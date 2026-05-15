|Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
15:02 15.05.2026
Визит Трампа в Китай. Итоги
Давайте разберем визит Трампа в Китай.
alexandr_rogers
15 мая 2026
Еще до визита китайский МИД официально разместил у себя на сайте "красные линии", чего не должно быть в обсуждениях в ходе визита Трампа:
1. Тайваньского вопроса.
2. Нотаций про демократию и права человека.
3. Обсуждения путей и политических систем.
4. Права Китая на развитие.
Это уже ограничило переговорный трек для Трампа, выбив у него почву для большинства манипуляций.
И косвенно указывало, что на самом деле список тем для обсуждения заранее согласован не был (что разительно отличается от того, как, например, ведут переговоры Китай и Россия, где лидеры обычно приезжают подписывать уже подготовленные и согласованные дипломатическими службами документы).
По прилету в аэропорту Трампа встречала делегация из второстепенных чиновников, а Си Цзиньпин в это время проводил встречу с президентом Таджикистана.
Передовица "Чайна Дейли" была также посвящена визиту таджикского лидера, да и в целом китайская пресса освещала китайско-таджикские отношения более подробно, чем визит Трампа (я не преувеличиваю).
Пруф. Большая передовица про таджиков и "американо-китайские отношения" сиротливо сбоку.
Слабоумные (надеюсь, понятно, о ком речь) при этом накануне заявили, что они собираются продавать Тайваню ракеты к "Пэтриот" (которых у них еще нет, их еще нужно произвести когда-то в необозримом будущем).
А в день визита Нарко Рубио заявил, что "Наша позиция по Китаю остается неизменно принципиальной" (зачем тогда ехали, шизанутые?!).
Спрашивается, "что тут вообще могло пойти так?".
Разговор Си и Трампа продлился всего два часа. Если вычесть перевод, то час (или даже меньше).
Итоговые официальные заявления сторон выглядели примерно так.
Трамп: Все замечательно, чудесно, мне нравится.
Представитель МИД Китая: Сотрудничество лучше, чем вражда.
Конкретики ноль.
Сначала Трамп хотел приехать с побежденным Ираном, притороченным к белому коню, но не получилось. Поэтому пришлось просто просить "Купите сою, нашу, а не бразильскую" и канючить денег в долг.
Ларри Джонсон говорит, что его знакомые в Белом Доме утверждают, что Трампу по всем пунктам сказали "Глотай пыль".
Или, как поется в песне, которую радио "Советское Информбюро" ставит мальчику Доне, "Хит зе роад, Джек" (энд невер ком бэк).
