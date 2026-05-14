Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
10:25  Страны ОТГ консолидируют усилия по противодействию дезинформации в электоральном процессе
05:48  ФСК: Пентагон ставит человечество на грань биологического апокалипсиса
О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
19:34 14.05.2026

Связующая нить времен
О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира рассказывает ученый-востоковед, старший преподаватель кафедры Ближнего востока и Южной Азии КазНУ им. аль-Фараби Галия Камбарбекова.

Интервью
Беседовал Илья Пащенко
14 мая 2026

– Галия Амзеевна, какие элементы наследия Золотой Орды, по вашему мнению, наиболее отчетливо прослеживаются в казахской культуре?

– Золотая Орда для казахского народа – это не просто история, это генетический и культурный код, простирающийся от современных государственных символов до племенной структуры и языка. Элементы наследия Золотой Орды прослеживаются во многих сферах жизни нашего общества.

Во-первых, Казахское ханство является прямым преемником Золотой Орды. Принцип, согласно которому у власти должны находиться только потомки Чингисхана (род Джучи), сохранялся в казахском обществе до середины XIX века. Кроме того, роль биев в судебной власти и системе государственного управления является продолжением законов "Төре" и "Яса", сформированных в период Золотой Орды. Во-вторых, сохранилась поэзия жырау (Сыпыра-жырау, Асан қайғы, Қазтуған) и такие эпические поэмы, как "Едіге", которые по праву считаются нашим национальным достоянием.

Все это говорит о культурной и духовной преемственности. Приведу еще несколько примеров. Во время правления Узбек-хана в Золотой Орде ислам был принят в качестве государственной религии и вошел в мировоззрение и обычаи казахского народа (обрезание, похороны, браки). Символика и генеалогическая система казахских кланов и племен берут свое начало в военно-административной структуре Золотой Орды. Юрта как основной тип жилища и кочевая жизнь в целом сохранились до XX века. Кожаные изделия и виды оружия в значительной степени развивались и остались неизменными со времен Золотой Орды. Наконец, основные блюда национальной кухни, основанные на мясе и молоке (бауырсак, кумыс и асу), также являются традицией, восходящей к тому времени.

– Можно ли сказать, что обращение к этому историческому пласту позволяет по-новому осмыслить место Казахстана в мировой истории?

– Конечно. Мы видим, что каждая нация пытается определить свое место в настоящем, изучая свои корни. Времена меняются, у государств бывают взлеты и падения. Но самые светлые дни, оставшиеся в глубине истории, поднимают дух любой страны, укрепляют ее уверенность в будущем. Поэтому Казахстан, глубоко изучая свое прошлое, хочет подтвердить свою историческую субъектность, а также привить молодежи, новому поколению чувство уважения к пройденному пути. Это, как мне кажется, вполне естественное явление.

– И поэтому нельзя не задаться вопросом: как изучение наследия Золотой Орды помогает формировать национальное самосознание?

– Золотая Орда является прямым истоком Казахского ханства. Знание истории помогает нам понять, что наша государственность имеет глубокие корни, что Казахстан возник не случайно, а стал законным наследником могущественной империи. Кроме того, многие кланы и племена Золотой Орды составляют современный казахский народ и проживают в Казахстане. Это такие роды, как Конырат, Канглы, Кыпчак, Найман, Керей, и так далее. Изучение мест их жительства, родовых домов, кладбищ, надгробных камней с родовыми знаками, устных и письменных родословных, несомненно, повышает национальное самосознание.

Элементы материального и нематериального наследия эпохи Золотой Орды можно найти сегодня в любой части Казахстана. Это заметно и в повседневной жизни. С тех давних времен казахский народ определил, кто первым дает благословение. Племя Жалаир когда-то было самым воинственным и заслуживало уважения, поэтому именно его представители приглашались давать благословение. То есть оно имело статус ноқта ағасы. Эта традиция сохранилась до наших дней. Если на собрании присутствует представитель племени Жалаир, то благословение дает именно он.

Многие подобные традиции сохранились со времен Золотой орды, мы чтим их и передаем будущему поколению. В этом направлении ведется непрерывная работа.

– Какие памятники материальной культуры Золотой Орды представляют сегодня наибольшую ценность для исследователей?

