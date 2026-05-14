Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС

13:58 15.05.2026

Президент Садыр Жапаров встретился с участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств ШОС в Бишкеке



14.05.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня 14 мая провел встречу с главами делегаций - участниками 21-й встречи секретарей советов безопасности государств- членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Приветствуя участников, Глава государства подчеркнул особую значимость 21-й встречи как центрального события в сфере безопасности в рамках ШОС в 2026 году, которая проходит в Бишкеке.



