Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России

13:38 16.05.2026 Больные места: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру

В США постепенно развивается сюжет, сравнимый по масштабам с "делом Эпштейна"



Андрей Кузмак

16 мая 2026



Аппарат директора Национальной разведки США (ODNI) расследует деятельность более чем 120 биолабораторий по всему миру, занимавшихся разработкой и модификацией опасных для человека вирусов. Об этом заявила глава ODNI Тулси Габбард. По ее словам, "на протяжении десятилетий" финансирование этих организаций осуществлялось за счет американских налогоплательщиков и, как видно, без какого-либо контроля со стороны государства. Спустя год после указа Дональда Трампа о запрете финансирования исследований по "усилению функций" отдельных вирусов Белый дом по-прежнему занят поиском занимавшихся этим лабораторий, почти половина из которых находится в республиках бывшего СССР. Через два дня заявления главы ODNI были подтверждены на слушаниях в сенате экс-сотрудником ЦРУ. Что ищет Тулси Габбард и кого она найдет - в материале "Известий".



Год спустя



В интервью The New York Post директор национальной разведки сообщила, что ее ведомство продолжает работать по поручению президента США. В мае прошлого года Трамп распорядился прекратить федеральное финансирование "исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, таких как COVID-19", в том числе за рубежом.



За полгода до этого комитет палаты представителей по вопросам COVID-19 опубликовал доклад, в котором подтвердил выводы аналогичного документа Комитета палаты по разведке от декабря 2022 года. Например, печально известный Уханьский институт вирусологии работал в рамках программы финансирования, которое осуществлялось некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и Национальным институтом здоровья (NIH), которые являются агентствами министерства здравоохранения и социальных служб США.



В разговоре с The New York Post Тулси Габбард заявила, что поручила разведывательному сообществу провести проверку всех работающих на американские деньги биолабораторий. Таковых, по информации издания, насчитывается более 120 в 30 странах мира.



Русские были правы. Опять



То, что такие объекты существуют, Белый дом начал признавать с марта 2022 года. Тогда Министерство обороны России сообщило, что в ходе спецоперации на Украине была раскрыта финансируемая Пентагоном военно-биологическая программа. В ней было задействовано более 30 биолабораторий, часть из которых находилась в непосредственной близости от границы с РФ. Их основной задачей была разработка компонентов биологического оружия. В сообщении Минобороны указывалось, что 24 февраля все они получили задачу от министерства здравоохранения Украины немедленно и полностью уничтожить хранившиеся там биоагенты. В одной только львовской лаборатории было утилизировано 232 емкости с возбудителями лептоспироза, 30 - с туляремией, 10 - с бруцеллезом, 5 - с чумой.



Спустя несколько дней в интервью Такеру Карлсону (тогда - ведущему Fox News), Габбард (на тот момент просто отставная конгрессвумен) подтвердила эту информацию, заявив, что боевые действия на Украине создают угрозу распространения опасных заболеваний по региону и всему миру.



Еще через неделю тогдашний заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе признала, что "на территории Украины есть объекты для проведения биологических исследований", и высказала опасения, что "российские войска могут попытаться взять их под свой контроль".



Примечательно, что интерес конгресса к сети американских биолабораторий по всему миру рос по мере того, как Москва предоставляла все больше доказательств их незаконной деятельности. 24 декабря 2022 года Минобороны России на полях IX обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия провело брифинг, где во всех подробностях сообщило о том, как правительство Украины сделало свою страну полигоном для разработки американского биологического оружия.



Система и сеть



Между тем Украина является лишь одним из элементов системы, созданной на границах России после распада СССР. Такие биолаборатории есть в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии, Узбекистане и Казахстане.



