Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев

14:26 15.05.2026

В 1894 году выпускник Туркестанской учительской семинарии Кудабай Кустанаев издал брошюру "Этнографические очерки Перовского и Казалинского уездов". О Кустанаеве известно крайне мало, но есть признаки того, что он был уроженцем наших мест.



Magnus opus



В интернете можно без труда найти эту книгу с золотой тисненой надписью: "Его сиятельству графу Ивану Давыдовичу Делянову". Сочинение воспитанника четвертого класса Туркестанской учительской семинарии под редакцией Н.А. Воскресенского было издано на средства Осипа Алексеевича Порцева. С Николаем Андреевичем Воскресенским все ясно: преподаватель семинарии, вел Закон Божий, пение и литературу. Осип Порцев – фигура тоже более-менее известная. Владелец типографии в Ташкенте, издатель "Туркестанских ведомостей". Кем же был Кудабай (или как указано на обложке – Худабай) Кустанаев, и откуда у него такая необычная фамилия, явно связанная с названием нашего города?



Очерки четверокурсника, написанные более 130 лет назад, до сих пор представляют большой интерес. Они зафиксировали быт, обычаи и поверья казахов в таком виде, в каком они существовали в конце XIX века. Самое поразительное, что на них до сих пор продолжают ссылаться в научных статьях востоковеды и этнографы всего мира. Записки студента, ставшие его, как сейчас говорят, дипломной работой, могли послужить стартом завидной научной карьеры. Скорее всего, Кустанаеву покровительствовали и поддерживали многие ученые и меценаты того времени. Его имя могло сегодня стоять рядом со славными именами Валиханова и Алтынсарина. Но, увы… "Очерки Перовского и Казалинского уездов" так и остались magnus opus нашего талантливого земляка.



Малоордынец



Публикация работ студентов в Туркестанской семинарии была хорошей традицией. Так, в 1883 году один из первых русско-казахских и казахско-русских словарей издал воспитанник ИшМухамед Букин. В учебном заведении было много, как раньше говорили, туземцев. За 25 лет, с 1879 по 1904 год, семинарию окончили 13 узбеков, татар, туркмен и 54 казаха. Среди них – государственный деятель Казахстана, публицист Султанбек Кожанов и востоковед-тюрколог Серали Лапин.



"Очерки" Кустанаева получили восторженные отзывы в прессе того времени. О них неоднократно писали "Туркестанские ведомости". Тепло отозвался журнал "Русская мысль": "Автор задумал нарисовать в общих чертах картину жизни своих соотчичей и посвятил свой первый труд Туркес танской учительской семинарии в знак искренней благодарности за полученное в ней образование. Это образование помогло г. Кустанаеву стать выше своей среды, сознательно дать себе отчет в ее сильных и слабых сторонах. В довольно живых, бесхитростных очерках казаха-малоордынца проходит перед нами жизнь со всеми ее горестями и радостями".



Итак, журнал называет Худабая Кустанаева малоордынцем, то есть выходцем из Младшего жуза. С большой вероятностью, из племен табын, тама или жагалбайлы, кочевавших в Кустанайском уезде и уходивших на зимовье в сторону берегов СырДарьи.



Загадка фамилии



Высокую оценку брошюре дали известные тюркологи того времени Абубакир Диваев и Николай Катанов. Последний, хакас по происхождению, только пожурил текст за неточное воспроизведение казахских слов: "думбра" вместо "домбра", "корумдук" вместо "корымдык" и т.д. Думается, что неверное написание возникло благодаря редактуре Николая Воскресенского, который хотел адаптировать непривычные тюркские слова для русскоязычного читателя. Вряд ли Кудабай Кустанаев не знал, как произносятся правильно "ойнау", "босага" или "конак".



Диваев не согласился с автором по поводу трактовки образа "пери". "Пэри", по его словам, – это прекрасная женоподобная сущность только в персидской мифологии и поэзии. В казахском языке "перi" – это злой дух, часто неопределенного пола, который, наряду с албасты и марту, постоянно обитает в человеческих жилищах и наносит порчу. По сути, албасты и марту, нередко наносящие визит во сне, – это аналоги средневековых европейских "инкубуса" и "суккубуса". Ибо албасты казахи часто описывают как женщину, а марту – как юношу.



Так или иначе Кустанаев стал первым, кто описал в литературе образы казахской мифологии. Его "Очерки" – это краткая энциклопедия степной жизни, где красочно и подробно рассказывается о многом – от метода приема родов до традиций имянаречения.



Была ли фамилия Кустанаев настоящей? Тут могут быть две версии. Первая: это реальная фамилия, и отца семинариста звали Кустанаем. Вторая: родитель Кудабая был против учебы сына и запретил ему использовать свое имя.



Из славной плеяды



В Костанае праздновали 110-летие известного историка и педагога Галихана ЖАНТУРИНА. В пединституте КРУ имени А. Байтұрсынұлы состоялась республиканская научно-практическая конференция.



Имя хорошо знакомо костанайцам. Он из той плеяды первых организаторов высшего образования в нашем городе, которые воспитали целое поколение историков – учителей и ученых. Жантурин окончил Казахский государственный педагогический институт в первые дни войны. Неспроста тема его кандидатской диссертации, которую он защитил в МГУ в 1969 году, была посвящена вкладу казахстанцев в развитие общественного животноводства в годы Великой Отечественной войны.



Галихан Жантореулы работал в Кустанайском пединституте с 1951 года. По воспоминаниям знавших его людей, это был отзывчивый, целеустремленный человек, всегда готовый прийти на помощь студентам и коллегам. В 2006 году, в честь 90-летия ученого, в КГПИ была открыта именная кафедра, а в 2007-м – установлена памятная плита на доме, где он жил, по адресу Касымханова, 25.



В научно-практической конференции в честь 110-летия ученого приняли участие студенты и магистранты из Костаная, Алматы, Астаны и Актобе. С докладами выступили также костанайские школьники.