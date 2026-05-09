Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения

16:01 17.05.2026

Поздравления по случаю дня рождения Главы государства Касым-Жомарта Токаева



В адрес Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций и дипломатических миссий.



Поздравительные телеграммы на имя Главы государства направили Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Словакии Петер Пеллегрини, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, Президент Палестины Махмуд Аббас, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.



Свои добрые пожелания Президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.



Поздравительные телеграммы продолжают поступать.



