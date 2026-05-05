В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС (с участием Ирана)

11:06 14.05.2026

В мероприятии участвуют представители советов безопасности Кыргызстана, России, Казахстана, Индии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Ирана.



Участники обсудят взаимодействие стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми и другими преступлениями.



