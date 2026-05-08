Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан

05:04 17.05.2026

Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран - Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.



ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе–апреле 2026 года Узбекистан с туристической целью посетили 4 048 417 иностранных граждан.



Этот показатель увеличился на 930,8 тыс. человек или на 29,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



Чаще всего Узбекистан с туристическими целями посещали граждане соседних стран - Кыргызстана (1 141 581), Таджикистана (965 488) и Казахстана (935 003) человек.



Также в десятку стран граждане которых часто посещали Узбекистан в 2026 году вошли:

Россия - 341 842 человека;

Афганистан - 161 537 человек;

Китай - 132 240 человек;

Туркменистан - 108 433 человека;

Турция - 57 686 человек;

Индия - 16 057 человек;

Южная Корея - 12 145 человек.



Ранее глава Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов сообщил, что на развитие туристической инфраструктуры в регионах республики дополнительно выделят 450 млрд сумов. Средства направят на асфальтирование дорог, прокладку электрических и водопроводных сетей, установку мусорных контейнеров и другие цели.



Также в сфере туризма и смежных отраслей в Узбекистане создадут в общей сложности 40 тысяч рабочих мест.