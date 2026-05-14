|Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
13:58 15.05.2026
Президент Садыр Жапаров встретился с участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств ШОС в Бишкеке
14.05.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня 14 мая провел встречу с главами делегаций - участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств- членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Приветствуя участников, Глава государства подчеркнул особую значимость 21-й встречи как центрального события в сфере безопасности в рамках ШОС в 2026 году, которая проходит в Бишкеке.
В своем выступлении Садыр Жапаров обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны ШОС. Среди них - рост геополитической напряженности, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, а также транснациональные угрозы, включая терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и кибератаки.
Президент подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий. По его словам, даже самый сложный диалог предпочтительнее вооруженного противостояния.
Особое внимание Глава государства уделил принципам "шанхайского духа": взаимному уважению, доверию, учету интересов друг друга и неделимости безопасности.
Как подчеркнул Президент, именно эти принципы являются основой устойчивой стабильности и долгосрочного сотрудничества на пространстве ШОС.
Садыр Жапаров также обозначил приоритетные направления совместной работы, среди которых - укрепление обмена информацией между специальными службами, пресечение каналов финансирования терроризма в цифровом пространстве и развитие механизмов "мягкого" реагирования на кризисные ситуации. Президент высоко оценил деятельность Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, отметив ее важную роль в противодействии общим угрозам.
В завершение речи Президент Садыр Жапаров призвал участников к конструктивному, открытому и прагматичному диалогу, выразив уверенность в том, что решения, принятые по итогам 21-й встречи, будут способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на пространстве ШОС.
В свою очередь главы и представители делегаций государств-членов ШОС высказали мнения по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами, а также выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках Организации в духе взаимного доверия и партнерства.
Во встрече приняли участие:
- секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков;
- Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович;
- секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов;
- секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу;
- секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон;
- секретарь Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов;
- заместитель советника Премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности Капур Паван;
- заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран по внешней политике Али Багери;
- первый заместитель министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Ци Янь Цзюнь;
- первый заместитель министра Национального управления безопасности Исламской Республики Пакистан Сажид Балоч;
- Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев;
- директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.