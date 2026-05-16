Суббота, 16.05.2026
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
00:05  Русские войска форсировали Северский Донец у Святогорска – итоговая сводка Readovka за 7 мая
    Казахстан   | 
Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
17:51 16.05.2026

Олжас Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с международными экспертами во главе с директором Всемирного банка по Центральной Азии Наджи Бенхассином в рамках задач, поставленных Главой государства по вопросам реализации нового инвестиционного цикла.

В обсуждении приняли участие Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и др.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по стратегическим вопросам – переход к экономике с высоким уровнем дохода, повышение производительности и эффективности экономики, развитие инфраструктуры, цифровизация и искусственный интеллект, современные инструменты финансирования. Данные направления напрямую связаны с задачей формирования более конкурентоспособной и технологичной модели экономического роста. В свою очередь, проводимые в различных отраслях реформы дополняют усилия по наращиванию инвестиций.

Открывая встречу, Олжас Бектенов отметил, что Глава государства уделяет приоритетное внимание наращиванию темпов диверсификации экономики и дальнейшему улучшению инвестиционного климата. С принятием новой Конституции Казахстан переходит на новый этап своего развития. Инвестиционная политика и привлечение инвестиций являются одними из ключевых факторов устойчивой динамики экономического роста, модернизации инфраструктуры, технологического обновления и повышения производительности.

"Конкурентоспособность государств все в большей степени определяется качеством экономической политики, скоростью институциональных изменений и способностью формировать предсказуемую и привлекательную деловую среду. По поручению Президента в Казахстане выстраивается целостная архитектура взаимодействия с инвесторами – от усиления внешнего контура для привлечения капитала за рубежом до повышения эффективности сопровождения проектов внутри страны с усилением защиты прав инвесторов. Все принимаемые меры направлены на повышение доходов граждан Казахстана и улучшение качества их жизни", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр РК проинформировал представителей Всемирного банка об экосистеме, созданной для привлечения инвестиций в Казахстан. Среди новых мер – введение визового режима "Алтын виза" для создания условий ведения деятельности инвесторам и высококвалифицированным специалистам, усиление роли Координационного совета для эффективного продвижения совместных инициатив.

Участники встречи представили экспертное видение текущей ситуации и озвучили ряд предложений по наращиванию притока ПИИ с учетом мировых тенденций.

Директор Всемирного банка по Центральной Азии Наджи Бенхассин положительно оценил работу по улучшению и модернизации экономических процессов в Казахстане. По его словам, страна сохраняет устойчивую инвестиционную привлекательность. В то же время переход к экономике с высоким уровнем дохода требует трансформации модели роста и повышения эффективности инвестиций. Важной задачей в данном процессе является рост производительности.

По оценке ведущего экономиста Всемирного банка Кристоса Костопулоса Казахстан демонстрирует устойчивые темпы роста ВВП, сопоставимые с рядом динамично развивающихся экономик, что создает основу для перехода к новому этапу развития. Он отметил важность внедрения инноваций в рост производительности труда: используя рыночные механизмы, необходимо стимулировать компании к активному применению современных технологий. Это, в свою очередь, ведет в целом к росту конкурентоспособности экономики страны.

Руководитель практики по транспорту по региону Европы и Центральной Азии Всемирного банка Шомик Радж Мендиратта акцентировал внимание на возможностях по повышению инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры Казахстана и озвучил рекомендации для дальнейшего увеличения привлечения ПИИ в проекты аэропортов, портов, железных и автомобильных дорог, а также городского транспорта.

Руководитель практики по цифровизации Всемирного банка Изабель Нето уделила внимание проекту "Долина ЦОДов" в Павлодарской области, отметив его важность для инвестпривлекательности региона. Также, по ее словам, имеется большое количество позитивных международных примеров, в частности, в Бразилии и Греции, которые могут послужить образцом при развитии цифровой инфраструктуры в Казахстане.

Кроме того, участники акцентировали внимание на механизмах привлечения частного капитала в важные для страны проекты. Региональный менеджер по Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC) Майкл Опаги отметил, что проекты ГЧП должны быть экономически привлекательными для бизнеса. Это раскроет потенциал частных инфраструктурных инвестиций.

Поднимаемые вопросы прокомментировало руководство Национального Банка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, министерств национальной экономики, транспорта, искусственного интеллекта и цифрового развития.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов отметил важность обеспечения макроэкономической стабильности как одного из ключевых условий для привлечения долгосрочных иностранных инвестиций, поскольку для инвесторов предсказуемая макроэкономическая среда и снижение инфляционных рисков имеют критическое значение для обеспечения устойчивой доходности. В этой связи необходимо уделять внимание инвестициям, направленным на трансферт технологий, модернизацию оборудования и повышение производительности, а также эффективной координации фискальной и денежно-кредитной политики.

По вопросу развития государственно-частного партнерства советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев подчеркнул важность правильного структурирования проектов, изучения внутристранового и международного опыта, включая практики Всемирного банка, а также усиления взаимодействия в сфере ГЧП. По его мнению, инструменты ГЧП должны использоваться для достижения стратегических целей и создания новой инфраструктуры.

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что Правительство реализует новую проактивную инвестиционную политику. В 2025 году Казахстан привлек $20,5 млрд инвестиций против $17,9 млрд годом ранее. Вместе с тем, в рамках перехода к новой модели экономического развития, принимаются меры по повышению производительности труда, внедрению технологий и развитию человеческого капитала. В числе приоритетных направлений обозначены углехимия, нефтегазохимия, химическая промышленность, металлургия, переработка продукции АПК, туризм и фармацевтика. Также ведется работа по привлечению ведущих мировых компаний для реализации совместных проектов.

Подводя итоги встречи, Премьер-министр поблагодарил участников за содержательный диалог и конструктивные предложения. Ответственным государственным органам поручено закрепить озвученные рекомендации в плане действий по реализации социально-экономических реформ.

"Правительство всегда открыто к рекомендациям и предложениям, нацеленным на наращивание нашего взаимовыгодного партнерства. Наша встреча еще раз подтвердила, что в современных условиях устойчивый экономический рост невозможен без активного участия частного сектора, качественной институциональной среды, развития конкуренции и внедрения инноваций. Уверен, что итоги текущей сессии придадут новый импульс нашей совместной работе во всех сферах", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Источник - Primeminister.kz
Источник - Primeminister.kz


