 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.05.2026
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
Четверг, 07.05.2026
23:50  Умер глава Союза православных граждан Казахстана Константин Бялыницкий-Бируля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
13:22 16.05.2026

Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления
ОТГ ищет место в новой геополитической архитектуре Евразии

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
14.05.2026

15 мая Туркестан – духовная столица тюркского мира – станет эпицентром большой геополитики: Казахстан принимает неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), главной темой которого будет "Искусственный интеллект и цифровое развитие". В условиях меняющегося миропорядка встреча призвана не только задать новые ориентиры для тюркского содружества, но и укрепить субъектность Центральной Азии. К организации проявляют интерес и другие страны, для диалога с которыми создается новый формат "ОТГ+". В числе интересантов: США, Япония, Израиль, Китай, Великобритания и Украина.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при встрече выразил признательность главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву "за приглашение посетить землю предков – Туркестан". Напомним, статус духовной столицы тюркского мира, официально закрепленный за Туркестаном в марте 2021 года, ознаменовал переход от регионального центра до ключевого дипломатического хаба. Туркестан стал традиционным местом проведения важнейших межгосударственных форумов и саммитов.

Особый тон дискуссии, в которой примут участие главы государств и правительств стран ОТГ, задаст тандем Астаны и Анкары: после результативных переговоров Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана в казахстанской столице, завершившихся масштабным пакетом двусторонних документов, президенты откроют заседание, которое определит вектор цифрового суверенитета региона.

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан проходит на пике дипломатической активности Турции в Центральной Азии и знаменует новый этап в развитии ОТГ, считает казахстанский политолог Руслан Максат. По его словам, "туранский фактор", долгое время остававшийся в плоскости культурно-гуманитарного диалога, окончательно трансформировался в действенный геополитический инструмент. В условиях переформатирования евразийской архитектуры Центральная Азия становится точкой пересечения глобальных интересов – от энергетической безопасности и логистических коридоров до добычи редкоземельных металлов. В этом контексте сотрудничество в рамках ОТГ становится для стран региона надежным фундаментом для укрепления их стратегической автономии и субъектности на мировой арене.

"Неформальный статус саммита ОТГ в Туркестане, несмотря на существующую повестку, посвященную искусственному интеллекту и цифровизации, может стать саммитом осмысления места и роли организации, а также диспозиции отдельных стран-членов и стран-наблюдателей внутри организации", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев. По его мнению, признанный лидер и автор самой идеи ОТГ – Турция значительно сбавила обороты в своей активности, во многом уступив или сознательно делегировав свое место Азербайджану.

Напомним, что в прошлом году и во многом благодаря избыточному давлению Турции герой Аркадаг Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил турне по сакральным местам тюркского мира Центральной Азии – Туркестан (Казахстан), Самарканд (Узбекистан) и "Рух-Ордо" (Киргизия), где встретился со всеми президентами Центральной Азии – членами ОТГ (см. "НГ" от 23.04.25), а после этого совершил внезапный визит во Францию, где провел переговоры с Эмманюэлем Макроном, давним оппонентом политики Турции и Азербайджана. Этот тур был воспринят в качестве демарша, и Турция в своей активности в Центральной Азии мягко отошла "на второй план", зато Азербайджан активизировался настолько, что стал активным участником консультативных встреч в формате "Центральная Азия – Азербайджан", что в принципе укладывается в интеграционную парадигму ОТГ.

"Не исключено, что и нынешний визит Аркадага на саммит "Россия и исламский мир" в Казань прямо перед началом саммита ОТГ в Туркестане является тоже своего рода демонстрацией "особой позиции Туркменистана" в попытках Турции и Азербайджана повысить степень консолидации в ОТГ и дисциплины по выполнению ранее принятых решений", – считает Караев. По его словам, речь идет о членстве в ОТГ Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую, несмотря на протесты Казахстана и Узбекистана, удалось принять в ОТГ в качестве наблюдателя под чрезмерным давлением Анкары и Баку. При этом сопротивление узбекской и казахской сторон не было сломлено окончательно, но делегация ТРСК не приглашается на саммиты, проходящие в этих странах. Причина такой позиции со стороны большинства стран Центральной Азии проста – Европейский союз неоднократно в резолюциях и заявлениях выступал резко против фактического признания ТРСК полноправным субъектом каких-либо международных организаций, что означало бы его дипломатическое признание независимым государством, что, в свою очередь, шло вразрез с решениями ООН и ОБСЕ. Уходя от дальнейшего давления Турции по этому вопросу, все три страны – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – присоединились к соответствующим документам ООН, не признающими ТРСК независимым государством.

"Более того, стало известно об инициативе принятия Украины в состав ОТГ на основании проживания в ней тюркского населения в лице крымских татар, караимов и крымчаков, а также гагаузов, с общиной которой власти Украины даже на территории Молдавии в последнее время усилили разного рода политические игры (см. "НГ" от 14.05.26), и есть основания считать, что эти игры связаны как раз с идеей вступления Украины в ОТГ. Источники утверждают, что инициатива была поддержана турецкой и азербайджанской сторонами, но снова ставит остальных членов ОТГ в крайне двусмысленное положение в их взаимоотношениях, теперь с Россией", – подчеркнул Дерья Караев.

Он напомнил о ставшем популярным в последнее время нарративе "деколонизации", разрабатываемом на академическом уровне в западных университетах, продвигаемом целым рядом общественных и экспертных инициатив и уже ставшем общественным мейнстримом. Это, по мнению эксперта, подразумевает не только избавление от любых следов российского и советского присутствия в странах Центральной Азии, но и инициирование таких же процессов в "тюркских" регионах России.

"Этим же нарративом активно пользуются власти Украины в фактически политических и идеологических диверсиях против России, и даже сам вопрос о принятии Украины в состав ОТГ, пусть и в качестве страны-наблюдателя, может ввести отношения стран – членов ОТГ в политический клинч с Россией. Становится все более понятной осторожная туркменская политика в отношении ОТГ, хотя и сами туркменские власти дали разрешение на проведение в Ашхабаде выставки украинских художников, посвященной конфликту на Украине, где были выставлены картины с антироссийским контекстом", – отметил эксперт.

Безусловно, ОТГ предстоит искать свое место и в связи с войной против Ирана, но большинство стран уже обозначили свои позиции, часто противоположные, и их изменение, а также какое-то коллективное мнение кроме общих призывов к миру вряд ли возможно.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778926920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Трудовое законодательство в Казахстане будет усовершенствовано: Сенат одобрил новый закон
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности
- История казахстанского квазигоса
- Состоялась XXI встреча секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
- Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта рассмотрены в Правительстве
- Крупные инвесторы из Грузии ознакомились с инвестиционным потенциалом Актюбинской области
- "AMANAT": Эксперты обсудили вопросы переработки отходов на заседании Экологического совета
- "Качественное состояние сельскохозяйственных земель становится серьезной проблемой"
- Обзор отчета МВФ: о рисках квазифискальной деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  