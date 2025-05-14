Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче

01:13 15.05.2026

В Казахстане хорошие новости. Годовая инфляция в апреле уменьшилась на 0,4 %. Но для многих казахстанцев жизнь не стала легче.



14 Мая 2025



И дело не в том, что статистика врет. Просто она показывает общую картину через таблицы, графики и проценты. А люди оценивают ситуацию по ценам в мясных отделах, квитанциям и выплатам по ипотеке. И в этих бытовых цифрах оптимизма меньше. В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Инфляция снижается, но цены - почему-то нет



По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в апреле 2026 года составила 10,6 %. В марте было 11 %. То есть показатель снизился, но совсем ненамного. Это все равно что у больного температура упала с 39 до 38,6. Вроде стало лучше, но бежать марафон еще рано.



И, конечно, это не означает, что говядина вдруг подешевела. Товары и услуги продолжают дорожать. Просто делают это чуть медленнее. Покупатель по-прежнему видит новые ценники в магазинах, но продавцы меняют их чуть реже. Не каждую неделю, а через одну.



Если посмотреть на цены на продукты, то они одинаково росли что в марте, что в апреле (+ 0,7 %). Непродовольственные товары подорожали на 0,5 % в марте и на 0,9 % в апреле. Так что касса в магазине продолжает работать в прежнем режиме. И каждый поход за покупками напоминает о том, что инфляция никуда не делась.



Коммуналка будет дорожать, но предсказуемо



Отдельная тема - коммунальные тарифы. За год рост цен на услуги ЖКХ составил 5,3 %, электроэнергия подорожала на 8,5 %. И никто не говорит о том, что роста больше не будет. Будет. Просто его будут контролировать и прогнозировать. Как сообщило информационное агентство Kazinform, коммунальные тарифы в Казахстане планируют привязать к инфляции. До конца первого квартала действует мораторий на их повышение, после этого тарифы будут постепенно поднимать. А в 2027–2028 годах хотят перейти к формуле индексации тарифов - инфляция плюс 3–5 %.



Теперь давайте вспомним, что произошло этой зимой. В феврале казахстанцы начали получать коммунальные квитанции, суммы в которых выросли в полтора, два, а иногда и в три раза. Тогда в Комитете по регулированию естественных монополий объясняли, что рост был связан с высоким потреблением тепловой энергии и НДС. Что касается налога на добавленную стоимость, то из-за него произошла прибавка на 3-4 %. Цифры знакомые? Только это еще без инфляции.



Получается, тарифы будут также расти. Только не внезапно, а прогнозируемо. Спасибо, конечно, за предсказуемость. Теперь к новой квитанции можно готовиться заранее.



Цены на бензин тоже будут расти под контролем



Похожий поэтапный и контролируемый подход правительство собирается применять и к ценам на бензин и дизель. После завершения моратория цены на топливо тоже обещают повышать постепенно. Нацбанк уточнил, что влияние на инфляцию будет максимально ограниченным.



Правда, у нас уже был похожий опыт. Вспомним 2023 год. Тогда предельные розничные цены на бензин АИ-92/93 подняли примерно на 11 % (с 182–187 до 205 тенге за литр). Дизель для казахстанских водителей в пределах лимита подорожал в среднем на 20 % (с 230–260 до 295 тенге за литр).



И власти тогда сразу признали, что подорожание топлива ударит не только по автомобилистам. Прямое влияние на инфляцию оценивали примерно в 0,35 %. Потому что топливо сидит в цене почти всего. Когда оно дорожает, повышается не только стоимость поездки на такси. Дорожает доставка хлеба, перевозка мяса, работа в поле, транспортировка стройматериалов. И вообще все, что не умеет телепортироваться.



Поэтому, когда нам говорят, что влияние на инфляцию будет ограниченным, верится с трудом.



Квадратный метр против кошелька



На рынке жилья ситуация тоже непростая. По данным Бюро статистики, в апреле 2026 года средняя стоимость квадратного метра составила 615 933 тенге. За месяц цена выросла на 0,6 %, а за год - на 15,1 %. И это выше общей инфляции! Напомним, в апреле она составила 10,6 %. То есть жилье дорожает быстрее, чем товары и услуги в среднем по стране.



Для застройщиков причины понятны: дорожают стройматериалы, рабочая сила, земля, подключение к инфраструктуре. Но покупателям от этого не легче. Для них важна итоговая цена.



На этом фоне с 1 июля 2026 года в Казахстане должна снизиться предельная ставка по ипотечным жилищным займам с 25 % до 20 %. Ипотека должна стать дешевле.



Но есть важный нюанс. Базовая ставка Нацбанка сейчас составляет 18 %. Если максимальная ставка по ипотеке будет 20 %, у банков останется небольшой запас для покрытия своих рисков и расходов. Поэтому они могут строже выбирать заемщиков. Банк может требовать более высокий доход, больший первоначальный взнос и более жесткое подтверждение платежеспособности. В общем, займы будет сложнее получить.



В итоге проблема доступности жилья никуда не исчезнет. Квартиры за год подорожали на 15,1 %, реальные зарплаты снизились на 2,3 %, плюс к этому добавятся жесткие требования банков. При таком раскладе ипотека для казахстанцев может стать роскошью. В итоге инфляция может замедляться, тарифы могут контролировать, а ставки по ипотеке - сдерживать. Но если в конце месяца денег снова не останется, человеку трудно будет объяснить, что ситуация в целом стала лучше.



Автор: Римма ГАХОВА