими".

Именно поэтому в апреле прошлого года Зеленский призвал к созданию "армии Европы" и заявил: "Либо Украина станет ключевой частью системы европейской безопасности, либо Европа рискует стать частью русского мира".

А в декабре 2025-го лидеры ЕС опубликовали "мирный" план из шести пунктов с гарантиями безопасности по Украине, где одно из условий потенциального соглашения с Россией - даже в мирное время обеспечить полностью вооруженную армию Украины числом не менее 800 тысяч человек (а над ними некие "многонациональные силы", возглавляемые Европой).

Иными словами, Европа сейчас инвестирует не в Украину, а в себя - в свою будущую объединенную антироссийскую армию, поэтому ни о какой остановке процесса с их стороны речи не идет.

С точки зрения России эта ситуация, конечно, долго продолжаться не может и не будет - именно об этом и сказал российский президент.

Источник - РИА Новости
