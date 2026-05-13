Воскресенье, 17.05.2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
05:52  Операция "Парад". Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поделился тем, как это было
05:32  Токио хочет получать российскую нефть при сохранении антироссийских санкций, - Анатолий Кошкин
Суббота, 09.05.2026
14:00  Выступление Президента России на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
10:00  День Победы празднуют по всему миру. Прямая трансляцию из Москвы
01:31  Последний козырь гегемона: зачем США разжигают войны по всему свету, - Алексей Подберезкин
Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
На днях вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе заседания Экономического совета СНГ озвучил, что Россия и страны СНГ, ЕАЭС, а также Китай практически перевели расчеты между собой на национальные валюты. С преобладанием рубля РФ и юаня КНР.

Ни одна из валют СНГ или ЕАЭС, как и китайский юань, свободно конвертируемыми по-прежнему не являются. Вряд ли это стоит считать серьезным недостатком российского рубля, китайского юаня, казахстанского тенге и уж тем более иранского реала или же реальным препятствием для максимально возможного дистанцирования от доллара и евро, но…

Сокращение зависимости от западных расчетных механизмов и долларовых операций даже с полным переходом на расчеты в национальных валютах не потеряют актуальности. К тому же нельзя игнорировать очень высокую степень взаимопроникновения экономик разных стран, а также практическое присутствие транснациональных корпораций и банков не только в отраслях, завязанных на углеводородное сырье, но и во всех высокотехнологичных производствах.

Вообще-то многие сложности, связанные с неконвертируемостью валют стран СНГ, ЕАЭС, как, впрочем, и БРИКС, а также ШОС, могли бы быть преодолены в случае перехода Народного банка Китая на конвертируемый юань. Но власти КНР принципиально не идут по пути перевода юаня на позиции одной из главных валют мира если не наравне, то наряду с долларом, евро, иеной и другими резервными валютами. Юань набирает обороты почти исключительно благодаря торговле, так как Китай стал одним из главных торговых партнеров уже для большинства стран мира, включая страны ЕАЭС.

Однако от такого довольно старого приема, как создание параллельной, "почти" конвертируемой формы своей валюты в Пекине не отказались. С тех пор как КНР плотно вписалась в мировую экономику, Народный банк страны перешел на два юаня – оншорный и офшорный, фактически внутренний и внешний, в чем несложно найти аналогию с инвалютным рублем, существовавшим в рамках Совета экономической взаимопомощи социалистических стран во главе с СССР.

В то же время есть и отличия, особенно по части того, что инвалютного рубля на бумаге не было вовсе, а офшорный юань по полной используют за пределами континентального Китая, в том числе в Гонконге. Там его, кстати, и регулирует местное Управление денежного обращения – CNH. Этот зарубежный юань по курсу чуть свободнее оншорного, потому что его не фиксируют в Народном банке Китая. Но характерно, что при разрешенном разбросе в 2% рынок диктует обычно курс, очень мало отличающийся от того, что задают из Пекина. А вот оншорной, то есть внутренней валютой торгуют только на территории континентального Китая. Ее выпускает Народный банк Китая, он же и контролирует ее курс.

Из-за санкций против России, как и ввиду ближневосточного кризиса, способного затянуться очень надолго, есть немало предпосылок и для укрепления юаня. При не самом благоприятном для США, а также и для Западной Европы развития событий можно ожидать определенного роста юаня даже без какого-либо участия в этом Народного банка Китая. Оценить выгоды и потери стран СНГ от этого сейчас крайне сложно, хотя почти все они, и не только Россия, несут определенные потери из-за завышенных курсов национальных валют.

Но ведь санкции против России показали миру, что всецело полагаться на доллар как при расчетах, так и для хранения резервов просто опасно. К тому же угроза дефолта США, как минимум бюджетного, никуда не делась, что мы в очередной раз увидели в 2023 году. Поэтому медленная дедолларизация мировой экономики с усилением в этом роли юаня – это вполне логичная перспектива.

Доля юаня тоже должна вырасти, но не более чем до 9-12% от резервов мировых ЦБ. Не так мало на фоне нынешних позиций юаня в общемировых взаиморасчетах в пределах 3,5-4,5% и его конкуренции в сателлитной для Китая Юго-Восточной Азии, например, с канадским или австралийским долларами. Меньше не позволят роль Китая в мировой экономике и масштабы его экспорта. Объемы китайского экспорта – уже почти 4 трлн долларов в год не только и не столько закрывают бреши в бюджете КНР, образующиеся внутри страны, сколько стимулируют постоянно растущий спрос на юани.

Нельзя не учитывать и то, что юань намного стабильнее, чем доллар. Но очень сильно зависим от состояния национальной экономики и конъюнктуры рынков сбыта страны-эмитента. Среди прочего это можно считать одной из главных причин того, что КНР много лет отказывается от создания полномасштабной зоны свободной торговли с ЕАЭС. В то же время локальное китайское экономическое продвижение в постсоветскую Евразию на уровне межгосударственных, региональных или же отраслевых соглашений, весьма активно и уже приобретает характер экспансии. Тому подтверждение: Сбербанк уже в 2023 г. нарастил объем кредитов в юанях в пять раз, начав выдавать такие кредиты в сентябре 2022 г. А у ВТБ объем депозитов в юанях уже в середине 2023 г. превысил 10 млрд.

Особенно показательны в этом плане отношения КНР с Казахстаном, напомним, крупнейшим партнером России в ЕАЭС. Практически без какого-либо участия структур ЕАЭС в Казахстане при участии китайских инвесторов сейчас реализуются более 200 промышленных проектов на сумму около 60 млрд долл. Эти проекты предусматривают создание около 50 тыс. рабочих мест. Торговля Казахстана с Китаем превысила отметку в 40 млрд долларов в год.

Активность же китайского партнера в других странах ЕАЭС, в том числе в России, носит в основном характер не самого равноправного партнерства, когда в Китай продается в основном сырье, а покупается готовая продукция, в том числе высокотехнологичная.

С учетом всех упомянутых факторов неудивительно, что доля юаня в торговле ЕАЭС активно растет с начала 2020-х. Показательный пример: хотя в расчетах внутри Союза доминирует рубль, доля юаня значительна в торговле России с партнерами по ЕАЭС, составляя до 25% в импорте по многим направлениям. И в целом в расчетах Союза, где 93% операций уже идет не в "западных" валютах.

Источник - Ритм Евразии
