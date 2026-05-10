00:05 18.05.2026

ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



Уходящая неделя ознаменовалась возвращением к активным боевым действиям после трехсуточного перемирия. Русские войска добились успеха под Константиновкой, где штурмовые группы 8-й гвардейской ОА вошли в кварталы многоквартирных домов. Тем временем на границе ДНР и Днепропетровской области 29-я гвардейская армия отразила масштабные попытки ВСУ перехватить инициативу сразу на двух флангах. На севере Харьковской области группировка "Север" охватила крупный лесной массив Заломный в междуречье Северского Донца и Старицы, открыв путь к обходу Липцовского укрепрайона, прикрывающего подступы к Харькову.



