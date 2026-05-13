|Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:22 14.05.2026
Президент Узбекистана обсудил планы по развитию сотрудничества с компаниями SOCAR и British Petroleum
13.05.2026
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 13 мая принял главу азербайджанской компании SOCAR Ровшана Наджафа, а также руководство компании British Petroleum Ариэля Флореса и Джованни Кристофоли, прибывших в нашу страну для участия в форуме "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026".
Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями – одними из лидеров в энергетической и нефтегазовой отраслях.
С удовлетворением отмечена успешная кооперация в сфере энергетики. Компания SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта разработки углеводородных месторождений на плато Устюрт. Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане.
Дана высокая оценка присоединению британской British Petroleum к этому масштабному проекту.
Подчеркнута важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, разведке, добыче и глубокой переработке углеводородного сырья, налаживании долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также по подготовке отраслевых кадров.
Кроме того, Ровшан Наджаф, являющийся также председателем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, поблагодарил лидера нашей страны за содействие в совместной подготовке к проведению чемпионата мира по футболу среди молодежи U-20 в Узбекистане и Азербайджане в 2027 году.
Британская компания BP официально вошла в проект по разработке нефтегазовых месторождений на плато Устюрт в Узбекистане, подписав обновленное соглашение о разделе продукции (СРП). Сделка была заключена в Ташкенте на полях международной выставки и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - 2026".
Распределение долей в проекте
Для привлечения BP первоначальные участники соглашения (подписанного в июле 2025 года) уступили инвестору по 20% своих долей:
- BP - 40% (крупнейший акционер)
- SOCAR (Госкомпания Азербайджана) - 30% (сохраняет статус оператора проекта)
- "Узбекнефтегаз" - 30%
Объекты и масштабы разработки
Территория: Соглашение охватывает 6 инвестиционных блоков в Северо-Устюртском регионе Каракалпакстана: Бойтерак, Теренгкудук, Биркори, Харой, Каракалпак и Кулбой.
Потенциал: Прогнозируемые запасы оцениваются в 100 млн тонн нефти и 35 млрд кубометров природного газа.
Инвестиции: Суммарный объем инвестиций в проект на трех этапах реализации составит порядка 2 млрд долларов