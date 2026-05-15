Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери

02:10 17.05.2026

Первая леди посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери

15 мая 2026



"Здоровье" (АКИpress) - Первая леди Айгуль Жапарова приняла участие в мероприятии, посвященном Дню матери, в Перинатальном центре.



Она ознакомилась с новым зданием центра, а также условиями старого корпуса медицинского учреждения. Также навестила маму, родившую тройню.



Первая леди, министр здравоохранения и другие поздравили коллектив центра и всех с Днем матери, отметив особую роль женщины-матери в обществе.



"В третье воскресенье мая отмечается один из самых теплых праздников - День матери. В наших традициях мать является колыбелью нации и хранительницей духовных ценностей народа. Быть матерью - это и подвиг, и большое счастье", - сказала Айгуль Жапарова.



Она поблагодарила медработников за самоотверженный труд и заботу о здоровье матерей и детей, пожелав коллективу центра крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.



