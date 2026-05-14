Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира

14:17 15.05.2026 Завершился визит Героя-Аркадага в Республику Татарстан РФ

14.05.2026



Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках визита в Республику Татарстан Российской Федерации посетил Международный конноспортивный комплекс "Казань" и принял участие в форуме Организации исламского сотрудничества по случаю объявления города Казань культурной столицей исламского мира.



В Конноспортивном комплексе Героя-Аркадага тепло приветствовали заместитель Премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия, председатель Федерации коневодства и конного спорта Республики Татарстан Марат Зяббаров, а также директор Международного конноспортивного комплекса.



Здесь Национальный Лидер туркменского народа и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомились с выставкой сельскохозяйственной продукции Татарстана, организованной на территории комплекса.



В настоящее время достигаются новые рубежи во взаимодействии Туркменистана с Российской Федерацией. 13 мая текущего года в рамках визита Героя-Аркадага в Республику Татарстан РФ состоялся телефонный разговор с Президентом Владимиром Путиным.



Стратегическое сотрудничество между Туркменистаном и Россией успешно развивается в торгово-экономической, транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах. В данном контексте Герой-Аркадаг в телефонном разговоре озвучил ряд предложений. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам, которые будут включены в повестку дня предстоящего в октябре текущего года заседания Совета глав государств СНГ.



В экспозиции были представлены различные виды продовольственных товаров. Специалисты ознакомили Героя-Аркадага с особенностями экспозиции.



Национальный Лидер туркменского народа и Раис Республики Татарстан поинтересовались произведениями искусства, посвященными коням. Особое место в данном разделе выставки отведено изданной на русском языке книге Героя-Аркадага "Atda wepa-da bar, sapa-da" ("Конь – символ верности и счастья").



Следует также отметить значение произведений о "райских" скакунах, стремительных, как ветер, написанных Героем-Аркадагом, "Ahalteke bedewi – biziň buýsanjymyz we şöhratymyz" ("Ахалтекинец – наша гордость и слава"), "Gadamy batly bedew" ("Стремительная поступь скакуна"). Эти книги, переведенные на многие языки, доведены до широкой мировой общественности и играют важную роль в повышении славы ахалтекинских скакунов на Земле.



Затем специалисты ознакомили Национального Лидера туркменского народа с особенностями Международного конноспортивного комплекса "Казань" и созданными здесь условиями.



Затем Герой-Аркадаг и Раис Республики Татарстан наблюдали за скачками, в которых также принимали участие туркменские наездники.



Международный конноспортивный комплекс в Казани – один из крупнейших в Европе. Этот многофункциональный комплекс общей площадью примерно 90 гектаров включает современные сооружения. В его структуре скаковые дорожки длиной 1800 и 1600 метров, закрытая и открытая трибуны вместимостью 6000 зрителей.



В результате беспрецедентных усилий Президента Туркменистана в нашей стране огромное значение придается развитию на мировом уровне конного спорта и национального коневодческого искусства. Ярким подтверждением тому стало высокое мастерство, продемонстрированное туркменскими наездниками во время нынешних конных скачек, прошедших в городе Казань.



В начале текущего года Президент Сердар Бердымухамедов подписал соответствующий документ о создании и утверждении состава Организационного комитета по проведению на высоком уровне коневодческих и конноспортивных мероприятий в 2026 году. Это стало важным шагом в прославлении во всем мире "райских" скакунов.



В скачках, состоявшихся в Международном конноспортивном комплексе "Казань", уверенную победу одержал мастер-жокей Б.Агамырадов. Его успех вдохновлял туркменских представителей на протяжении всего турнира. Это стало очередным подтверждением приверженности древним национальным традициям коневодства, прославившимся на весь мир.



Представляющие нашу Отчизну наездники принимали участие в нынешних скачках на скакунах татарской породы. В скачках, прошедших в состязательной атмосфере, наши спортсмены, продемонстрировав свое мастерство и, как отмечает Герой-Аркадаг, стойкость духа, завоевали призовые места.



На скачках были учреждены призы в честь ахалтекинских скакунов, которых удостоились туркменские жокеи.