Часть этих организаций (например, в Армении и Азербайджане) получали финансирование в рамках соглашений с Агентством по предотвращению военных угроз, подведомством Пентагона. Некоторые исследовательские центры, по примеру Уханьского, работали за счет средств различных фондов и агентств, полностью или частично финансировавшихся агентствами министерства здравоохранения США. Соответствующие программы есть у "Открытого общества" (признан нежелательной организацией в РФ), фондов Гейтса, Рокфеллеров, Клинтонов. Отдельные проекты ведутся частными компаниями: Metabiota, CH2M Hill, Batelle, Black & Veatch Special Project, Tonix Pharmaceuticals.



Но куда важнее то, что в большинстве случаев местные государственные органы не имеют никаких возможностей контроля над деятельностью этих лабораторий. Известно, например, что на определенные объекты на Украине доступ был открыт только американским гражданам с соответствующими разрешениями. По такому же принципу на протяжении десятилетий функционирует аналогичная сеть в Германии, Камеруне, Таиланде, Эфиопии, Вьетнаме и других государствах по всему миру.



Какие в действительности исследования проводят эти лаборатории, известно очень ограниченному кругу лиц.



Вывод первый: хаос и "глубинное государство"



Отсюда проистекают два возможных вывода. Первый состоит в том, что означенной выше информации во всей полноте, достоверности и структурированности в распоряжении директора Национальной разведки США действительно может не быть - даже несмотря на ее статус главного координирующего и администрирующего органа американских спецслужб, непосредственного подчиненного президента США. И прошедшего года с момента указа Трампа попросту оказалось недостаточно. Следовательно, нет никакой гарантии, что эти данные вообще когда-нибудь будут получены и предоставлены. А значит, своим заявлением Тулси Габбард фактически признает, что спустя 12 месяцев после запрета со стороны президента незаконная деятельность этих организаций едва ли как-то пострадала.



Американская история знает примеры, когда Пентагон или ЦРУ проводили операции без ведома Белого дома и без отчета за потраченные бюджетные деньги.



Вывод второй: температурный график Трампа



Второй вывод заключается в том, что пауза длиной в год вызвана необходимостью соблюдать тайминг, привязанный в том числе к конкретным событиям во внутриполитической конъюнктуре США - например, к промежуточным выборам в конгресс.



Кроме годовщины с момента подписания указа у заявления директора национальной разведки США есть еще один временной контекст. И в сообщениях Минобороны России, и в докладах конгресса отдельно указывалась связь между глобальной сетью биолабораторий и структурами, имеющими отношение непосредственно к Демократической партии и, в частности, администрации Джо Байдена, а также к сыну экс-президента. То же самое относится и к скандалу с Russiagate (так называемым российским вмешательством в выборы 2016 года) и идущему по нему расследованию. В обоих случаях ниточки тянутся к самым высокопоставленным представителям Демпартии, включая двух предшественников Трампа: Обаму и Байдена.



При этом следует признать, что тема биолабораторий на Украине, занимавшихся птичьим гриппом, тифом или туберкулезом, американского обывателя волнует не особо. Зато куда актуальнее сюжет с хантавирусом, вспышку которого зафиксировали в пяти американских штатах. По удивительному совпадению, аналогичные происшествия прямо сейчас фиксируются в Черниговской области, где от этой болезни умирают пограничники ВСУ.



Кроме того, никуда не исчезла тема COVID-19. В упомянутом выше докладе конгресса пандемия прямым текстом называется "искусственным событием", ответственность за которое лежит на администрации Джо Байдена и лично - на советнике по медицине Энтони Фаучи, которого Байден "превентивно" помиловал в декабре 2024 года, покидая Белый дом, хотя никаких обвинений на тот момент тому предъявлено не было.



В январе 2025-го, сразу после назначения на должность, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что пандемия коронавируса является следствием лабораторной утечки.



Обвинительный сюжет, очевидно, формируется. 14 мая на слушаниях в Сенате, сотрудник ЦРУ Джеймс Эрдман III сообщил, что Энтони Фаучи предпринял "намеренные действия" по сокрытию искусственного происхождения COVID-19.



Действует ли администрация Трампа последовательно, постепенно наращивая давление на политических оппонентов, или это по-прежнему только сигналы и предостережения в их адрес, покажет время.

