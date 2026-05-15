15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
15:00  Пентагон превратит свои бесполезные базы в бензоколонки
    Казахстан 
Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:26 15.05.2026

Таинственный Кустанаев

Автор: Мурат ТЮЛЕЕВ
15 мая 2026

В 1894 году выпускник Туркестанской учительской семинарии Кудабай Кустанаев издал брошюру "Этнографические очерки Перовского и Казалинского уездов". О Кустанаеве известно крайне мало, но есть признаки того, что он был уроженцем наших мест.

Magnus opus

В интернете можно без труда найти эту книгу с золотой тисненой надписью: "Его сиятельству графу Ивану Давыдовичу Делянову". Сочинение воспитанника четвертого класса Туркестанской учительской семинарии под редакцией Н.А. Воскресенского было издано на средства Осипа Алексеевича Порцева. С Николаем Андреевичем Воскресенским все ясно: преподаватель семинарии, вел Закон Божий, пение и литературу. Осип Порцев – фигура тоже более-менее известная. Владелец типографии в Ташкенте, издатель "Туркестанских ведомостей". Кем же был Кудабай (или как указано на обложке – Худабай) Кустанаев, и откуда у него такая необычная фамилия, явно связанная с названием нашего города?

Очерки четверокурсника, написанные более 130 лет назад, до сих пор представляют большой интерес. Они зафиксировали быт, обычаи и поверья казахов в таком виде, в каком они существовали в конце XIX века. Самое поразительное, что на них до сих пор продолжают ссылаться в научных статьях востоковеды и этнографы всего мира. Записки студента, ставшие его, как сейчас говорят, дипломной работой, могли послужить стартом завидной научной карьеры. Скорее всего, Кустанаеву покровительствовали и поддерживали многие ученые и меценаты того времени. Его имя могло сегодня стоять рядом со славными именами Валиханова и Алтынсарина. Но, увы… "Очерки Перовского и Казалинского уездов" так и остались magnus opus нашего талантливого земляка.

Малоордынец

Публикация работ студентов в Туркестанской семинарии была хорошей традицией. Так, в 1883 году один из первых русско-казахских и казахско-русских словарей издал воспитанник ИшМухамед Букин. В учебном заведении было много, как раньше говорили, туземцев. За 25 лет, с 1879 по 1904 год, семинарию окончили 13 узбеков, татар, туркмен и 54 казаха. Среди них – государственный деятель Казахстана, публицист Султанбек Кожанов и востоковед-тюрколог Серали Лапин.

"Очерки" Кустанаева получили восторженные отзывы в прессе того времени. О них неоднократно писали "Туркестанские ведомости". Тепло отозвался журнал "Русская мысль": "Автор задумал нарисовать в общих чертах картину жизни своих соотчичей и посвятил свой первый труд Туркес танской учительской семинарии в знак искренней благодарности за полученное в ней образование. Это образование помогло г. Кустанаеву стать выше своей среды, сознательно дать себе отчет в ее сильных и слабых сторонах. В довольно живых, бесхитростных очерках казаха-малоордынца проходит перед нами жизнь со всеми ее горестями и радостями".

Итак, журнал называет Худабая Кустанаева малоордынцем, то есть выходцем из Младшего жуза. С большой вероятностью, из племен табын, тама или жагалбайлы, кочевавших в Кустанайском уезде и уходивших на зимовье в сторону берегов СырДарьи.

Загадка фамилии

Высокую оценку брошюре дали известные тюркологи того времени Абубакир Диваев и Николай Катанов. Последний, хакас по происхождению, только пожурил текст за неточное воспроизведение казахских слов: "думбра" вместо "домбра", "корумдук" вместо "корымдык" и т.д. Думается, что неверное написание возникло благодаря редактуре Николая Воскресенского, который хотел адаптировать непривычные тюркские слова для русскоязычного читателя. Вряд ли Кудабай Кустанаев не знал, как произносятся правильно "ойнау", "босага" или "конак".

Диваев не согласился с автором по поводу трактовки образа "пери". "Пэри", по его словам, – это прекрасная женоподобная сущность только в персидской мифологии и поэзии. В казахском языке "перi" – это злой дух, часто неопределенного пола, который, наряду с албасты и марту, постоянно обитает в человеческих жилищах и наносит порчу. По сути, албасты и марту, нередко наносящие визит во сне, – это аналоги средневековых европейских "инкубуса" и "суккубуса". Ибо албасты казахи часто описывают как женщину, а марту – как юношу.

Так или иначе Кустанаев стал первым, кто описал в литературе образы казахской мифологии. Его "Очерки" – это краткая энциклопедия степной жизни, где красочно и подробно рассказывается о многом – от метода приема родов до традиций имянаречения.

Была ли фамилия Кустанаев настоящей? Тут могут быть две версии. Первая: это реальная фамилия, и отца семинариста звали Кустанаем. Вторая: родитель Кудабая был против учебы сына и запретил ему использовать свое имя.

Из славной плеяды

В Костанае праздновали 110-летие известного историка и педагога Галихана ЖАНТУРИНА. В пединституте КРУ имени А. Байтұрсынұлы состоялась республиканская научно-практическая конференция.

Имя хорошо знакомо костанайцам. Он из той плеяды первых организаторов высшего образования в нашем городе, которые воспитали целое поколение историков – учителей и ученых. Жантурин окончил Казахский государственный педагогический институт в первые дни войны. Неспроста тема его кандидатской диссертации, которую он защитил в МГУ в 1969 году, была посвящена вкладу казахстанцев в развитие общественного животноводства в годы Великой Отечественной войны.

Галихан Жантореулы работал в Кустанайском пединституте с 1951 года. По воспоминаниям знавших его людей, это был отзывчивый, целеустремленный человек, всегда готовый прийти на помощь студентам и коллегам. В 2006 году, в честь 90-летия ученого, в КГПИ была открыта именная кафедра, а в 2007-м – установлена памятная плита на доме, где он жил, по адресу Касымханова, 25.

В научно-практической конференции в честь 110-летия ученого приняли участие студенты и магистранты из Костаная, Алматы, Астаны и Актобе. С докладами выступили также костанайские школьники.

Источник - Костанайские Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778844360


