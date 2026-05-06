03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
14:46  Китай, Среднюю Азию и Афганистан свяжет транспортный коридор
00:05  ВС РФ ликвидируют рейдовые группы противника в районе Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 6 мая
Среда, 06.05.2026
16:18  10 самых важных дат истории Оша, - П.В.Густерин
12:55  Цифровой солдат: как ефрейтор Комрон Тулабоев усиливает армию Казахстана ИТ-решениями
Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Доме народных собраний в Пекине.

В настоящее время набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, и международная ситуация претерпевает перемены и потрясение, заявил Си Цзиньпин.

"Смогут ли Китай и США преодолеть "ловушку Фукидида" и создать новую парадигму отношений между державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и привнести в мир больше стабильности? Сможем ли мы вместе построить светлое будущее для наших двусторонних отношений в интересах благополучия двух народов и будущего человечества? Эти вопросы - жизненно важные для истории, для мира и для народов", - отметил Си Цзиньпин.

Это, добавил он, вопросы эпохи, ответ на которые лидеры крупных держав должны дать совместно.

"Я с нетерпением жду совместной работы с вами, чтобы задать курс и управлять гигантским кораблем китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим, знаменательным годом, который откроет новую главу в китайско-американских отношениях", - заявил Си Цзиньпин.

"Мы с президентом Д. Трампом договорились работать над построением китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности", - сказал Си Цзиньпин.

Это новое определение, по его словам, станет стратегическим ориентиром для двусторонних отношений на ближайшие три года и далее, и должно быть положительно воспринято как народами обеих стран, так и международным сообществом.

"Конструктивная стратегическая стабильность" должна представлять собой позитивную стабильность, основанную на сотрудничестве, благоприятную стабильность с умеренной конкуренцией, постоянную стабильность с управляемыми разногласиями и прочную стабильность, обещающую мир, указал Си Цзиньпин.

Построение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности - это не просто лозунг, а конкретные действия обеих сторон, направленные на достижение общей цели, подчеркнул он.

Суть китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной выгоде и общем выигрыше, сказал Си Цзиньпин, отметив, что перед лицом разногласий и трений, консультации на равноправной основе - единственный правильный выбор.

Си Цзиньпин сообщил, что в ходе последнего раунда двусторонних торговых переговоров, состоявшегося в среду, экономические и торговые делегации двух стран достигли "в целом сбалансированных и позитивных результатов".

"Это хорошая новость для народов двух стран и всего мира", - сказал он, призвав обе стороны совместно сохранять хорошую динамику, которая далась нелегко.

Отметив, что двери Китая будут открываться все шире и шире, Си Цзиньпин добавил, что американские компании принимают углубленное участие в процессе дела реформ и открытости Китая и Китай приветствует расширение взаимовыгодного сотрудничества США с КНР.

"Обе стороны должны реализовывать достигнутый нами важный консенсус и надлежащим образом использовать каналы коммуникации в политической и дипломатической сферах, а также между вооруженными силами двух стран", - сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин добавил, что обеим странам также следует расширять обмены и сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, гуманитарные обмены и правоохранительная деятельность.

Что касается тайваньского вопроса, то Си Цзиньпин подчеркнул, что это самый важный вопрос в отношениях между Китаем и США.

При надлежащем решении этого вопроса двусторонние отношения смогут оставаться стабильными в целом. В противном случае у двух стран могут возникнуть столкновения или даже конфликты, что поставит отношения между ними в крайне опасное положение, отметил Си Цзиньпин, призвав американскую сторону проявлять особую осторожность в отношении тайваньского вопроса.

Сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива является наибольшим общим делителем в отношениях между Китаем и США, сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что "независимость Тайваня" и мир в районе Тайваньского пролива столь же несовместимы, как огонь и вода.

Д. Трамп заявил, что для него большая честь посетить Китай с государственным визитом, назвав Си Цзиньпина великим лидером, а Китай -- великой страной. "Я испытываю огромное уважение к председателю Си Цзиньпину и китайскому народу", -- сказал он.

Д. Трамп выразил готовность работать с Си Цзиньпином над укреплением коммуникации и сотрудничества, надлежащим урегулированием разногласий, а также над тем, чтобы сделать двусторонние отношения лучше, чем когда-либо прежде, и достичь светлого будущего.

Он сказал, что США и Китай -- самые важные и могущественные страны в мире, и в рамках американо-китайского сотрудничества можно совершить много великих и добрых дел как для двух стран, так и для всего мира.

Д. Трамп призвал представителей деловых кругов США расширять сотрудничество с Китаем.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и Корейский полуостров.

Они также договорились оказывать друг другу взаимную поддержку в целях успешного проведения неформальной встречи руководителей экономик АТЭС и саммита G20 в этом году.



***

Си Цзиньпин и Д. Трамп посетили Храм Неба

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп посетили Храм Неба в Пекине в четверг.

Си Цзиньпин встретил Д. Трампа у Зала жатвенных молитв /Циняньдянь/. Главы двух государств сфотографировались на площади перед этим сооружением, а затем совместно осмотрели его.

Во время их посещения Си Цзиньпин рассказал Д. Трампу, что Храм Неба - это место, где в древние времена проводились государственные ритуалы и китайские правители тех времен молились о процветании государства, благополучии народа и благоприятной погоде для хороших урожаев.

"Это отражает традиционную китайскую философию о том, что народ является основой государства, и только опираясь на прочную основу, государство может быть стабильным", - сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил, что Коммунистическая партия Китая /КПК/ унаследовала и продолжает развивать ориентированную на народ философию, укоренившуюся в китайской цивилизации.

Неизменно придерживаясь беззаветного служения народу как коренного предназначения, КПК пользуется искренней поддержкой со стороны китайского народа, добавил он.

Д. Трамп сказал, что Храм Неба, построенный более 600 лет назад, произвел на него большое впечатление, а также добавил, что США и Китай -- великие страны, и их народы -- мудрые и великие.

Президент США добавил, что обе страны должны углублять взаимопонимание и укреплять дружбу между народами.

***

Си Цзиньпин устроил приветственный банкет в честь Дональда Трампа

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Доме народных собраний в Пекине устроил приветственный банкет в честь президента США Дональда Трампа, который находится в Китае с государственным визитом.

Выступая на банкете, Си Цзиньпин сказал, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в современном мире.

"Мы должны стремиться к улучшению китайско-американских отношений и не допускать их ухудшения", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что и Китай и США выиграют от сотрудничества и пострадают от конфронтации.

"Обе наши страны должны быть партнерами, а не соперниками", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин также сказал, что обе стороны договорились работать над построением китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности в целях содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами, чтобы обеспечить мир, процветание и прогресс во всем мире в еще большем объеме.

Источник - Синьхуа
