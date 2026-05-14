Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова

13:22 16.05.2026

Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления

ОТГ ищет место в новой геополитической архитектуре Евразии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14.05.2026



15 мая Туркестан – духовная столица тюркского мира – станет эпицентром большой геополитики: Казахстан принимает неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), главной темой которого будет "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В условиях меняющегося миропорядка встреча призвана не только задать новые ориентиры для тюркского содружества, но и укрепить субъектность Центральной Азии. К организации проявляют интерес и другие страны, для диалога с которыми создается новый формат "ОТГ+". В числе интересантов: США, Япония, Израиль, Китай, Великобритания и Украина.



