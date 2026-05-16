Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank

21:18 16.05.2026

Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал порядка 200 млрд евро (~17,3 трлн руб по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank

Это сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в пятницу в закрытом режиме. "Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиардов евро", – сказал собеседник агентства.



[Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России, взыскав с бельгийского депозитария Euroclear €200,1 млрд в качестве компенсации убытков. Из этой суммы €181,5 млрд составляют реальный ущерб от блокировки активов, а €18,6 млрд - упущенную выгоду. Дело номер А40-345157/2025, https://kad.arbitr.ru/Card?number=А40-345157/2025]



Иск ЦБ поступил в суд в декабре. Банк России просил взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ЦБ денежными средствами и ценными бумагами. Сумма иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.



В пресс-службе суда подтвердили РИА Новости, что иск удовлетворен в полном объеме, уточнив, что с ответчика взысканы суммы в семи разных валютах. "Заслушав позиции истца и ответчика, суд удовлетворил требования Центрального банка РФ в полном объеме", – сказали в пресс-службе.



