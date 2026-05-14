Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова

13:22 16.05.2026
Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления
ОТГ ищет место в новой геополитической архитектуре Евразии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
14.05.2026
15 мая Туркестан – духовная столица тюркского мира – станет эпицентром большой геополитики: Казахстан принимает неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), главной темой которого будет "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В условиях меняющегося миропорядка встреча призвана не только задать новые ориентиры для тюркского содружества, но и укрепить субъектность Центральной Азии. К организации проявляют интерес и другие страны, для диалога с которыми создается новый формат "ОТГ+". В числе интересантов: США, Япония, Израиль, Китай, Великобритания и Украина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при встрече выразил признательность главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву "за приглашение посетить землю предков – Туркестан". Напомним, статус духовной столицы тюркского мира, официально закрепленный за Туркестаном в марте 2021 года, ознаменовал переход от регионального центра до ключевого дипломатического хаба. Туркестан стал традиционным местом проведения важнейших межгосударственных форумов и саммитов.
Особый тон дискуссии, в которой примут участие главы государств и правительств стран ОТГ, задаст тандем Астаны и Анкары: после результативных переговоров Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана в казахстанской столице, завершившихся масштабным пакетом двусторонних документов, президенты откроют заседание, которое определит вектор цифрового суверенитета региона.
Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан проходит на пике дипломатической активности Турции в Центральной Азии и знаменует новый этап в развитии ОТГ, считает казахстанский политолог Руслан Максат. По его словам, "туранский фактор", долгое время остававшийся в плоскости культурно-гуманитарного диалога, окончательно трансформировался в действенный геополитический инструмент. В условиях переформатирования евразийской архитектуры Центральная Азия становится точкой пересечения глобальных интересов – от энергетической безопасности и логистических коридоров до добычи редкоземельных металлов. В этом контексте сотрудничество в рамках ОТГ становится для стран региона надежным фундаментом для укрепления их стратегической автономии и субъектности на мировой арене.
"Неформальный статус саммита ОТГ в Туркестане, несмотря на существующую повестку, посвященную искусственному интеллекту и цифровизации, может стать саммитом осмысления места и роли организации, а также диспозиции отдельных стран-членов и стран-наблюдателей внутри организации", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев. По его мнению, признанный лидер и автор самой идеи ОТГ – Турция значительно сбавила обороты в своей активности, во многом уступив или сознательно делегировав свое место Азербайджану.
Напомним, что в прошлом году и во многом благодаря избыточному давлению Турции герой Аркадаг Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил турне по сакральным местам тюркского мира Центральной Азии – Туркестан (Казахстан), Самарканд (Узбекистан) и "Рух-Ордо" (Киргизия), где встретился со всеми президентами Центральной Азии – членами ОТГ (см. "НГ" от 23.04.25), а после этого совершил внезапный визит во Францию, где провел переговоры с Эмманюэлем Макроном, давним оппонентом политики Турции и Азербайджана. Этот тур был воспринят в качестве демарша, и Турция в своей активности в Центральной Азии мягко отошла "на второй план", зато Азербайджан активизировался настолько, что стал активным участником консультативных встреч в формате "Центральная Азия – Азербайджан", что в принципе укладывается в интеграционную парадигму ОТГ.
"Не исключено, что и нынешний визит Аркадага на саммит "Россия и исламский мир" в Казань прямо перед началом саммита ОТГ в Туркестане является тоже своего рода демонстрацией "особой позиции Туркменистана" в попытках Турции и Азербайджана повысить степень консолидации в ОТГ и дисциплины по выполнению ранее принятых решений", – считает Караев. По его словам, речь идет о членстве в ОТГ Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую, несмотря на протесты Казахстана и Узбекистана, удалось принять в ОТГ в качестве наблюдателя под чрезмерным давлением Анкары и Баку. При этом сопротивление узбекской и казахской сторон не было сломлено окончательно, но делегация ТРСК не приглашается на саммиты, проходящие в этих странах. Причина такой позиции со стороны большинства стран Центральной Азии проста – Европейский союз неоднократно в резолюциях и заявлениях выступал резко против фактического признания ТРСК полноправным субъектом каких-либо международных организаций, что означало бы его дипломатическое признание независимым государством, что, в свою очередь, шло вразрез с решениями ООН и ОБСЕ. Уходя от дальнейшего давления Турции по этому вопросу, все три страны – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – присоединились к соответствующим документам ООН, не признающими ТРСК независимым государством.
"Более того, стало известно об инициативе принятия Украины в состав ОТГ на основании проживания в ней тюркского населения в лице крымских татар, караимов и крымчаков, а также гагаузов, с общиной которой власти Украины даже на территории Молдавии в последнее время усилили разного рода политические игры (см. "НГ" от 14.05.26), и есть основания считать, что эти игры связаны как раз с идеей вступления Украины в ОТГ. Источники утверждают, что инициатива была поддержана турецкой и азербайджанской сторонами, но снова ставит остальных членов ОТГ в крайне двусмысленное положение в их взаимоотношениях, теперь с Россией", – подчеркнул Дерья Караев.
Он напомнил о ставшем популярным в последнее время нарративе "деколонизации", разрабатываемом на академическом уровне в западных университетах, продвигаемом целым рядом общественных и экспертных инициатив и уже ставшем общественным мейнстримом. Это, по мнению эксперта, подразумевает не только избавление от любых следов российского и советского присутствия в странах Центральной Азии, но и инициирование таких же процессов в "тюркских" регионах России.
"Этим же нарративом активно пользуются власти Украины в фактически политических и идеологических диверсиях против России, и даже сам вопрос о принятии Украины в состав ОТГ, пусть и в качестве страны-наблюдателя, может ввести отношения стран – членов ОТГ в политический клинч с Россией. Становится все более понятной осторожная туркменская политика в отношении ОТГ, хотя и сами туркменские власти дали разрешение на проведение в Ашхабаде выставки украинских художников, посвященной конфликту на Украине, где были выставлены картины с антироссийским контекстом", – отметил эксперт.
Безусловно, ОТГ предстоит искать свое место и в связи с войной против Ирана, но большинство стран уже обозначили свои позиции, часто противоположные, и их изменение, а также какое-то коллективное мнение кроме общих призывов к миру вряд ли возможно.