 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.05.2026
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
11:31  Герои, приближавшие Великую Победу. Бахши Атаев: первый генерал, уроженец Туркменистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
01:13 15.05.2026

В Казахстане хорошие новости. Годовая инфляция в апреле уменьшилась на 0,4 %. Но для многих казахстанцев жизнь не стала легче.

14 Мая 2025

И дело не в том, что статистика врет. Просто она показывает общую картину через таблицы, графики и проценты. А люди оценивают ситуацию по ценам в мясных отделах, квитанциям и выплатам по ипотеке. И в этих бытовых цифрах оптимизма меньше. В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Инфляция снижается, но цены - почему-то нет

По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в апреле 2026 года составила 10,6 %. В марте было 11 %. То есть показатель снизился, но совсем ненамного. Это все равно что у больного температура упала с 39 до 38,6. Вроде стало лучше, но бежать марафон еще рано.

И, конечно, это не означает, что говядина вдруг подешевела. Товары и услуги продолжают дорожать. Просто делают это чуть медленнее. Покупатель по-прежнему видит новые ценники в магазинах, но продавцы меняют их чуть реже. Не каждую неделю, а через одну.

Если посмотреть на цены на продукты, то они одинаково росли что в марте, что в апреле (+ 0,7 %). Непродовольственные товары подорожали на 0,5 % в марте и на 0,9 % в апреле. Так что касса в магазине продолжает работать в прежнем режиме. И каждый поход за покупками напоминает о том, что инфляция никуда не делась.

Коммуналка будет дорожать, но предсказуемо

Отдельная тема - коммунальные тарифы. За год рост цен на услуги ЖКХ составил 5,3 %, электроэнергия подорожала на 8,5 %. И никто не говорит о том, что роста больше не будет. Будет. Просто его будут контролировать и прогнозировать. Как сообщило информационное агентство Kazinform, коммунальные тарифы в Казахстане планируют привязать к инфляции. До конца первого квартала действует мораторий на их повышение, после этого тарифы будут постепенно поднимать. А в 2027–2028 годах хотят перейти к формуле индексации тарифов - инфляция плюс 3–5 %.

Теперь давайте вспомним, что произошло этой зимой. В феврале казахстанцы начали получать коммунальные квитанции, суммы в которых выросли в полтора, два, а иногда и в три раза. Тогда в Комитете по регулированию естественных монополий объясняли, что рост был связан с высоким потреблением тепловой энергии и НДС. Что касается налога на добавленную стоимость, то из-за него произошла прибавка на 3-4 %. Цифры знакомые? Только это еще без инфляции.

Получается, тарифы будут также расти. Только не внезапно, а прогнозируемо. Спасибо, конечно, за предсказуемость. Теперь к новой квитанции можно готовиться заранее.

Цены на бензин тоже будут расти под контролем

Похожий поэтапный и контролируемый подход правительство собирается применять и к ценам на бензин и дизель. После завершения моратория цены на топливо тоже обещают повышать постепенно. Нацбанк уточнил, что влияние на инфляцию будет максимально ограниченным.

Правда, у нас уже был похожий опыт. Вспомним 2023 год. Тогда предельные розничные цены на бензин АИ-92/93 подняли примерно на 11 % (с 182–187 до 205 тенге за литр). Дизель для казахстанских водителей в пределах лимита подорожал в среднем на 20 % (с 230–260 до 295 тенге за литр).

И власти тогда сразу признали, что подорожание топлива ударит не только по автомобилистам. Прямое влияние на инфляцию оценивали примерно в 0,35 %. Потому что топливо сидит в цене почти всего. Когда оно дорожает, повышается не только стоимость поездки на такси. Дорожает доставка хлеба, перевозка мяса, работа в поле, транспортировка стройматериалов. И вообще все, что не умеет телепортироваться.

Поэтому, когда нам говорят, что влияние на инфляцию будет ограниченным, верится с трудом.

Квадратный метр против кошелька

На рынке жилья ситуация тоже непростая. По данным Бюро статистики, в апреле 2026 года средняя стоимость квадратного метра составила 615 933 тенге. За месяц цена выросла на 0,6 %, а за год - на 15,1 %. И это выше общей инфляции! Напомним, в апреле она составила 10,6 %. То есть жилье дорожает быстрее, чем товары и услуги в среднем по стране.

Для застройщиков причины понятны: дорожают стройматериалы, рабочая сила, земля, подключение к инфраструктуре. Но покупателям от этого не легче. Для них важна итоговая цена.

На этом фоне с 1 июля 2026 года в Казахстане должна снизиться предельная ставка по ипотечным жилищным займам с 25 % до 20 %. Ипотека должна стать дешевле.

Но есть важный нюанс. Базовая ставка Нацбанка сейчас составляет 18 %. Если максимальная ставка по ипотеке будет 20 %, у банков останется небольшой запас для покрытия своих рисков и расходов. Поэтому они могут строже выбирать заемщиков. Банк может требовать более высокий доход, больший первоначальный взнос и более жесткое подтверждение платежеспособности. В общем, займы будет сложнее получить.

В итоге проблема доступности жилья никуда не исчезнет. Квартиры за год подорожали на 15,1 %, реальные зарплаты снизились на 2,3 %, плюс к этому добавятся жесткие требования банков. При таком раскладе ипотека для казахстанцев может стать роскошью. В итоге инфляция может замедляться, тарифы могут контролировать, а ставки по ипотеке - сдерживать. Но если в конце месяца денег снова не останется, человеку трудно будет объяснить, что ситуация в целом стала лучше.

Автор: Римма ГАХОВА

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778796780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по упрощению доступа для строительства сооружений связи одобрил Мажилис в первом чтении
- Олжас Бектенов провел заседание по реализации инициативы Президента "Таза Қазақстан"
- Олжас Бектенов провел совещание по развитию транспортной отрасли
- Партийная перезагрузка
- Постановление ЦИК РК от 12 мая 2026 года №16/29
- Нурлыбек Налибаев провел встречу с представителями East Hope Group
- О проблемах внедрения системы ИСНА и необходимости системных решений для защиты бизнеса
- Заработная плата за I квартал 2026 года
- Устранить бюрократию и риски в работе Реестра ОТП и его Апелляционной комиссии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  