 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
12:37  Совбез Туркменистана рассмотрел итоги работы силовиков за 4 месяца и подготовку к Дню Победы
12:28  Православная церковь Казахстана: ИИ не может быть священником
02:03  Ереванский разворот: как Армения становится площадкой для евротусовок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
21:18 16.05.2026

Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал порядка 200 млрд евро (~17,3 трлн руб по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank
16 мая 2026 года 

Это сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в пятницу в закрытом режиме. "Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиардов евро", – сказал собеседник агентства.

[Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России, взыскав с бельгийского депозитария Euroclear €200,1 млрд в качестве компенсации убытков. Из этой суммы €181,5 млрд составляют реальный ущерб от блокировки активов, а €18,6 млрд - упущенную выгоду. Дело номер А40-345157/2025, https://kad.arbitr.ru/Card?number=А40-345157/2025] 
 
Иск ЦБ поступил в суд в декабре. Банк России просил взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ЦБ денежными средствами и ценными бумагами. Сумма иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
 
В пресс-службе суда подтвердили РИА Новости, что иск удовлетворен в полном объеме, уточнив, что с ответчика взысканы суммы в семи разных валютах. "Заслушав позиции истца и ответчика, суд удовлетворил требования Центрального банка РФ в полном объеме", – сказали в пресс-службе.

 


 
Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков.
 
"Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений", – говорится в комментарии Савельева и Кулькова.
 
ЦБ РФ заявил, что удовлетворен решением. "Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что решение еще не вступило в силу.
 
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
 
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года – Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.

***

Новости Банка России
Противодействие мошенническим переводам: итоги I квартала
https://www.cbr.ru/
14 мая 2026 года

В январе – марте 2026 года банки отразили почти 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн рублей, говорится в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".

Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, составило 495,8 тыс., общий объем похищенных средств – 7,4 млрд рублей. При этом наблюдается снижение финансовых потерь у физических лиц – на 10,2% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2025 года.

В отношении юридических лиц в I квартале была зафиксирована высокая интенсивность компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Как правило, сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленникам открывался дистанционный доступ к корпоративным системам. Это позволяло мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций.

В этот период Банк России инициировал блокировку 10,5 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 8,3 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками.

Источник - РИА Новости: дела арбитражные
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1778955480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Трудовое законодательство в Казахстане будет усовершенствовано: Сенат одобрил новый закон
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть подходы к развитию легкой промышленности
- История казахстанского квазигоса
- Состоялась XXI встреча секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
- Вопросы развития промышленности, энергетики и транспорта рассмотрены в Правительстве
- Крупные инвесторы из Грузии ознакомились с инвестиционным потенциалом Актюбинской области
- "AMANAT": Эксперты обсудили вопросы переработки отходов на заседании Экологического совета
- "Качественное состояние сельскохозяйственных земель становится серьезной проблемой"
- Обзор отчета МВФ: о рисках квазифискальной деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  