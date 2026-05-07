ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая

00:05 16.05.2026 ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 мая в разрезе СВО. Русские войска охватили крупный лесной массив в междуречье Северского Донца и Старицы, он может стать удобной позицией для прорыва линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова. Редакция Readovka разоблачила информационно-психологическую операцию Киева, пытавшегося выдать акцию украинских спецслужб против собственного населения за действия ВС РФ.







Заповедный лес



Части ГрВ "Север" достигли значительного прогресса в боях на севере Харьковской области. Продолжается выбивание противника с северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Подразделениям "северян" также удалось овладеть селом Верхняя Писаревка и южнее него выйти на рубеж речки Польная для дальнейшего движения в южном направлении. Это позволит обойти сеть подготовленных позиций ВСУ в складках местности, прикрывающих с запада важную сельскую агломерацию с центром в населенном пункте Белый Колодезь. Именно через него снабжался украинский гарнизон в Волчанске, а сейчас и все неприятельские силы на оставшихся под их контролем участках Волчанского района Харьковской области.



Вместе с этим наши штурмовые подразделения установили контроль над крупными площадями к юго-западу от села Старица и вплотную подошли к населенному пункту Избицкое, который расположен на северном берегу реки Старица. В результате продвижения частей ГрВ "Север" на описанных участках сформировался оперативный выступ в виде огромного лесного массива Заломный, находящегося в междуречье Северского Донца и Старицы. Этот лес до попадания в охват был большой "лежкой" украинских операторов БПЛА. Леса на холмах с просеками от лесозаготовок представляли собой крайне удачную позицию для установки ретрансляторов и прочего, что необходимо для действий подразделений беспилотных систем. По неподтвержденным данным, разведгруппы ВС РФ уже проникали в лесной массив со стороны села Старица. Следовательно, есть основания говорить о том, что украинских дроноводов и их аппаратуры там больше нет, поскольку им было небезопасно оставаться в указанном районе. К тому же нет никакой информации о том, что противник готовил там развитую сеть полевых фортификаций для попыток превратить Заломный лес в подобие Кременских, которые были просто изрыты сетью окопов и блиндажей. Если постоянное присутствие неприятеля в лесу сохраняется, то оно минимально и, вероятно, сводится к действиям малых групп в противовес нашим подразделениям войсковой разведки.



Таким образом, в распоряжении русских войск есть все предпосылки для того, чтобы самим там обосноваться, накапливаться и далее действовать. На это есть веская причина. Южнее Заломного леса ВСУ выстроили сеть укреплений от села Рубежное вдоль сельского шоссе С-210803, которые являются общей составной частью масштабной линии обороны, начинающейся от Липцовской сельской агломерации и уходящей далее на восток вплоть до Северского Донца.



Важно уточнить, что из всей указанной оборонительной линии участок у села Рубежное является самым слабым. За Рубежным и ранее упомянутым сельским шоссе фортификаций, судя по открытым источникам ВСУ, не возводили вплоть до Старого Салтова. Пробив там оборону, которую держат подразделения 127-й ОТМБр ВСУ (бывш. бригада ТрО), ГрВ "Север" ВС РФ получит возможность совершить обходной маневр. Таким образом, "северяне" создадут предпосылки к решению старой проблемы, которая с самого начала наступления на севере Харьковской области была комом в горле – ликвидации Липцовского укрепрайона противника. Овладение русскими войсками Липцовской сельской агломерацией и сложной сетью укреплений создаст непосредственную угрозу уже для Харькова. Нельзя говорить о том, что это может стать предвестием скорого штурма областного центра, город-миллионник все-таки. Но наличие ВС РФ непосредственно в предместьях Харькова вынудит Киев постоянно держать там существенные силы.



Попавший в охват Заломный лес – это трамплин и "билет", открывающий возможность решить важную задачу по преодолению большого заслона перед городом.



Очень странная история 2



Глава МВД Украины Клименко подтвердил версию редакции Readovka о том, что эпицентр взрыва, обрушившего целиком пролет жилого 9-этажного дома в Дарницком районе Киева в ночь на 14 мая, находился в подвале здания. Об этом он заявил в интервью "5 каналу". Однако министр выдал очевидные признаки теракта, организованного спецслужбами незалежной, за попадание российской крылатой ракеты Х-101. Она, по его версии, вошла в основание дома и сдетонировала в подвале, что якобы было доказано путем обнаружения в развалинах обломков указанного боеприпаса.



