ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 14.05.2026
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
00:05  ВС РФ вошли в юго-западные районы Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 мая
Вторник, 05.05.2026
11:37  В Таджикистане выбрали логотип "Года расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания"
Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:22 14.05.2026

Президент Узбекистана обсудил планы по развитию сотрудничества с компаниями SOCAR и British Petroleum
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 13 мая принял главу азербайджанской компании SOCAR Ровшана Наджафа, а также руководство компании British Petroleum Ариэля Флореса и Джованни Кристофоли, прибывших в нашу страну для участия в форуме "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026".

Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями – одними из лидеров в энергетической и нефтегазовой отраслях.

С удовлетворением отмечена успешная кооперация в сфере энергетики. Компания SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта разработки углеводородных месторождений на плато Устюрт. Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане.

Дана высокая оценка присоединению британской British Petroleum к этому масштабному проекту.

Подчеркнута важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, разведке, добыче и глубокой переработке углеводородного сырья, налаживании долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также по подготовке отраслевых кадров.



Кроме того, Ровшан Наджаф, являющийся также председателем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, поблагодарил лидера нашей страны за содействие в совместной подготовке к проведению чемпионата мира по футболу среди молодежи U-20 в Узбекистане и Азербайджане в 2027 году.

Британская компания BP официально вошла в проект по разработке нефтегазовых месторождений на плато Устюрт в Узбекистане, подписав обновленное соглашение о разделе продукции (СРП). Сделка была заключена в Ташкенте на полях международной выставки и конференции "Нефть и Газ Узбекистана - 2026".

Распределение долей в проекте
Для привлечения BP первоначальные участники соглашения (подписанного в июле 2025 года) уступили инвестору по 20% своих долей:
- BP - 40% (крупнейший акционер)
- SOCAR (Госкомпания Азербайджана) - 30% (сохраняет статус оператора проекта)
- "Узбекнефтегаз" - 30%

Объекты и масштабы разработки
Территория: Соглашение охватывает 6 инвестиционных блоков в Северо-Устюртском регионе Каракалпакстана: Бойтерак, Теренгкудук, Биркори, Харой, Каракалпак и Кулбой.
Потенциал: Прогнозируемые запасы оцениваются в 100 млн тонн нефти и 35 млрд кубометров природного газа.
Инвестиции: Суммарный объем инвестиций в проект на трех этапах реализации составит порядка 2 млрд долларов

