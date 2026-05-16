|Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
21:18 16.05.2026
Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал порядка 200 млрд евро (~17,3 трлн руб по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank
16 мая 2026 года
Это сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в пятницу в закрытом режиме. "Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиардов евро", – сказал собеседник агентства.
[Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России, взыскав с бельгийского депозитария Euroclear €200,1 млрд в качестве компенсации убытков. Из этой суммы €181,5 млрд составляют реальный ущерб от блокировки активов, а €18,6 млрд - упущенную выгоду. Дело номер А40-345157/2025, https://kad.arbitr.ru/Card?number=А40-345157/2025]
Иск ЦБ поступил в суд в декабре. Банк России просил взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ЦБ денежными средствами и ценными бумагами. Сумма иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
В пресс-службе суда подтвердили РИА Новости, что иск удовлетворен в полном объеме, уточнив, что с ответчика взысканы суммы в семи разных валютах. "Заслушав позиции истца и ответчика, суд удовлетворил требования Центрального банка РФ в полном объеме", – сказали в пресс-службе.
Euroclear считает, что его право на справедливое разбирательство было нарушено, заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков.
"Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений", – говорится в комментарии Савельева и Кулькова.
ЦБ РФ заявил, что удовлетворен решением. "Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что решение еще не вступило в силу.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года – Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
14 мая 2026 года
В январе – марте 2026 года банки отразили почти 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн рублей, говорится в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".
Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, составило 495,8 тыс., общий объем похищенных средств – 7,4 млрд рублей. При этом наблюдается снижение финансовых потерь у физических лиц – на 10,2% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2025 года.
В отношении юридических лиц в I квартале была зафиксирована высокая интенсивность компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Как правило, сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленникам открывался дистанционный доступ к корпоративным системам. Это позволяло мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций.
В этот период Банк России инициировал блокировку 10,5 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 8,3 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками.