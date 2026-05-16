Воскресенье, 17.05.2026
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
00:05  ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленный режим прекращения огня – итоговая сводка Readovka за 8 мая
Пятница, 08.05.2026
21:28  Герой Советского Союза Урунбек Якибов: боевой путь родственника президента Узбекистана в Великой Отечественной войне
14:08  RTVI: "Нас не нужно учить". Почему казахстанский День Победы злит россиян
13:00  Войну нельзя закончить, как и ремонт в доме. Но ее можно остановить, – Данияр Ашимбаев
04:56 17.05.2026

Tекст: Андрей Резчиков
16 мая 2026

По итогам визита Дональда Трампа в Китай США "подвесили" вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином?

Одной из основных тем переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе стал вопрос Тайваня. Эта тема звучала наравне с вопросами торговли, технологий и ситуации вокруг Ирана. В ходе двухчасовой беседы в Пекине лидер Китая указал гостю на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня, назвав его "самым важным и чувствительным вопросом" в двусторонних отношениях.

"США должны подходить к тайваньскому вопросу с крайней осторожностью", – подчеркнул руководитель Китая, пояснив, что при правильном подходе отношения между странами могут оставаться стабильными, однако в противном случае ситуация станет крайне опасной.

Во время церемонии фотографирования политиков в пекинском "Храме неба" глава Белого дома проигнорировал вопрос журналистов о Тайване. А после завершения саммита заявил репортерам на борту Air Force One, что в ходе разговора "не давал никаких обещаний ни в одну, ни в другую сторону" относительно Тайваня. На прямой вопрос он ответил отказом подтвердить военную поддержку Тайваня, назвав это своей личной тайной.

На момент окончания визита Трамп также отложил утверждение крупной оружейной сделки с Тайванем на сумму 12 млрд долларов и назвал пакет вооружений "очень хорошим разменным козырем", поставив его в зависимость от позиции КНР. А его фраза "я не хочу, чтобы кто-то становился независимым, потому что мы не собираемся лететь за 9500 миль воевать" стала, по мнению китайских наблюдателей, одной из самых жестких превентивных оплеух администрации Лай Циндэ за последние годы.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории, а соблюдение принципа "одного Китая" является обязательным условием для дипломатических отношений с КНР. В настоящее время администрация США рассматривает возможность одобрения продажи оружия Тайваню на сумму около 14 млрд долларов. В конце прошлого года уже была согласована сделка на 11 млрд долларов, а недавно тайваньский парламент выделил 25 млрд долларов на закупку американских ракет и вооружений. Ранее глава Белого дома пообещал в скором времени решить вопрос будущих поставок американских вооружений острову.

Продажа американского оружия Тайбэю остается одной из главных причин напряженности между Пекином и Вашингтоном. Официальные контакты центрального правительства и провинции прервались в 1949 году.

Внести ясность по поводу позиции американских властей относительно Тайваня попытался госсекретарь США Марко Рубио, который назвал ее неизменной после переговоров на высшем уровне в Пекине. Дипломат добавил, что инициатива обсуждения тайваньского вопроса исходила от китайской стороны, которая регулярно затрагивает эту проблему. По его словам, американская делегация четко изложила свою позицию перед переходом к другим темам повестки.

Рубио выразил уверенность в стремлении Пекина к мирному урегулированию, но предупредил о серьезных последствиях силовой операции.

Публичные сигналы из Пекина и последовавшие заявления Трампа выглядят неоднозначно: с одной стороны, звучали слова о стратегической ясности, с другой – сохраняется пространство для маневра.

"Трамп фактически высказался против идеи независимости Тайваня и предупредил, что рассчитывать в этом случае на США остров не сможет. С продажей оружия вопрос подвесили. Тут Трамп в своем стиле тени на плетень", – написал в своем Telegram-канале политолог Федор Лукьянов.

