ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
13:58 15.05.2026

Президент Садыр Жапаров встретился с участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств ШОС в Бишкеке

14.05.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня 14 мая провел встречу с главами делегаций - участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств- членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Приветствуя участников, Глава государства подчеркнул особую значимость 21-й встречи как центрального события в сфере безопасности в рамках ШОС в 2026 году, которая проходит в Бишкеке.



В своем выступлении Садыр Жапаров обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны ШОС. Среди них - рост геополитической напряженности, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, а также транснациональные угрозы, включая терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и кибератаки.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий. По его словам, даже самый сложный диалог предпочтительнее вооруженного противостояния.

Особое внимание Глава государства уделил принципам "шанхайского духа": взаимному уважению, доверию, учету интересов друг друга и неделимости безопасности.

Как подчеркнул Президент, именно эти принципы являются основой устойчивой стабильности и долгосрочного сотрудничества на пространстве ШОС.

Садыр Жапаров также обозначил приоритетные направления совместной работы, среди которых - укрепление обмена информацией между специальными службами, пресечение каналов финансирования терроризма в цифровом пространстве и развитие механизмов "мягкого" реагирования на кризисные ситуации. Президент высоко оценил деятельность Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, отметив ее важную роль в противодействии общим угрозам.

В завершение речи Президент Садыр Жапаров призвал участников к конструктивному, открытому и прагматичному диалогу, выразив уверенность в том, что решения, принятые по итогам 21-й встречи, будут способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на пространстве ШОС.

В свою очередь главы и представители делегаций государств-членов ШОС высказали мнения по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами, а также выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках Организации в духе взаимного доверия и партнерства.

Во встрече приняли участие:
- секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков;
- Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович;
- секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов;
- секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу;
- секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон;
- секретарь Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов;
- заместитель советника Премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности Капур Паван;
- заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран по внешней политике Али Багери;
- первый заместитель министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Ци Янь Цзюнь;
- первый заместитель министра Национального управления безопасности Исламской Республики Пакистан Сажид Балоч;
- Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев;
- директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.

Источник - President.kg
