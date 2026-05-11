Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?

16:26 14.05.2026

В центре Костаная младшие группы детсадов - в большинстве казахскоязычные



Галина КАТКОВА

11 мая 2026



Исчезнет ли русский язык из детских садов? В Костанае родителей дошколят нынешней весной особенно интересует ответ на этот вопрос



В редакцию они передали текст обращения, под которым собирали подписи. Главные триггерные моменты в нем следующие: в садах №№ 3, 6, 7, 27 планируется дальнейшее сокращение русскоязычных групп в 2026 году, а согласно государственной Дорожной карте, в 2029 году в данных садах таковых не будет совсем.



В таких действиях авторы обращения усматривают:



- нарушение принципа учета интересов ребенка при планировании сети дошкольных организаций;

- снижение доступности дошкольного образования для русскоязычных (учитывая отсутствие альтернативных учреждений в соответствующих районах города);

- дискриминацию по языковому признаку, что создает социальную напряженность.



Так как источник информации в обращении не указывался, редакция направила в отдел образования, а затем и в управление образования Костанайской области запросы.



Спрашивали, планируется ли действительно в 2026 году в указанных детсадах сокращение русскоязычных групп? Если да, то в какой срок это произойдет, сколько конкретно групп ( и на сколько человек) с русским языком обучения будет ликвидировано? Сколько государственных детсадов функционирует в областном центре, сколько в них русскоязычных групп, сколько казахскоязычных? Есть ли сегодня очереди в группы с государственным языком обучения? Если да, то сколько человек в них стоит и с какого времени? Есть ли вакансии в этих группах, сколько их? Сколько человек стоят в очереди в группы с русским языком обучения? С какого времени?



Понятно, что вопросы со словом "сколько" задавались на определенную дату, чтобы можно было хотя бы попытаться отразить тенденцию, тема-то на самом деле социально чувствительная. Ведь авторы обращения, в частности, утверждали, что в детсадах с госязыком обучения имеет место недобор детей, а также что есть свободные места в казахскоязычных группах смешанных садов. Тогда как в русскоязычных - дефицит мест и долгие очереди.



Однако практически ни на один из вопросов, который касался количественного сопоставления казахского и русскоязычного компонентов в дошкольном образовании, нам отвечали не стали. Ни в отделе образования, ни в управлении, которое наш второй запрос... переслало на уровень города. Отдел образования просто отправил редакцию на сайт indigo24.kz/ru - дескать, считайте сами. Позже добавили, что "при постановке в очередь в ИС "Индиго" родитель (законный представитель) не указывает язык обучения".



Что все-таки ответили на наши вопросы?



В городе функционируют 24 государственных детских сада, из них осуществляют обучение на государственном языке 4 дошкольные организации, со смешанным языком обучения – 20. Информация о том, что к 2029 году полностью прекратят функционировать группы с русским языком в государственных дошкольных организациях обучения, не соответствует действительности.



- Во исполнение Закона РК "О языках" предусматривается поэтапное увеличение количества групп и дошкольных организаций с государственным языком обучения в целях расширения охвата детей и создания условий для изучения и овладения государственным языком с раннего возраста, - говорится в ответе отдела образования Костаная. - Вместе с тем сообщаем, что в дошкольных организациях, расположенных в центральной части города, продолжают функционировать группы с русским языком обучения.... Родители (законные представители) ребенка при получении ваучера могут выбрать любую дошкольную организацию города независимо от места проживания (микрорайона). С учетом изложенного действующий порядок обеспечивает доступность дошкольного образования, в связи с чем доводы о его ограничении являются необоснованными.



Посланные на сайт "Индиго", мы с его помощью все-таки прикинули, как выглядит на 7 мая 2026 года упомянутая альтернатива, например, для центра Костаная. Ориентировались на прием самых маленьких детей, двухлеток, которые будут продолжать свое дошкольное образование, скорее всего, на том языке, на котором его начнут.



Ясли-сад № 3 (ул. Толстого, 33) - набрана младшая группа только на государственном языке, русскоязычной группы нет. Детсад № 9 (ул. Гоголя, 91) - две казахскоязычные группы, русских нет. Детсад № 44 (пр. Аль-Фараби, 90 "А") - младшая группа только на казахском языке. Ясли-сад № 61 (ул. Павлова, 43) - обучение полностью на государственном языке. Ясли-сад № 5 (ул. Козыбаева, 65) - полностью казахскоязычный.