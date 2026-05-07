 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.05.2026
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
21:25  Взгляд: Впервые судьба НАТО зависит от итогов битвы телевизора с холодильником
15:45  Минобороны Узбекистана создает департамент ИИ и лабораторию кибербезопасности
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
00:05 16.05.2026

ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 мая в разрезе СВО. Русские войска охватили крупный лесной массив в междуречье Северского Донца и Старицы, он может стать удобной позицией для прорыва линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова. Редакция Readovka разоблачила информационно-психологическую операцию Киева, пытавшегося выдать акцию украинских спецслужб против собственного населения за действия ВС РФ.



Заповедный лес

Части ГрВ "Север" достигли значительного прогресса в боях на севере Харьковской области. Продолжается выбивание противника с северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Подразделениям "северян" также удалось овладеть селом Верхняя Писаревка и южнее него выйти на рубеж речки Польная для дальнейшего движения в южном направлении. Это позволит обойти сеть подготовленных позиций ВСУ в складках местности, прикрывающих с запада важную сельскую агломерацию с центром в населенном пункте Белый Колодезь. Именно через него снабжался украинский гарнизон в Волчанске, а сейчас и все неприятельские силы на оставшихся под их контролем участках Волчанского района Харьковской области.

Вместе с этим наши штурмовые подразделения установили контроль над крупными площадями к юго-западу от села Старица и вплотную подошли к населенному пункту Избицкое, который расположен на северном берегу реки Старица. В результате продвижения частей ГрВ "Север" на описанных участках сформировался оперативный выступ в виде огромного лесного массива Заломный, находящегося в междуречье Северского Донца и Старицы. Этот лес до попадания в охват был большой "лежкой" украинских операторов БПЛА. Леса на холмах с просеками от лесозаготовок представляли собой крайне удачную позицию для установки ретрансляторов и прочего, что необходимо для действий подразделений беспилотных систем. По неподтвержденным данным, разведгруппы ВС РФ уже проникали в лесной массив со стороны села Старица. Следовательно, есть основания говорить о том, что украинских дроноводов и их аппаратуры там больше нет, поскольку им было небезопасно оставаться в указанном районе. К тому же нет никакой информации о том, что противник готовил там развитую сеть полевых фортификаций для попыток превратить Заломный лес в подобие Кременских, которые были просто изрыты сетью окопов и блиндажей. Если постоянное присутствие неприятеля в лесу сохраняется, то оно минимально и, вероятно, сводится к действиям малых групп в противовес нашим подразделениям войсковой разведки.

Таким образом, в распоряжении русских войск есть все предпосылки для того, чтобы самим там обосноваться, накапливаться и далее действовать. На это есть веская причина. Южнее Заломного леса ВСУ выстроили сеть укреплений от села Рубежное вдоль сельского шоссе С-210803, которые являются общей составной частью масштабной линии обороны, начинающейся от Липцовской сельской агломерации и уходящей далее на восток вплоть до Северского Донца.

Важно уточнить, что из всей указанной оборонительной линии участок у села Рубежное является самым слабым. За Рубежным и ранее упомянутым сельским шоссе фортификаций, судя по открытым источникам ВСУ, не возводили вплоть до Старого Салтова. Пробив там оборону, которую держат подразделения 127-й ОТМБр ВСУ (бывш. бригада ТрО), ГрВ "Север" ВС РФ получит возможность совершить обходной маневр. Таким образом, "северяне" создадут предпосылки к решению старой проблемы, которая с самого начала наступления на севере Харьковской области была комом в горле – ликвидации Липцовского укрепрайона противника. Овладение русскими войсками Липцовской сельской агломерацией и сложной сетью укреплений создаст непосредственную угрозу уже для Харькова. Нельзя говорить о том, что это может стать предвестием скорого штурма областного центра, город-миллионник все-таки. Но наличие ВС РФ непосредственно в предместьях Харькова вынудит Киев постоянно держать там существенные силы.

Попавший в охват Заломный лес – это трамплин и "билет", открывающий возможность решить важную задачу по преодолению большого заслона перед городом.