Эта история по сравнению с прошедшими сутками стала еще более странной. Признаков того, что украинская сторона лжет, появилось еще больше. По словам Клименко, пожарные при разборе завалов внезапно обнаружили искореженные куски металла и пришли к четким выводам, что это крылатая ракета, немедленно сдав обломки экспертам, которые максимально оперативно определили тип боеприпаса. Звучит как фантастика. Особенно учитывая, что все происходило в рамках спасательной операции по разбору завалов в надежде обнаружить живых, которая шла 28 часов и завершилась только утром 15 мая. Более того, первым о крылатой ракете заявил Зеленский, он назвал ее тип и даже период выпуска в своем вечернем обращении 14 мая. То есть совокупность процесса разбора завалов с попутным поиском элементов ракеты, их обнаружения, транспортировки, идентификации, докладом по цепочке для передачи информации лидеру незалежной к "вечернему обращению" заняла считаные часы. Потрясающая оперативность. Стоит задаться вопросом – а не была ли озвучена состряпанная для прикрытия акции местных спецслужб легенда, которую заблаговременно заготовили. Ведь на Украине официальные объявления о подготовке ВС РФ к подобной атаке появились почти за двое суток до случившегося. Но вот ошибка – слишком уж быстро представили "рабочую версию", несмотря на то, что спасательная операция была в самом разгаре и никакие спецмероприятия по поиску улик и определению их принадлежности не могли дать столь аномально быстрый и исчерпывающий результат.



Кроме того, если обломки ракеты Х-101 действительно были найдены, опознаны, да и не просто обломки, а такие, которые дали основание Зеленскому говорить о датировке выпуска изделия, почему эти убойные доказательства не были представлены украинскими источниками еще накануне, когда их якобы нашли? Кроме того, крылатая ракета Х-101 является высокоточной, ближайшие к Харьковскому жилмассиву объекты, которые могут функционировать в интересах ВСУ, это узловая железнодорожная станция Дарница и ремонтная база при ней. От места обрушения пролета жилого дома они расположены на расстоянии около 3 км.



Таким образом, можно наблюдать то, как была проведена информационно-психологическая операция высокого уровня с серьезной предварительной подготовкой. Но даже у самого гениального вброса не может не быть изъянов. Первым изъяном стало то, что вчера неприятельские источники говорили об ударе дроном, хотя очевидно, что БПЛА в принципе не в состоянии нанести такого рода ущерба, это очевидно даже обывателю. Тем самым противник имитировал свое "незнание" сущности произошедшего. Вторым изъяном стало то, что Банковая не выдержала достаточной паузы для того, чтобы свои "выкладки" сделать достоверными с точки зрения времени и трудозатрат на их обоснование. Третий изъян – не были представлены вещественные доказательства, даже подложные, которые могли бы заретушировать несостыковку с объемом "проделанной работы" по поиску и идентификации вещественных доказательств и сроками получения общего итога. Четвертым изъяном стало то, что глава МВД Клименко прямо заявил об эпицентре в подвале дома: уж слишком много случайностей должны сойтись воедино, чтобы его свидетельства не вызывали дополнительных вопросов.



Вчера, 14 мая, главным событием дня стала резкая активизация украинских подразделений во всех секторах зоны ответственности 29-й армии ВС РФ. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778879100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Трудовое законодательство в Казахстане будет усовершенствовано: Сенат одобрил новый закон

- Олжас Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности

- История казахстанского квазигоса

- Состоялась XXI встреча секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

- Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта рассмотрены в Правительстве

- Крупные инвесторы из Грузии ознакомились с инвестиционным потенциалом Актюбинской области

- "AMANAT": Эксперты обсудили вопросы переработки отходов на заседании Экологического совета

- "Качественное состояние сельскохозяйственных земель становится серьезной проблемой"

- Обзор отчета МВФ: о рисках квазифискальной деятельности