"Все, что сказано, полностью соответствует американской политике, прописанной еще на заре нормализации отношений. Никаких изменений не произошло", – подчеркивает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Таким образом, итоги визита Трампа в Китай и прозвучавшие заявления лидеров двух сверхдержав не дают оснований говорить о тектонических сдвигах в американской дипломатии. Напротив, Вашингтон демонстрирует верность своим фундаментальным подходам к тайваньскому вопросу.

По мнению аналитика, главное отличие нынешней риторики Белого дома от курсов предыдущих администраций заключается в возвращении к классической тактике "стратегической двусмысленности".

Если Джордж Буш-младший или Джо Байден периодически уходили от этого принципа и прямо заявляли о готовности вмешаться в конфликт вокруг Тайваня, то Трамп сейчас сознательно избегает подобных формулировок.

С тем, что ни о каком фундаментальном пересмотре курса США речи не идет, согласен американист Дмитрий Дробницкий, по словам которого ключевые решения по острову Трампу попросту неподконтрольны.

Даже если президент США на словах замораживает военный пакет или допускает риторические отступления, реальный механизм принятия решений находится в руках Конгресса и постоянного госаппарата. "Парламент способен включить поставки оружия Тайбэю в любой из бюджетных биллей – и сделать это при двухпартийной поддержке.

В США есть в определенном смысле двухпартийный консенсус, что Тайваню надо помогать, Китай нельзя туда пускать.

Поэтому никакого пересмотра американской политики по поводу Тайваня нет", – считает Дробницкий.

Саммит, с его точки зрения, не изменил позиций ни одной из сторон. "Это был скорее обмен некими заявлениями, сделанными максимально мягко. И небольшие уступки со стороны Соединенных Штатов связаны с тем, что совершенно не с руки было портить саммит, дальше отталкивать от себя Китай и продолжать играть в торговую или политическую конфронтацию", – пояснил политолог.

Таким образом, слова Трампа о "разменном козыре" – это тактическая попытка не обострять встречу, а не стратегический сдвиг. Что касается вопроса о том, не ведут ли действия Трампа к демонтажу "Шести заверений" Рональда Рейгана, запрещавших консультации с Пекином по вооружению Тайбэя, эксперт подчеркивает, что "архитектура, которая существовала последние 50 лет, вся будет как бы заменена, а где-то и просто разрушена".

"Трамп ничего ни смонтировать, ни демонтировать не может. Он не может смонтировать мир на Украине. Не может демонтировать НАТО. Не может демонтировать или смонтировать что-то новое по Тайваню. Роль Трампа в данной ситуации невелика", – пояснил собеседник.

Американский госаппарат, по оценке Дробницкого, практически не изменился с предыдущей администрации и продолжит гнуть свою линию. Трамп лишь "не захотел ругаться с Си Цзиньпином по вопросу Тайваня", но это не отменяет того, что "госдепартамент и госаппарат будут делать так, как обычно".

Отдельное внимание эксперт уделил жесткому предупреждению Си Цзиньпина о риске военного конфликта из-за Тайваня. По его мнению, никакой "эскалационной ставки" Китай пока не сделал – "это был намек на то, что не надо дяденьке впадать в ловушку Фукидида".

Более того, аналитик скептически отозвался о самом факте использования китайскими спичрайтерами американоцентричной концепции "ловушки Фукидида", назвав это "не очень опрятной работой".

В основе нынешнего напряжения, считает американист, лежит вовсе не тайваньский вопрос как таковой, а неустранимое базовое противоречие: "Соединенные Штаты говорят Китаю: "Вернитесь в Америку, производите дешевый ширпотреб". Китай говорит: "Нет, мы хотим быть как минимум равной вам сверхдержавой".

Конфронтация в той или иной степени неизбежна, и старая архитектура сдержек не выдержит.

В отношении Тайваня аналитик предположил, что Пекин делает ставку на мирное присоединение, а блокада острова рассматривается лишь на крайний случай.

"Если такая ставка сделана, то Россия тоже долго делала ставку на мирное решение вопроса по Украине. Тут, к сожалению, объективные обстоятельства могут быть сильнее наших желаний", – рассуждает Дробницкий.

Источник - Взгляд
