00:05 18.05.2026
ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков, Михаил Пшеничников
Уходящая неделя ознаменовалась возвращением к активным боевым действиям после трехсуточного перемирия. Русские войска добились успеха под Константиновкой, где штурмовые группы 8-й гвардейской ОА вошли в кварталы многоквартирных домов. Тем временем на границе ДНР и Днепропетровской области 29-я гвардейская армия отразила масштабные попытки ВСУ перехватить инициативу сразу на двух флангах. На севере Харьковской области группировка "Север" охватила крупный лесной массив Заломный в междуречье Северского Донца и Старицы, открыв путь к обходу Липцовского укрепрайона, прикрывающего подступы к Харькову.
Константиновское направление
С возобновлением активных боев после окончания режима прекращения огня ВС РФ добились успеха под Константиновкой. Передовым штурмовым группам из состава частей 8-й гвардейской ОА в первые часы после окончания перемирия удалось войти в кварталы многоквартирных домов по улице Громова. Движение вглубь обороны противника по микрорайонам с высотной застройкой продолжается.
Наши штурмовики также активизировались в промышленном районе города и начали движение навстречу дружественным силам, прорывавшимся в многоквартирную застройку по улице Громова. Цель – окружение украинских подразделений в южных микрорайонах населенного пункта. В случае успеха оборона ВСУ в Константиновке по южному берегу реки Кривой Торец будет расчленена.
Севернее города русские войска активно давят на неприятеля в районе села Молочарка и одноименного водохранилища. Перед ними стоит задача вынудить гарнизон противника, обороняющий северную половину Константиновки, растянуть силы. Ситуация для ВСУ в самом городе и окрестностях стремительно деградирует.
Правый фланг 29-й армии
Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области столкнулись с масштабными попытками неприятеля перехватить инициативу в боях в междуречье рек Мокрые Ялы и Волчья. Украинское командование, воспользовавшись режимом прекращения огня в период с 8 по 11 мая, накопило штурмовую пехоту в районе сел Александроград и Воскресенка, продолжая переправлять силы на западный берег Волчьей в районе населенного пункта Искра.
Подразделения ВСУ из окрестностей Искры пытаются проникнуть вглубь нашей оборонительной зоны и закрепиться в селе Поддубное и близлежащей местности, опираясь на ранее брошенные полевые фортификации. Однако неприятель несет существенные потери без возможности реализовать свой оперативный замысел – русские операторы FPV-дронов истребляют пехоту незалежной.
Задача украинской стороны – любой ценой обеспечить выход и закрепление на берегах реки Мокрые Ялы, установив контроль над населенными пунктами Поддубное, Комар и Мирное. В свою очередь, ударный кулак ВСУ из треугольника сел Александроград – Январское – Воскресенка должен перейти к активным действиям на востоке. Общая цель противника – установить линию фронта по реке Мокрые Ялы вплоть до Великой Новоселки, создав предпосылки к возврату Новопавловки и образованию критической угрозы северному флангу группировки "Восток" ВС РФ. Потенциальная задача неприятеля действительно масштабная, но фактические возможности не соответствуют оперативным амбициям.
Левый фланг 29-й армии
Параллельно с атаками на правом фланге украинские войска активизировались и против левого фланга 29-й гвардейской ОА. Основные бои идут у передовых позиций русской соединений в селах Вишневое, Вербовое, Степовое, Березовое и Терновое. Подразделения незалежной – как из частей ВСУ, так и из НГУ – действуя по тактике легкой пехоты на автотранспорте, постоянно перебрасывают подкрепления в окрестности указанных населенных пунктов. В селах идут ожесточенные ближние бои.
Неприятель делает ставку на быстрое насыщение района боя пехотой, надеясь "число зарешает". Силам противника удалось обеспечить сближение своих штурмовых групп с нашей передовой, но "нахрапом" обвалить передний край ВС РФ не получилось. Теперь ситуация будет определяться формулой, в которой главные элементы – это выучка пехоты, скорость маневра резервами и, разумеется, преимущество в тяжелых огневых средствах. По основным показателям ситуация однозначно в пользу русских войск.
Цель атак противника на левый фланг 29-й ОА – выход на оперативный простор в степи по восточному берегу реки Янчур для дальнейшего нарушения логистики 36-й и 5-й армий ВС РФ и срыва замысла командования группировки "Восток" в отношении Ореховского укрепрайона ВСУ. Ради реализации этой задачи Киев готов идти на любые жертвы, пытаясь уже несколько месяцев воплотить свой замысел по одной логике: продолжать бросать пехоту в бой в надежде на результат.
Харьковское направление
Части группировки войск "Север" достигли значительного прогресса в боях на севере Харьковской области. Продолжается выбивание противника с северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Подразделениям "северян" удалось овладеть селом Верхняя Писаревка и южнее него выйти на рубеж речки Польная, что позволит обойти сеть подготовленных позиций ВСУ, прикрывающих с запада важную сельскую агломерацию с центром в населенном пункте Белый Колодезь. Ранее он служил главным хабом снабжения украинского гарнизона в Волчанске, а теперь – всех неприятельских сил в Волчанском районе.
Наши штурмовики также установили контроль над крупными площадями к юго-западу от села Старица и вплотную подошли к населенному пункту Избицкое на северном берегу реки Старица. В результате сформировался оперативный выступ в виде огромного лесного массива Заломный в междуречье Северского Донца и Старицы. По неподтвержденным данным, разведгруппы ВС РФ уже проникали в лесной массив со стороны Старицы – украинских дроноводов там больше нет. Таким образом, в распоряжении русских войск есть все предпосылки для того, чтобы самим там обосноваться, накапливаться и далее действовать.
Южнее Заломного леса противник выстроил сеть укреплений от села Рубежное вдоль сельского шоссе С-210803. Именно участок у Рубежного является самым слабым во всей оборонительной линии. Пробив там оборону 127-й ОТМБр ВСУ, группировка "Север" получит возможность совершить обходной маневр и создать предпосылки для ликвидации Липцовского укрепрайона неприятеля. Овладение Липцовской агломерацией создаст непосредственную угрозу Харькову, вынудив Киев постоянно держать там существенные силы. Попавший в охват Заломный лес – это трамплин и "билет", открывающий возможность решить эту важную задачу.