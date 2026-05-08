|Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
05:04 17.05.2026
ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года Узбекистан с туристической целью посетили 4 048 417 иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 930,8 тыс. человек или на 29,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран - Кыргызстана (1 141 581), Таджикистана (965 488) и Казахстана (935 003) человек.
Также в десятку стран граждане которых часто посещали Узбекистан в 2026 году вошли:
Россия - 341 842 человека;
Афганистан - 161 537 человек;
Китай - 132 240 человек;
Туркменистан - 108 433 человека;
Турция - 57 686 человек;
Индия - 16 057 человек;
Южная Корея - 12 145 человек.
Ранее глава Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов сообщил, что на развитие туристической инфраструктуры в регионах республики дополнительно выделят 450 млрд сумов. Средства направят на асфальтирование дорог, прокладку электрических и водопроводных сетей, установку мусорных контейнеров и другие цели.
Также в сфере туризма и смежных отраслей в Узбекистане создадут в общей сложности 40 тысяч рабочих мест.