В еще одних конных скачках на дистанцию 1800 м наездники нашей страны продемонстрировали свой профессионализм. В этом состязании первым финишировал Б.Бердимухаммедов.



Затем состоялась церемония награждения. Национальный Лидер туркменского народа вручил кубки туркменским жокеям, ставшим лучшими, и поздравил их с успехом.



Соотечественники выразили сердечную признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару за создаваемые широкие возможности для развития национального коневодства и раскрытия своих способностей и навыков, заверив, что приложат все усилия для дальнейшего приумножения авторитета Отчизны.



По просьбе жокеев Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Раис Республики Татарстан сфотографировались с ними на память.



Затем Герой-Аркадаг принял участие в форуме Организации исламского сотрудничества по случаю объявления Казани культурной столицей исламского мира.



Как известно, основными задачами данной Организации выступают расширение и углубление сотрудничества между государствами-членами в сферах образования, науки и культуры, развитие партнерства в этих направлениях в рамках цивилизационных целей исламского мира и исламских ценностей, укрепление взаимопонимания между народами в государствах-членах и за их пределами, содействие укреплению мира во всем мире различными способами, в том числе с помощью знаний, науки и культуры.



Для выступления на форуме первому слово было предоставлено Национальному Лидеру туркменского народа.



Прежде всего Герой-Аркадаг сердечно поблагодарил Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова и российскую сторону за приглашение принять участие в международных мероприятиях "KazanForum 2026", оказанное теплое гостеприимство и созданные прекрасные условия для продуктивной работы.



Как подчеркивалось, получивший международное признание "KazanForum" ежегодно собирает на своих площадках высокопоставленные делегации из различных стран и международных организаций, создает атмосферу и условия для развития сотрудничества по самому широкому спектру направлений.



В нынешнем году, как и прежде, в столице Татарстана проводится ряд важных мероприятий, нацеленных на укрепление международных экономических отношений, дальнейшее углубление культурно-гуманитарных связей, сказал Герой-Аркадаг, особо отметив 15-ю сессию Генеральной конференции Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).



– Мы рассматриваем эту встречу как хорошую возможность для активизации многостороннего диалога в культурно-гуманитарной сфере, рассматривая его в качестве важного фактора обеспечения устойчивого развития, укрепления взаимопонимания между народами и продвижения культуры мира, – продолжил Председатель Халк Маслахаты.



В современных условиях глобальной трансформации огромную важность имеет сохранение культурного многообразия на основе самобытности и традиционных ценностей. В этой связи особую значимость приобретает работа международных организаций, их роль в консолидации усилий государств в социальной области.



В данном контексте подчеркивалось, что Туркменистан высоко оценивает деятельность ИСЕСКО как авторитетной международной организации, призванной содействовать широкому и эффективному гуманитарному партнерству, сохранению и приумножению великого цивилизационного фундамента ислама, его гуманистических ценностей, поддержке и продвижению достижений в науке, образовании, культуре.



Как отмечалось, в высшей степени важной сегодня представляется активная деятельность в развитии интеллектуального потенциала молодежи, ее приобщении к богатейшему историко-культурному наследию стран мира.



Внешнеполитический курс Туркменистана основывается на принципах позитивного постоянного нейтралитета, правовой статус которого трижды подтвержден соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, что служит надежной основой для последовательного продвижения политики мира, добрососедства и широкого международного сотрудничества, сказал Герой-Аркадаг.



Нейтральный статус также является ключевым фактором проведения целостной и долгосрочной культурно-гуманитарной стратегии Туркменистана, который присоединился к основным международным конвенциям и договорам гуманитарного характера и совместно с Сообществом Наций работает над их практической реализацией на национальном и глобальном уровнях.



В данном контексте, продолжил Председатель Халк Маслахаты, следует подчеркнуть, что в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО в нашей стране в течение многих лет проводится широкомасштабная работа по защите и сохранению историко-культурного и природного наследия туркменского народа. В результате на сегодняшний день на территории Туркменистана зарегистрировано более 1500 памятников истории и культуры.



Наиболее значимым фактом является включение исторических объектов Древнего Мерва, Куняургенча и Парфянских крепостей Нисы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве выдающихся памятников мировой цивилизации.