– Монументальные архитектурные памятники, средневековые города и поселения. Например, Сарайшык – один из главных городов Золотой Орды. Здесь были обнаружены остатки акведуков, ремесленных мастерских и более 250 ценных артефактов. Привлекают исследователей Сарай-Бату и Сарай-Берке. Культурные пласты этих городов, бывших столицами государства, играют важную роль в изучении политической и экономической истории. Особый интерес закономерно вызывают археологические артефакты, монеты, майолика и мозаика, шелковые платья, вышитые золотой нитью, ювелирные изделия и оружие, а также металлургические находки, которые свидетельствуют о том, что Золотая Орда способствовала распространению технологии выплавки чугуна в Европе.

– Какое влияние Золотая Орда оказала на развитие письменности, литературы и искусства тюркских народов?

– Здесь нужно отметить тот факт, что в Золотой Орде развивался общий литературный язык – тюркский чагатайский, или кыпчакский. Общетюркский язык использовался для официальных документов и художественных произведений. Именно он стал основой современных казахского, татарского, узбекского и башкирского языков. Арабский алфавит использовался наряду с ним в связи с распространением ислама. Это подняло письменную культуру тюркских народов на новый уровень.

Появились многие литературные произведения – "Кисса-сул-анбия" Насируддина Рабгузи, "Хусрау – Шырын" Кутба и "Мухаббатнама" Хорезми, ставшие общим достоянием тюркоязычных народов. Кроме того, хикметы Ходжи Ахмета Яссауи, Ахмета Иугенеки и труды многих средневековых мыслителей и ученых распространились по всей территории Золотой Орды и за ее пределами – в Иране и Малой Азии. Одним словом, Золотая Орда оказала огромное влияние на развитие письменной культуры, литературы и науки.

– Сказывается ли наследие Золотой Орды на современном культурном диалоге внутри тюркского мира?

– Конечно. Более того, влияние этого наследия имеет значительный положительный эффект. Многие тюркские народы жили под знаменем Золотой Орды. Сегодня эта эпоха напоминает нам об исконном единстве тюркского мира. Она духовно сближает нас. Поэтому исследование наследия Золотой Орды необходимо, интересно и очень важно для всех тюркских народов.

– В завершение хотелось бы спросить о том, какие проекты, на ваш взгляд, могли бы сегодня способствовать более глубокому изучению этого наследия?

– Прежде всего, конечно же, научные проекты, а именно генетические и антропологические исследования. Наибольший интерес представляют проведение анализа ДНК костных останков, найденных в захоронениях периода Золотой Орды, изучение археологических памятников древних городов с использованием 3D-сканирования и лидарной съемки и виртуальное восстановление их первоначального архитектурного облика, а также перевод письменных данных, подразумевающий систематизацию и каталогизацию рукописей, хранящихся в мировых архивах – в Ватикане, Египете, Иране, Китае, Франции, Англии, Индии.

Важную роль в изучении наследия Золотой Орды сыграют и музейные проекты. Современные технологии позволяют создавать виртуальные музеи и проводить VR-туры. К примеру, можно организовать интерактивные выставки, создающие у зрителя впечатление пребывания в средневековом городе. Нельзя забывать и про добрую традицию передвижных выставок. Доставка артефактов из улуса Джучи в крупнейшие музеи мира – Лувр или Британский музей, несомненно, будет способствовать популяризации истории Золотой Орды на международном уровне. Важным шагом в этом направлении станет создание этнодеревень и мастерских на месте исторических городов.

Наконец, необходимым представляется мне организация музея, целиком и полностью посвященного той эпохе. Его, на мой взгляд, нужно проектировать так, чтобы он мог принимать посетителей со всех уголков Земли и на мировом уровне демонстрировать достижения Алтын Орды.

Следует отметить и значимость образовательных проектов. Их реализация должна вестись по нескольким векторам. Во-первых, это цифровизация – разработка мультимедийных учебников, интерактивных карт и видеолекций, а также подкастов для YouTube и TikTok, объясняющих историю Золотой Орды простым языком.

Во-вторых, это практика: вовлечение молодежи в археологические экспедиции и создание инклюзивного Города ремесленников, где каждый сможет соприкоснуться с материальным наследием далекой эпохи. В-третьих, это визуализация истории через анимацию. Необходимо выпускать понятные широкому зрителю мультфильмы, героями которых будут яркие исторические деятели: ученые, поэты, жырау, улемы, суфии, архитекторы, ремесленники, астрологи.

Все это, я уверена, станет большим вкладом в укрепление нашей национальной идентичности.

Источник - Казахстанская правда
