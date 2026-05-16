Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем

04:56 17.05.2026 США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем



Tекст: Андрей Резчиков

16 мая 2026



По итогам визита Дональда Трампа в Китай США "подвесили" вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином?



Одной из основных тем переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе стал вопрос Тайваня. Эта тема звучала наравне с вопросами торговли, технологий и ситуации вокруг Ирана. В ходе двухчасовой беседы в Пекине лидер Китая указал гостю на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня, назвав его "самым важным и чувствительным вопросом" в двусторонних отношениях.



"США должны подходить к тайваньскому вопросу с крайней осторожностью", – подчеркнул руководитель Китая, пояснив, что при правильном подходе отношения между странами могут оставаться стабильными, однако в противном случае ситуация станет крайне опасной.



Во время церемонии фотографирования политиков в пекинском "Храме неба" глава Белого дома проигнорировал вопрос журналистов о Тайване. А после завершения саммита заявил репортерам на борту Air Force One, что в ходе разговора "не давал никаких обещаний ни в одну, ни в другую сторону" относительно Тайваня. На прямой вопрос он ответил отказом подтвердить военную поддержку Тайваня, назвав это своей личной тайной.



На момент окончания визита Трамп также отложил утверждение крупной оружейной сделки с Тайванем на сумму 12 млрд долларов и назвал пакет вооружений "очень хорошим разменным козырем", поставив его в зависимость от позиции КНР. А его фраза "я не хочу, чтобы кто-то становился независимым, потому что мы не собираемся лететь за 9500 миль воевать" стала, по мнению китайских наблюдателей, одной из самых жестких превентивных оплеух администрации Лай Циндэ за последние годы.



Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, а соблюдение принципа "одного Китая" является обязательным условием для дипломатических отношений с КНР. В настоящее время администрация США рассматривает возможность одобрения продажи оружия Тайваню на сумму около 14 млрд долларов. В конце прошлого года уже была согласована сделка на 11 млрд долларов, а недавно тайваньский парламент выделил 25 млрд долларов на закупку американских ракет и вооружений. Ранее глава Белого дома пообещал в скором времени решить вопрос будущих поставок американских вооружений острову.



Продажа американского оружия Тайбэю остается одной из главных причин напряженности между Пекином и Вашингтоном. Официальные контакты центрального правительства и провинции прервались в 1949 году.



Внести ясность по поводу позиции американских властей относительно Тайваня попытался госсекретарь США Марко Рубио, который назвал ее неизменной после переговоров на высшем уровне в Пекине. Дипломат добавил, что инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны, которая регулярно затрагивает эту проблему. По его словам, американская делегация четко изложила свою позицию перед переходом к другим темам повестки.



Рубио выразил уверенность в стремлении Пекина к мирному урегулированию, но предупредил о серьезных последствиях силовой операции.



Публичные сигналы из Пекина и последовавшие заявления Трампа выглядят неоднозначно: с одной стороны, звучали слова о стратегической ясности, с другой – сохраняется пространство для маневра.



"Трамп фактически высказался против идеи независимости Тайваня и предупредил, что рассчитывать в этом случае на США остров не сможет. С продажей оружия вопрос подвесили. Тут Трамп в своем стиле тени на плетень", – написал в своем Telegram-канале политолог Федор Лукьянов.



"Все, что сказано, полностью соответствует американской политике, прописанной еще на заре нормализации отношений. Никаких изменений не произошло", – подчеркивает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.



Таким образом, итоги визита Трампа в Китай и прозвучавшие заявления лидеров двух сверхдержав не дают оснований говорить о тектонических сдвигах в американской дипломатии. Напротив, Вашингтон демонстрирует верность своим фундаментальным подходам к тайваньскому вопросу.



По мнению аналитика, главное отличие нынешней риторики Белого дома от курсов предыдущих администраций заключается в возвращении к классической тактике "стратегической двусмысленности".



Если Джордж Буш-младший или Джо Байден периодически уходили от этого принципа и прямо заявляли о готовности вмешаться в конфликт вокруг Тайваня, то Трамп сейчас сознательно избегает подобных формулировок.



С тем, что ни о каком фундаментальном пересмотре курса США речи не идет, согласен американист Дмитрий Дробницкий, по словам которого ключевые решения по острову Трампу попросту неподконтрольны.



Даже если президент США на словах замораживает военный пакет или допускает риторические отступления, реальный механизм принятия решений находится в руках Конгресса и постоянного госаппарата. "Парламент способен включить поставки оружия Тайбэю в любой из бюджетных биллей – и сделать это при двухпартийной поддержке.



В США есть в определенном смысле двухпартийный консенсус, что Тайваню надо помогать, Китай нельзя туда пускать.



Поэтому никакого пересмотра американской политики по поводу Тайваня нет", – считает Дробницкий.



Саммит, с его точки зрения, не изменил позиций ни одной из сторон. "Это был скорее обмен некими заявлениями, сделанными максимально мягко. И небольшие уступки со стороны Соединенных Штатов связаны с тем, что совершенно не с руки было портить саммит, дальше отталкивать от себя Китай и продолжать играть в торговую или политическую конфронтацию", – пояснил политолог.



Таким образом, слова Трампа о "разменном козыре" – это тактическая попытка не обострять встречу, а не стратегический сдвиг. Что касается вопроса о том, не ведут ли действия Трампа к демонтажу "Шести заверений" Рональда Рейгана, запрещавших консультации с Пекином по вооружению Тайбэя, эксперт подчеркивает, что "архитектура, которая существовала последние 50 лет, вся будет как бы заменена, а где-то и просто разрушена".



"Трамп ничего ни смонтировать, ни демонтировать не может. Он не может смонтировать мир на Украине. Не может демонтировать НАТО. Не может демонтировать или смонтировать что-то новое по Тайваню. Роль Трампа в данной ситуации невелика", – пояснил собеседник.



Американский госаппарат, по оценке Дробницкого, практически не изменился с предыдущей администрации и продолжит гнуть свою линию. Трамп лишь "не захотел ругаться с Си Цзиньпином по вопросу Тайваня", но это не отменяет того, что "госдепартамент и госаппарат будут делать так, как обычно".



Отдельное внимание эксперт уделил жесткому предупреждению Си Цзиньпина о риске военного конфликта из-за Тайваня. По его мнению, никакой "эскалационной ставки" Китай пока не сделал – "это был намек на то, что не надо дяденьке впадать в ловушку Фукидида".



Более того, аналитик скептически отозвался о самом факте использования китайскими спичрайтерами американоцентричной концепции "ловушки Фукидида", назвав это "не очень опрятной работой".



В основе нынешнего напряжения, считает американист, лежит вовсе не тайваньский вопрос как таковой, а неустранимое базовое противоречие: "Соединенные Штаты говорят Китаю: "Вернитесь в Америку, производите дешевый ширпотреб". Китай говорит: "Нет, мы хотим быть как минимум равной вам сверхдержавой".



Конфронтация в той или иной степени неизбежна, и старая архитектура сдержек не выдержит.



В отношении Тайваня аналитик предположил, что Пекин делает ставку на мирное присоединение, а блокада острова рассматривается лишь на крайний случай.



"Если такая ставка сделана, то Россия тоже долго делала ставку на мирное решение вопроса по Украине. Тут, к сожалению, объективные обстоятельства могут быть сильнее наших желаний", – рассуждает Дробницкий. Источник - Взгляд