Особое внимание в стране уделяется и сохранению нематериального культурного наследия. В настоящее время многие из номинаций, таких как "Туркменское национальное искусство ковроткачества", "Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нем и искусство бахши", "Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней" и "Искусство разведения туркменского алабая", включены в соответствующие списки ЮНЕСКО, сказал Герой-Аркадаг. В этой связи отмечалось, что сегодня во внешней политике Туркменистана активно продвигается культурная повестка, проводится работа по подготовке и практической реализации новых инициатив, нацеленных на решение актуальных вопросов в области образования, науки, искусства, культуры.



При этом считаем, что позитивный опыт нашей совместной деятельности в рамках уже сложившихся проектов, зарекомендовавших себя в качестве эффективных форм многостороннего взаимодействия, служит прочным фундаментом для наращивания потенциала сотрудничества, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.



Герой-Аркадаг в их числе в первую очередь отметил проект "Культурная столица исламского мира", реализация которого дает возможность каждой из наших стран продемонстрировать многовековые культурные достижения, обычаи, традиции, духовные и культурные ценности своих народов. Пользуясь случаем, Председатель Халк Маслахаты сердечно поздравил руководство Республики Татарстан Российской Федерации с присвоением городу Казань статуса "Культурная столица исламского мира 2026".



Как подчеркнул Герой-Аркадаг, Туркменистан с большим уважением относится к деятельности ИСЕСКО и рассматривает развитие сотрудничества с этой Организацией как важное направление своей международной гуманитарной политики. В данном контексте была подтверждена заинтересованность в расширении взаимодействия с ИСЕСКО, участии в профильных инициативах Организации, а также развитии практического сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.



Для нас особое значение имеет тот факт, что в марте 2026 года Туркменистан направил официальное письмо по вопросу о предоставлении нашей стране статуса наблюдателя в ИCECКO, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа. Присоединение к деятельности этой важной международной структуры рассматривается нами как значимый этап в развитии международного взаимодействия Туркменистана в области образования, науки и культуры. В данной связи Герой-Аркадаг высказал убежденность, что тем самым создается новая дополнительная платформа для системного и многоформатного участия нашего государства в программах, обмене лучшими практиками, дальнейшем укреплении взаимодействия с государствами-членами Организации.



В данном контексте Председатель Халк Маслахаты представил ряд конкретных предложений, призванных придать созидательные импульсы и ориентиры для дальнейшей совместной работы.



Говоря об историческом наследии, Герой-Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан предлагает приступить к разработке долгосрочной Стратегии ИСЕСКО по сохранению и обогащению культурно-исторического наследия исламских стран. В этой связи отмечалось, что целесообразно акцентировать внимание не только на изучении и исследованиях, но и на активном продвижении исламского культурного наследия через создание литературных и публицистических трудов, произведений кинематографии, виртуальных музеев, галерей и других интернет-платформ широкой доступности.



Констатировав значение образования и просветительства, Национальный Лидер туркменского народа заявил, что наша страна выдвигает инициативу о запуске масштабной программы "Исламский поэтический диалог: мудрость и связь веков".



Цель проекта – широкое системное ознакомление общественности наших и других стран мира с лучшими произведениями исламского поэтического и философского наследия – от древности до современного периода. Историческая особенность исламской философской мысли – это ее лирическое и поэтическое отображение, сказал Герой-Аркадаг. В качестве первого шага было предложено подумать над созданием "Всемирной антологии исламской поэзии", в которую бы вошли произведения выдающихся поэтов, мыслителей, философов мусульманского мира, а также тех авторов, кто ощущает свою принадлежность к исламу, исламскому культурному коду и мировоззрению.



В продолжение выступления Председатель Халк Маслахаты отметил, что Туркменистан выдвигает инициативу Дипломатии "умных" городов исламского мира. Исходим из того, что в целом ряде наших государств, в том числе в нашей стране, создание "умных" городов как направления государственной политики активно развивается.



Сегодня понятие "умный" город – это сплав интеллекта, творчества, архитектуры, культуры, науки, технологий, эстетики, социальных знаний, то есть тех понятий, которые составляют основу сотрудничества в рамках ИСЕСКО. И здесь полагаем уместным именно на сессии этой Организации через Дипломатию "умных" городов наладить партнерские и профессиональные механизмы обмена опытом, знаниями, наработками и планами между исламскими странами в данном перспективном сегменте развития, сказал Герой-Аркадаг, выразив уверенность, что высказанные предложения и идеи будут внимательно рассмотрены.



