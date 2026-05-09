|Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
16:01 17.05.2026
Поздравления по случаю дня рождения Главы государства Касым-Жомарта Токаева
В адрес Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций и дипломатических миссий.
Поздравительные телеграммы на имя Главы государства направили Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Словакии Петер Пеллегрини, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, Президент Палестины Махмуд Аббас, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.
Свои добрые пожелания Президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
17 мая 2026 года Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 73 года. Президент не празднует свой день рождения, для него это обычный рабочий день.
16 мая 2026 года Президент запустил работу Astana LRT
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра, обеспечивающего мониторинг и регулирование работы общественного транспорта столицы, включая систему LRT
Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в рамках запуска LRT создана специализированная диспетчерская служба легкорельсового транспорта.
В мониторинге и регулировании общественного транспорта Астаны задействован 21 специалист.
Каждый состав LRT рассчитан на перевозку более 600 пассажиров. На линии протяженностью 22,4 км будут курсировать 15 поездов (4 – будут в резерве) в беспилотном режиме.
Процессы управления, ускорения, торможения и открытия дверей, а также работа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций полностью автоматизированы. Для дополнительного контроля сохранена возможность ручного управления и связи с диспетчером.
Инфраструктура включает 18 станций и современное депо. Время в пути по всему маршруту займет около 40 минут при средней скорости движения 50–60 км/ч. Интервал движения составит 5-6 минут.