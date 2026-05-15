Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место

15:02 15.05.2026

Давайте разберем визит Трампа в Китай.



alexandr_rogers

15 мая 2026



Еще до визита китайский МИД официально разместил у себя на сайте "красные линии", чего не должно быть в обсуждениях в ходе визита Трампа:

1. Тайваньского вопроса.

2. Нотаций про демократию и права человека.

3. Обсуждения путей и политических систем.

4. Права Китая на развитие.

Это уже ограничило переговорный трек для Трампа, выбив у него почву для большинства манипуляций.

И косвенно указывало, что на самом деле список тем для обсуждения заранее согласован не был (что разительно отличается от того, как, например, ведут переговоры Китай и Россия, где лидеры обычно приезжают подписывать уже подготовленные и согласованные дипломатическими службами документы).



По прилету в аэропорту Трампа встречала делегация из второстепенных чиновников, а Си Цзиньпин в это время проводил встречу с президентом Таджикистана.

Передовица "Чайна Дейли" была также посвящена визиту таджикского лидера, да и в целом китайская пресса освещала китайско-таджикские отношения более подробно, чем визит Трампа (я не преувеличиваю).



Пруф. Большая передовица про таджиков и "американо-китайские отношения" сиротливо сбоку.