Подтвердив приверженность Туркменистана принципам мира и созидания, культурного многообразия и устойчивого развития, Национальный Лидер туркменского народа высказал убежденность в том, что образование, наука и культура являются универсальными ценностями, способными объединять государства и народы.



Туркменистан готов и впредь вносить свой вклад в развитие межцивилизационного диалога, укрепление доверия и взаимопонимания, активно участвовать в продвижении гуманистических идеалов и ценностей в межгосударственных отношениях, заявил Герой-Аркадаг, выразив уверенность, что итоги 15-й сессии Генеральной конференции ИСЕСКО будут способствовать достижению этих целей.



Отметив значение озвученных Председателем Халк Маслахаты предложений, участники форума полностью поддержали их.



На 15-й сессии Генеральной конференции ИСЕСКО, которая начала работу в Казани 13 мая, нашей стране был присвоен статус наблюдателя Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры.



Особо следует подчеркнуть, что в выступлении руководителя этой Организации Салима Аль Малика отмечалось, что уже сейчас рассматривается вопрос об объявлении столицы Туркменистана – Ашхабада культурной столицей стран исламского мира в 2028 году и началась соответствующая работа в этом направлении.



По завершении программы визита в Республику Татарстан Национальный Лидер туркменского народа и Раис Республики Татарстан вместе направились в Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая.



Председатель Халк Маслахаты Герой-Аркадаг еще раз выразил главе Татарстана признательность за оказанное гостеприимство и, попрощавшись с ним, отбыл на Родину.



Спустя несколько часов авиалайнер Национального Лидера туркменского народа приземлился в Международном аэропорту столицы. Здесь Героя-Аркадага встретили официальные лица нашей страны.



Таким образом, визит Героя-Аркадага в Республику Татарстан, подтвердив, что укрепление отношений с регионами Российской Федерации выступает в числе ключевых векторов внешней политики Туркменистана, открыл новые возможности для расширения экономического и культурного диалога.



* * *



В рамках "KazanForum 2026" в городе Казань проходит выставка "Россия – Исламский мир: сотрудничество ЭКСПО", в которой также принимает участие Туркменистан с национальным павильоном.



Экспозиция нашей страны позволяет ознакомиться с успехами, достигнутыми в отраслях экономики, а также в частном секторе. В частности, здесь представлена продукция нефтегазового комплекса, химической индустрии, продовольственной и текстильной промышленности, строительные материалы. Наряду с этим национальный павильон знакомит с достижениями в таких сферах, как транспорт и коммуникации, здравоохранение, туризм.



Сегодня в стране последовательно развивается электронная промышленность. На выставке широко освещены успехи данного комплекса посредством различных видов электронного оборудования.



Здесь также представлены традиционные изделия национального искусства, являющегося неотъемлемой составляющей культурного наследия нашего народа. В их числе созданные талантливыми ковровщицами и ювелирами знаменитые туркменские ковры, великолепные украшения, которые по праву считаются произведениями искусства и славятся во всем мире своей красотой и филигранностью.



Особое место в экспозиции занял многотомный научно-энциклопедический труд Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага "Лекарственные растения Туркменистана". Переведенное на различные языки мира, это произведение признано на международном уровне в качестве руководства, имеющего огромное значение для практикующих специалистов.



Участники выставки высоко оценили организационный уровень павильона Туркменистана. Этот крупный смотр демонстрирует достижения нашей страны и открывает широкие возможности для налаживания эффективных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.



На фестивале "Мода национальных костюмов женщин мусульманского мира", прошедшем в рамках "KazanForum", была представлена национальная одежда нашей страны. Особенности выполнения туркменских национальных костюмов и их многообразие оставили неизгладимое впечатление у собравшихся.



Участие туркменских модельеров в этом престижном фестивале, прошедшем в Казани, предоставило возможность продемонстрировать гармоничное сочетание национальных традиций и обычаев, богатого культурного наследия с современными тенденциями моды. Источник - Туркменистан: Золотой век

