Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине

03:33 15.05.2026

Пекин, 14 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Доме народных собраний в Пекине.



В настоящее время набирают обороты невиданные за столетие тектонические процессы глобальной трансформации, и международная ситуация претерпевает перемены и потрясение, заявил Си Цзиньпин.



"Смогут ли Китай и США преодолеть "ловушку Фукидида" и создать новую парадигму отношений между державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и привнести в мир больше стабильности? Сможем ли мы вместе построить светлое будущее для наших двусторонних отношений в интересах благополучия двух народов и будущего человечества? Эти вопросы - жизненно важные для истории, для мира и для народов", - отметил Си Цзиньпин.



Это, добавил он, вопросы эпохи, ответ на которые лидеры крупных держав должны дать совместно.



"Я с нетерпением жду совместной работы с вами, чтобы задать курс и управлять гигантским кораблем китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим, знаменательным годом, который откроет новую главу в китайско-американских отношениях", - заявил Си Цзиньпин.



"Мы с президентом Д. Трампом договорились работать над построением китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности", - сказал Си Цзиньпин.



Это новое определение, по его словам, станет стратегическим ориентиром для двусторонних отношений на ближайшие три года и далее, и должно быть положительно воспринято как народами обеих стран, так и международным сообществом.



"Конструктивная стратегическая стабильность" должна представлять собой позитивную стабильность, основанную на сотрудничестве, благоприятную стабильность с умеренной конкуренцией, постоянную стабильность с управляемыми разногласиями и прочную стабильность, обещающую мир, указал Си Цзиньпин.



Построение китайско-американских отношений конструктивной стратегической стабильности - это не просто лозунг, а конкретные действия обеих сторон, направленные на достижение общей цели, подчеркнул он.



Суть китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной выгоде и общем выигрыше, сказал Си Цзиньпин, отметив, что перед лицом разногласий и трений, консультации на равноправной основе - единственный правильный выбор.



Си Цзиньпин сообщил, что в ходе последнего раунда двусторонних торговых переговоров, состоявшегося в среду, экономические и торговые делегации двух стран достигли "в целом сбалансированных и позитивных результатов".



"Это хорошая новость для народов двух стран и всего мира", - сказал он, призвав обе стороны совместно сохранять хорошую динамику, которая далась нелегко.



Отметив, что двери Китая будут открываться все шире и шире, Си Цзиньпин добавил, что американские компании принимают углубленное участие в процессе дела реформ и открытости Китая и Китай приветствует расширение взаимовыгодного сотрудничества США с КНР.



"Обе стороны должны реализовывать достигнутый нами важный консенсус и надлежащим образом использовать каналы коммуникации в политической и дипломатической сферах, а также между вооруженными силами двух стран", - сказал Си Цзиньпин.



Си Цзиньпин добавил, что обеим странам также следует расширять обмены и сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, гуманитарные обмены и правоохранительная деятельность.



Что касается тайваньского вопроса, то Си Цзиньпин подчеркнул, что это самый важный вопрос в отношениях между Китаем и США.



При надлежащем решении этого вопроса двусторонние отношения смогут оставаться стабильными в целом. В противном случае у двух стран могут возникнуть столкновения или даже конфликты, что поставит отношения между ними в крайне опасное положение, отметил Си Цзиньпин, призвав американскую сторону проявлять особую осторожность в отношении тайваньского вопроса.



Сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива является наибольшим общим делителем в отношениях между Китаем и США, сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что "независимость Тайваня" и мир в районе Тайваньского пролива столь же несовместимы, как огонь и вода.



Д. Трамп заявил, что для него большая честь посетить Китай с государственным визитом, назвав Си Цзиньпина великим лидером, а Китай -- великой страной. "Я испытываю огромное уважение к председателю Си Цзиньпину и китайскому народу", -- сказал он.



Д. Трамп выразил готовность работать с Си Цзиньпином над укреплением коммуникации и сотрудничества, надлежащим урегулированием разногласий, а также над тем, чтобы сделать двусторонние отношения лучше, чем когда-либо прежде, и достичь светлого будущего.



Он сказал, что США и Китай -- самые важные и могущественные страны в мире, и в рамках американо-китайского сотрудничества можно совершить много великих и добрых дел как для двух стран, так и для всего мира.



Д. Трамп призвал представителей деловых кругов США расширять сотрудничество с Китаем.



Лидеры двух стран обменялись мнениями по основным международным и региональным проблемам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и Корейский полуостров.



Они также договорились оказывать друг другу взаимную поддержку в целях успешного проведения неформальной встречи руководителей экономик АТЭС и саммита G20 в этом году.



