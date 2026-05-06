00:05 15.05.2026 29-я армия ВС РФ ведет встречные бои в своей полосе ответственности – итоговая сводка Readovka за 14 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала главные события 14 мая в разрезе СВО. 29-я армия ВС РФ в зоне ответственности ведет встречное сражение с украинскими частями. В Одессе ищут военного психолога для работы с "людоловами", которые испытывают угрызения совести из-за своей антинародной деятельности. Редакция Readovka рассмотрела инцидент в Дарницком районе Киева, где украинскими спецслужбами была организована террористическая акция против гражданского населения с целью демонизации России.







Идея-фикс 2



По поступающим данным, части 29-й гв. ОА ВС РФ практически во всех секторах своей зоны ответственности ведут упорные бои с подразделениями ВСУ, которые накапливались в обширной серой зоне перед передним краем 29-й армии. Вместе с активизацией украинских войск против правого фланга указанного оперативного объединения ВС РФ противник начал "накаты" и на левый фланг.



Основные бои идут у передовых позиций наших войск в селах Вишневое, Вербовое, Степовое, Березовое и Терновое. Украинские подразделения – как из частей ВСУ, так и из НГУ, – действуя по тактике легкой пехоты на автотранспорте, постоянно перебрасывают подкрепления в окрестности вышеуказанных населенных пунктов. В селах присутствуют и наши подразделения, и противник, идут ожесточенные ближние бои. Неприятель делает ставку на быстрое насыщение района боя пехотой, в надежде, что "число зарешает". Украинским силам удалось обеспечить сближение своих штурмовых подразделений с нашей передовой, но "нахрапом" обвалить передний край ВС РФ не получилось. Теперь вся ситуация будет определяться специфической формулой, в которой главные элементы – это выучка пехоты, скорость маневра резервами и, разумеется, преимущество в тяжелых огневых средствах. По основным показателям ситуация однозначно в пользу наших войск. Но неприятель на примере его действий против правого фланга 29-й гв. ОА ВС РФ в направлении села Поддубное показал, что с потерями, как прежде, не считался, так и впредь считаться не намерен. Для украинского командования цель оправдывает средства, особенно в условиях, как становится понятно из сообщений в мировых СМИ, когда вместо квалификации старших офицерских кадров – "умная машина" (технологии Palantir), которой отдано на откуп управление боем. Генеральный директор Palantir Алекс Карп в интервью Die Welt заявил, что технологии компании уже встроены в систему войскового управления ВСУ. Как уже писала редакция Readovka, ИИ хоть и в состоянии выполнять сверхсложные вычисления, но столь многофакторный вопрос, как ситуация на поле боя, ставящая под сомнение эффективность жестко алгоритмического подхода, делает искусственный интеллект крайне сомнительным помощником ВСУ. Результат на данный момент и на неопределенно долгую перспективу будет "приноситься на плечах солдата". А пока ситуация демонстрирует, что украинский солдат этого результата не приносит, но ценой существенных потерь все-таки продолжает пытаться.



Вместе с прояснением ситуации во всей полосе ответственности 29-й гв. ОА предположение редакции Readovka о намерениях Киева подтверждается. Атаки противника на правый фланг 29-й армии ставят задачей выйти и закрепиться на берегах реки Мокрые Ялы и расширять зону контроля на юг и север от села Поддубное. Действия неприятеля против левого фланга 29-й ставят задачей выход на оперативный простор в степи по восточному берегу реки Янчур для дальнейшего нарушения логистики 36-й и 5-й армий ВС РФ и, соответственно, срыва замысла командования группировки "Восток" в отношении Ореховского укрепрайона ВСУ. Ради реализации этой задачи Киев готов пойти на любые жертвы, но что самое главное, он пытается воплотить этот замысел несколько месяцев, не добившись ничего. Сейчас украинская сторона снова наращивает активность, пытаясь реализовать прежний замысел по той же логике: если продолжать бросать пехоту в бой, результат рано или поздно появится.