Очень странная история 2

Глава МВД Украины Клименко подтвердил версию редакции Readovka о том, что эпицентр взрыва, обрушившего целиком пролет жилого 9-этажного дома в Дарницком районе Киева в ночь на 14 мая, находился в подвале здания. Об этом он заявил в интервью "5 каналу". Однако министр выдал очевидные признаки теракта, организованного спецслужбами незалежной, за попадание российской крылатой ракеты Х-101. Она, по его версии, вошла в основание дома и сдетонировала в подвале, что якобы было доказано путем обнаружения в развалинах обломков указанного боеприпаса.

Эта история по сравнению с прошедшими сутками стала еще более странной. Признаков того, что украинская сторона лжет, появилось еще больше. По словам Клименко, пожарные при разборе завалов внезапно обнаружили искореженные куски металла и пришли к четким выводам, что это крылатая ракета, немедленно сдав обломки экспертам, которые максимально оперативно определили тип боеприпаса. Звучит как фантастика. Особенно учитывая, что все происходило в рамках спасательной операции по разбору завалов в надежде обнаружить живых, которая шла 28 часов и завершилась только утром 15 мая. Более того, первым о крылатой ракете заявил Зеленский, он назвал ее тип и даже период выпуска в своем вечернем обращении 14 мая. То есть совокупность процесса разбора завалов с попутным поиском элементов ракеты, их обнаружения, транспортировки, идентификации, докладом по цепочке для передачи информации лидеру незалежной к "вечернему обращению" заняла считаные часы. Потрясающая оперативность. Стоит задаться вопросом – а не была ли озвучена состряпанная для прикрытия акции местных спецслужб легенда, которую заблаговременно заготовили. Ведь на Украине официальные объявления о подготовке ВС РФ к подобной атаке появились почти за двое суток до случившегося. Но вот ошибка – слишком уж быстро представили "рабочую версию", несмотря на то, что спасательная операция была в самом разгаре и никакие спецмероприятия по поиску улик и определению их принадлежности не могли дать столь аномально быстрый и исчерпывающий результат.

Кроме того, если обломки ракеты Х-101 действительно были найдены, опознаны, да и не просто обломки, а такие, которые дали основание Зеленскому говорить о датировке выпуска изделия, почему эти убойные доказательства не были представлены украинскими источниками еще накануне, когда их якобы нашли? Кроме того, крылатая ракета Х-101 является высокоточной, ближайшие к Харьковскому жилмассиву объекты, которые могут функционировать в интересах ВСУ, это узловая железнодорожная станция Дарница и ремонтная база при ней. От места обрушения пролета жилого дома они расположены на расстоянии около 3 км.

Таким образом, можно наблюдать то, как была проведена информационно-психологическая операция высокого уровня с серьезной предварительной подготовкой. Но даже у самого гениального вброса не может не быть изъянов. Первым изъяном стало то, что вчера неприятельские источники говорили об ударе дроном, хотя очевидно, что БПЛА в принципе не в состоянии нанести такого рода ущерба, это очевидно даже обывателю. Тем самым противник имитировал свое "незнание" сущности произошедшего. Вторым изъяном стало то, что Банковая не выдержала достаточной паузы для того, чтобы свои "выкладки" сделать достоверными с точки зрения времени и трудозатрат на их обоснование. Третий изъян – не были представлены вещественные доказательства, даже подложные, которые могли бы заретушировать несостыковку с объемом "проделанной работы" по поиску и идентификации вещественных доказательств и сроками получения общего итога. Четвертым изъяном стало то, что глава МВД Клименко прямо заявил об эпицентре в подвале дома: уж слишком много случайностей должны сойтись воедино, чтобы его свидетельства не вызывали дополнительных вопросов.

Вчера, 14 мая, главным событием дня стала резкая активизация украинских подразделений во всех секторах зоны ответственности 29-й армии ВС РФ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778879100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Трудовое законодательство в Казахстане будет усовершенствовано: Сенат одобрил новый закон
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности
- История казахстанского квазигоса
- Состоялась XXI встреча секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
- Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта рассмотрены в Правительстве
- Крупные инвесторы из Грузии ознакомились с инвестиционным потенциалом Актюбинской области
- "AMANAT": Эксперты обсудили вопросы переработки отходов на заседании Экологического совета
- "Качественное состояние сельскохозяйственных земель становится серьезной проблемой"
- Обзор отчета МВФ: о рисках квазифискальной деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  