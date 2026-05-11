Четверг, 14.05.2026
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
02:44  НГ: Политический реверс Бишкека – от парламентаризма к "жесткой руке"
    Казахстан   | 
Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
16:26 14.05.2026

В центре Костаная младшие группы детсадов - в большинстве казахскоязычные

Галина КАТКОВА
11 мая 2026

Исчезнет ли русский язык из детских садов? В Костанае родителей дошколят нынешней весной особенно интересует ответ на этот вопрос

В редакцию они передали текст обращения, под которым собирали подписи. Главные триггерные моменты в нем следующие: в садах №№ 3, 6, 7, 27 планируется дальнейшее сокращение русскоязычных групп в 2026 году, а согласно государственной Дорожной карте, в 2029 году в данных садах таковых не будет совсем.

В таких действиях авторы обращения усматривают:

- нарушение принципа учета интересов ребенка при планировании сети дошкольных организаций;
- снижение доступности дошкольного образования для русскоязычных (учитывая отсутствие альтернативных учреждений в соответствующих районах города);
- дискриминацию по языковому признаку, что создает социальную напряженность.

Так как источник информации в обращении не указывался, редакция направила в отдел образования, а затем и в управление образования Костанайской области запросы.

Спрашивали, планируется ли действительно в 2026 году в указанных детсадах сокращение русскоязычных групп? Если да, то в какой срок это произойдет, сколько конкретно групп ( и на сколько человек) с русским языком обучения будет ликвидировано? Сколько государственных детсадов функционирует в областном центре, сколько в них русскоязычных групп, сколько казахскоязычных? Есть ли сегодня очереди в группы с государственным языком обучения? Если да, то сколько человек в них стоит и с какого времени? Есть ли вакансии в этих группах, сколько их? Сколько человек стоят в очереди в группы с русским языком обучения? С какого времени?

Понятно, что вопросы со словом "сколько" задавались на определенную дату, чтобы можно было хотя бы попытаться отразить тенденцию, тема-то на самом деле социально чувствительная. Ведь авторы обращения, в частности, утверждали, что в детсадах с госязыком обучения имеет место недобор детей, а также что есть свободные места в казахскоязычных группах смешанных садов. Тогда как в русскоязычных - дефицит мест и долгие очереди.

Однако практически ни на один из вопросов, который касался количественного сопоставления казахского и русскоязычного компонентов в дошкольном образовании, нам отвечали не стали. Ни в отделе образования, ни в управлении, которое наш второй запрос... переслало на уровень города. Отдел образования просто отправил редакцию на сайт indigo24.kz/ru - дескать, считайте сами. Позже добавили, что "при постановке в очередь в ИС "Индиго" родитель (законный представитель) не указывает язык обучения".

Что все-таки ответили на наши вопросы?

В городе функционируют 24 государственных детских сада, из них осуществляют обучение на государственном языке 4 дошкольные организации, со смешанным языком обучения – 20. Информация о том, что к 2029 году полностью прекратят функционировать группы с русским языком в государственных дошкольных организациях обучения, не соответствует действительности.

- Во исполнение Закона РК "О языках" предусматривается поэтапное увеличение количества групп и дошкольных организаций с государственным языком обучения в целях расширения охвата детей и создания условий для изучения и овладения государственным языком с раннего возраста, - говорится в ответе отдела образования Костаная. - Вместе с тем сообщаем, что в дошкольных организациях, расположенных в центральной части города, продолжают функционировать группы с русским языком обучения.... Родители (законные представители) ребенка при получении ваучера могут выбрать любую дошкольную организацию города независимо от места проживания (микрорайона). С учетом изложенного действующий порядок обеспечивает доступность дошкольного образования, в связи с чем доводы о его ограничении являются необоснованными.

Посланные на сайт "Индиго", мы с его помощью все-таки прикинули, как выглядит на 7 мая 2026 года упомянутая альтернатива, например, для центра Костаная. Ориентировались на прием самых маленьких детей, двухлеток, которые будут продолжать свое дошкольное образование, скорее всего, на том языке, на котором его начнут.

Ясли-сад № 3 (ул. Толстого, 33) - набрана младшая группа только на государственном языке, русскоязычной группы нет. Детсад № 9 (ул. Гоголя, 91) - две казахскоязычные группы, русских нет. Детсад № 44 (пр. Аль-Фараби, 90 "А") - младшая группа только на казахском языке. Ясли-сад № 61 (ул. Павлова, 43) - обучение полностью на государственном языке. Ясли-сад № 5 (ул. Козыбаева, 65) - полностью казахскоязычный.

Источник - Наша газета (Костанай)
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778765160


