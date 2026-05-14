НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе

15:12 17.05.2026

Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе

Представители террористических организаций уверенно чувствуют себя в стране, контролируемой "Талибаном"



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

14.05.2026



Находящиеся в талибском Афганистане лидеры "Аль-Каиды" (террористическая организация запрещена в РФ), похоже, готовят крупную атаку на Европу. Повторение акции масштаба 11 сентября 2001 года главари "Аль-Каиды" нового поколения рассматривают в качестве средства своей легитимации в международном джихадистском сообществе. Угрозы со стороны "Аль-Каиды" заставят европейские спецслужбы и политические элиты обратить более пристальное внимание на Афганистан и регион Центральной Азии и искать новых, возможно даже, неожиданных союзников.



В последнее время представители Великобритании, Германии, Франции, Норвегии и некоторых других европейских стран стали вступать в диалог с представителями режима талибов в Афганистане. На публичном уровне это общение в основном сосредоточено вокруг проблемы депортации афганских граждан, что нередко становится поводом к передаче талибам контроля над посольскими или консульскими офисами Афганистана в европейских странах. На непубличном уровне фиксируются признаки интенсивной переписки между европейскими и талибскими спецслужбами, как правило, касающиеся вопросов борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).



Однако помимо ИГ европейской безопасности все более реально начинает угрожать "Аль-Каида", руководство которой сегодня базируется в Афганистане. Различные афганские источники весной с.г. сообщали о заметной активизации политических функционеров, командиров, оперативников и вербовщиков "Аль-Каиды", которая уверенно набирает силы под защитой режима талибов. И все чаще в этих сообщениях всплывает "европейская тема": вероятно, лидеры "Аль-Каиды" всерьез разрабатывают планы нанесения мощного террористического удара по Европе.



По словам одного из афганских источников, в руководстве "Аль-Каиды" считают, что стратегическая пауза в деятельности этой джихадистской группировки, связанная с накоплением ресурсов и резервов, подходит к концу и что настало время для новой презентации мощи организации, созданной около 40 лет назад Усамой бен Ладеном: "Сегодня "Аль-Каидой" руководят его сыновья Хамза и Абдулла, резиденция которых находится в северной афганской провинции Панджшер. Семейное предприятие бен Ладенов явно нуждается в демонстрации своих возможностей, особенно на фоне набирающего силу главного конкурента на международном джихадистском рынке – ИГ. Поэтому лидеры "Аль-Каиды" заинтересованы в повторении акции масштаба 11 сентября 2001 года в США или Европе".



Другие афганские источники полагают, что, несмотря на привлекательность для главарей "Аль-Каиды" идеи повторного удара по Нью-Йорку (в этом году будет отмечаться 25-летие этого трагического события), наибольший интерес террористов вызывает именно Европа: "В Британии и ЕС проживают десятки миллионов мусульман, среди которых немало радикалов. Многие из них отзывчивы на пропаганду "Аль-Каиды", активно эксплуатирующей сюжеты со страданиями палестинцев в Газе и на других оккупированных Израилем территориях. Европейские страны считаются более уязвимыми с точки зрения режимов безопасности. Эти факторы позволяют "Аль-Каиде" надеяться на успех при организации и проведении одного теракта".



Афганские источники считают, что главари семейной империи бен Ладенов рассматривают в качестве возможных целей для своих террористических ударов аэропорты, морские пассажирские суда, крупные торгово-развлекательные центры, массовые мероприятия (спортивные, политические, культурные) и т.д. в Великобритании, Германии, Франции и Бельгии. Для реализации этих планов "Аль-Каида" вербует новых сторонников в европейских странах, нередко делая это под новыми джихадистскими брендами, которые были созданы в последнее время под задачи джихадистской экспансии за пределы талибского Афганистана.



По словам афганских источников, часть подобных вербовок носит тестовый и отвлекающий характер для европейских служб безопасности: спецслужбам Британии и ЕС фактически подставляются определенные типажи новых джихадистов, что формирует у органов безопасности стереотипные представления о носителях террористических угроз. Реальные же боевые задачи "джихада" предполагается решать через совсем иных исполнителей. Например, как отмечают афганские источники, тактика роевых атак дронов, ставшая популярной в результате российско-украинского конфликта, похоже, сегодня переносится и на террористические проекты джихадистов "Аль-Каиды". Роевые вербовки джихад-массовки должны отвлекать внимание спецслужб, создавая более благоприятные возможности для главных ударов основных террористических групп.



Можно предположить, что европейские службы безопасности в курсе планов, находящихся на афганской территории главарей "Аль-Каиды". Это объясняет рост активизации европейских представителей, под разными предлогами входящих в контакт с режимом "Талибана" в Кабуле: вероятно, эмиссары из Европы пытаются через общение с талибами блокировать террористические планы "Аль-Каиды".



Трудно сказать, насколько успешной окажется такая тактика, учитывая сотрудничество "Талибана" и "Аль-Каиды". При благоприятном для европейцев развитии ситуации талибы и лидеры семейной империи бен Ладенов, находящиеся в Афганистане, используют их страхи для относительно долгого вымогательства денег ("налог на безопасность"). При неблагоприятном – вытянут как можно больше денег, после чего все-таки нанесут "ограниченный террористический удар" по Европе, поднимая "налог на безопасность" на будущее.



Какой бы в итоге сценарий ни оказался реальностью, европейцам придется более внимательно заниматься афганской и центральноазиатской политикой. Угроза со стороны обретающей новую мощь "Аль-Каиды" становится для Европы экзистенциальной. США понадобилось 20 лет, помощь НАТО, а потом рискованная и дорогостоящая сделка с афганскими талибами, чтобы снять на относительно длительный период угрозу "Аль-Каиды". Европейцам придется скорее всего самостоятельно выстраивать рубежи защиты от семейной империи бен Ладенов, ища новых союзников в Афганистане и регионе в целом – среди групп афганского вооруженного Сопротивления, стран Центральной Азии, а также, вполне возможно, России, Китая и даже Ирана. То, что представляется невозможным сегодня, завтра может оказаться неизбежным.