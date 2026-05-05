|В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС (с участием Ирана)
11:06 14.05.2026
В мероприятии участвуют представители советов безопасности Кыргызстана, России, Казахстана, Индии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Ирана.
Участники обсудят взаимодействие стран ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми и другими преступлениями.
Адилет Орозбеков, открывая заседание, зачитал повестку дня:
О ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС.
О развитии сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, незаконной миграции, торговле людьми и другим видам транснациональной организованной преступности.
О деятельности ШОС в сфере обеспечения безопасности государств-членов (выступит генсек организации).
О деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС. С докладом выступит глава исполнительного комитета РАТС ШОС Уларбек Шаршеев.
Секретарь Совбеза Адилет Орозбеков провел встречу с замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери
13.05.2026
Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков 13 мая провел встречу с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран по внешней политике Али Багери.
В преддверии 21-ой встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также обсуждены актуальные региональные и международные процессы.
Кроме того обсуждено текущее состояние и перспективы взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.
Отдельно была подчеркнута роль Кыргызской Республики в качестве председательствующей стороны в Шанхайской организации сотрудничества, а также значимость дальнейшего укрепления многостороннего взаимодействия в рамках организации.