Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт

11:22 14.05.2026

Президент Узбекистана обсудил планы по развитию сотрудничества с компаниями SOCAR и British Petroleum

13.05.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 13 мая принял главу азербайджанской компании SOCAR Ровшана Наджафа, а также руководство компании British Petroleum Ариэля Флореса и Джованни Кристофоли, прибывших в нашу страну для участия в форуме "Энергетическая неделя Узбекистана – 2026".



Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества с этими ведущими компаниями – одними из лидеров в энергетической и нефтегазовой отраслях.



С удовлетворением отмечена успешная кооперация в сфере энергетики. Компания SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта разработки углеводородных месторождений на плато Устюрт. Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане.



Дана высокая оценка присоединению британской British Petroleum к этому масштабному проекту.



Подчеркнута важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, разведке, добыче и глубокой переработке углеводородного сырья, налаживании долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также по подготовке отраслевых кадров.