Тяжело идти против собственного народа



На платформе онлайн-объявлений OLX появилась крайне интересная вакансия для жителей Одессы. ТЦК по Приморскому району города приглашает на работу военного психолога. В должностные обязанности входит работа с лицами, которые испытывают следующие недуги: эмоциональное истощение, апатия, нервное напряжение. Военный психолог также должен мотивировать работников ТЦК на "почве патриотизма" и адаптировать "людоловов" к социальному давлению из-за их служебных обязанностей.



Таким образом, можно сделать вывод о том, что морально-психологическое состояние военкомов из рук вон плохое. Каким бы ни был гадким по натуре человек, избивающий матерей и жен насильно мобилизованных, если таким способом он избегает передовой, то вот от моральных терзаний никуда не деться. Как-никак крайне тяжело осознавать себя тем, кого все проклинают, и стоит власти утратить контроль, народ придет под окна с вилами. Насколько психологу под силу облегчить справедливо заслуженные угрызения совести, это вопрос к профильным специалистам.



Отдельно стоит отметить, что эта вакансия показывает еще один крайне важный момент. ТЦК продолжают свою работу на постоянных адресах. Таким образом, у наших военных есть все возможности повторить успешный опыт атак на логова "людоловов".



Очень странная история



В ночь на 14 мая ВС РФ предприняли массированную комбинированную атаку на военные объекты в разных регионах незалежной. Но вместе с этим произошло нечто очень странное. В Дарницком районе Киева полностью, вплоть до первого этажа включительно, обрушилась часть жилого 9-этажного дома. Украинские источники, в частности журналист Цаплиенко, сообщили о том, что причиной обрушения здания стало попадание БПЛА ВС РФ.



Эта история странна даже не тем, что является очередным примером работы украинской пропаганды, которая пытается скрыть ряд вещей и традиционно обвинить наши Вооруженные силы. Странность заключается в том, что именно попытались источники противника прикрыть обвинением в адрес ВС РФ. Стоит начать с того, что БПЛА "Герань" хоть и обладает внушительной боевой частью в 90 кг, но параметры полета и скорость не позволяют ей нанести такой ущерб. Для того чтобы обвалить целиком подъезд 9-этажного капитального дома необходим боеприпас сопоставимой мощности, но с возможностью преодолеть бетонные препятствия и сдетонировать внутри системы бетонных перекрытий, чтобы они сложились. Скорость полета "Герани" исключает возможности того, что она пробьет внешнюю стену здания, пойдет дальше и сдетонирует, пробивая очередное бетонное препятствие, – это нонсенс. В сети есть множество видео, демонстрирующих, как "Герань" взрывается при первом же контакте с препятствием. В сети есть много материалов с ударами "Гераней" по тем же зданиям ТЦК летом 2025 года, этого достаточно, чтобы сильно повредить здание: проломить взрывом стену, вызвать возгорание на объекте, обвалить верхние этажи, но не обрушить пролет строения целиком. Такие повреждения может наносить ФАБ-500, но они пока до Киева не долетают, фронт еще далеко.



В отечественном инфополе уже начала расходиться версия о том, что это последствия попадания зенитной управляемой ракеты, которая действительно, учитывая ее скорость и кинетическую энергию, способна пробить бетонные перекрытия и сдетонировать внутри здания, что естественно усиливает фугасное воздействие на конструкцию. Эта версия весьма достоверна, учитывая, что украинские зенитные ракеты уже множество раз попадали в жилые дома.



Стоит рассмотреть еще одну версию, которая потенциально может объяснить аномалию – полное обрушение пролета здания. В сети еще 12 мая появилось сообщение спикера воздушных сил ВСУ Игната о том, что ВС РФ готовят массированную атаку на стратегический тыл ВСУ. Зная, что атака непременно будет, при наличии запаса времени украинские спецслужбы вполне себе могли организовать закладку большого объема взрывчатки в подвальное помещение здания и инициировать взрыв во время ночной атаки, как бы "прикрывшись". Это может быть объяснением весьма странного характера разрушения, ведь эпицентр взрыва по ряду признаков был ниже уровня первого этажа.



Вчера, 13 мая, главным событием дня стала ликвидация штурмовых подразделений ВСУ к северо-востоку от Великомихайловки. Источник - Readovka

