Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине

03:33 15.05.2026
Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Доме народных собраний в Пекине.
В настоящее время набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, и международная ситуация претерпевает перемены и потрясение, заявил Си Цзиньпин.
"Смогут ли Китай и США преодолеть "ловушку Фукидида" и создать новую парадигму отношений между державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и привнести в мир больше стабильности? Сможем ли мы вместе построить светлое будущее для наших двусторонних отношений в интересах благополучия двух народов и будущего человечества? Эти вопросы - жизненно важные для истории, для мира и для народов", - отметил Си Цзиньпин.
Это, добавил он, вопросы эпохи, ответ на которые лидеры крупных держав должны дать совместно.
"Я с нетерпением жду совместной работы с вами, чтобы задать курс и управлять гигантским кораблем китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим, знаменательным годом, который откроет новую главу в китайско-американских отношениях", - заявил Си Цзиньпин.
"Мы с президентом Д. Трампом договорились работать над построением китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности", - сказал Си Цзиньпин.
Это новое определение, по его словам, станет стратегическим ориентиром для двусторонних отношений на ближайшие три года и далее, и должно быть положительно воспринято как народами обеих стран, так и международным сообществом.
"Конструктивная стратегическая стабильность" должна представлять собой позитивную стабильность, основанную на сотрудничестве, благоприятную стабильность с умеренной конкуренцией, постоянную стабильность с управляемыми разногласиями и прочную стабильность, обещающую мир, указал Си Цзиньпин.
Построение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности - это не просто лозунг, а конкретные действия обеих сторон, направленные на достижение общей цели, подчеркнул он.
Суть китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной выгоде и общем выигрыше, сказал Си Цзиньпин, отметив, что перед лицом разногласий и трений, консультации на равноправной основе - единственный правильный выбор.
Си Цзиньпин сообщил, что в ходе последнего раунда двусторонних торговых переговоров, состоявшегося в среду, экономические и торговые делегации двух стран достигли "в целом сбалансированных и позитивных результатов".
"Это хорошая новость для народов двух стран и всего мира", - сказал он, призвав обе стороны совместно сохранять хорошую динамику, которая далась нелегко.
Отметив, что двери Китая будут открываться все шире и шире, Си Цзиньпин добавил, что американские компании принимают углубленное участие в процессе дела реформ и открытости Китая и Китай приветствует расширение взаимовыгодного сотрудничества США с КНР.
"Обе стороны должны реализовывать достигнутый нами важный консенсус и надлежащим образом использовать каналы коммуникации в политической и дипломатической сферах, а также между вооруженными силами двух стран", - сказал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин добавил, что обеим странам также следует расширять обмены и сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, гуманитарные обмены и правоохранительная деятельность.
Что касается тайваньского вопроса, то Си Цзиньпин подчеркнул, что это самый важный вопрос в отношениях между Китаем и США.
При надлежащем решении этого вопроса двусторонние отношения смогут оставаться стабильными в целом. В противном случае у двух стран могут возникнуть столкновения или даже конфликты, что поставит отношения между ними в крайне опасное положение, отметил Си Цзиньпин, призвав американскую сторону проявлять особую осторожность в отношении тайваньского вопроса.
Сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива является наибольшим общим делителем в отношениях между Китаем и США, сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что "независимость Тайваня" и мир в районе Тайваньского пролива столь же несовместимы, как огонь и вода.
Д. Трамп заявил, что для него большая честь посетить Китай с государственным визитом, назвав Си Цзиньпина великим лидером, а Китай -- великой страной. "Я испытываю огромное уважение к председателю Си Цзиньпину и китайскому народу", -- сказал он.
Д. Трамп выразил готовность работать с Си Цзиньпином над укреплением коммуникации и сотрудничества, надлежащим урегулированием разногласий, а также над тем, чтобы сделать двусторонние отношения лучше, чем когда-либо прежде, и достичь светлого будущего.
Он сказал, что США и Китай -- самые важные и могущественные страны в мире, и в рамках американо-китайского сотрудничества можно совершить много великих и добрых дел как для двух стран, так и для всего мира.
Д. Трамп призвал представителей деловых кругов США расширять сотрудничество с Китаем.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и Корейский полуостров.
Они также договорились оказывать друг другу взаимную поддержку в целях успешного проведения неформальной встречи руководителей экономик АТЭС и саммита G20 в этом году.
Си Цзиньпин и Д. Трамп посетили Храм Неба
Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп посетили Храм Неба в Пекине в четверг.
Си Цзиньпин встретил Д. Трампа у Зала жатвенных молитв /Циняньдянь/. Главы двух государств сфотографировались на площади перед этим сооружением, а затем совместно осмотрели его.
Во время их посещения Си Цзиньпин рассказал Д. Трампу, что Храм Неба - это место, где в древние времена проводились государственные ритуалы и китайские правители тех времен молились о процветании государства, благополучии народа и благоприятной погоде для хороших урожаев.
"Это отражает традиционную китайскую философию о том, что народ является основой государства, и только опираясь на прочную основу, государство может быть стабильным", - сказал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что Коммунистическая партия Китая /КПК/ унаследовала и продолжает развивать ориентированную на народ философию, укоренившуюся в китайской цивилизации.
Неизменно придерживаясь беззаветного служения народу как коренного предназначения, КПК пользуется искренней поддержкой со стороны китайского народа, добавил он.
Д. Трамп сказал, что Храм Неба, построенный более 600 лет назад, произвел на него большое впечатление, а также добавил, что США и Китай -- великие страны, и их народы -- мудрые и великие.
Президент США добавил, что обе страны должны углублять взаимопонимание и укреплять дружбу между народами.
Си Цзиньпин устроил приветственный банкет в честь Дональда Трампа
Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Доме народных собраний в Пекине устроил приветственный банкет в честь президента США Дональда Трампа, который находится в Китае с государственным визитом.
Выступая на банкете, Си Цзиньпин сказал, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в современном мире.
"Мы должны стремиться к улучшению китайско-американских отношений и не допускать их ухудшения", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что и Китай и США выиграют от сотрудничества и пострадают от конфронтации.
"Обе наши страны должны быть партнерами, а не соперниками", - подчеркнул он.
Си Цзиньпин также сказал, что обе стороны договорились работать над построением китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности в целях содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между двумя странами, чтобы обеспечить мир, процветание и прогресс во всем мире в еще большем объеме.