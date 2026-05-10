Понедельник, 18.05.2026
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
00:05 18.05.2026

ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

Уходящая неделя ознаменовалась возвращением к активным боевым действиям после трехсуточного перемирия. Русские войска добились успеха под Константиновкой, где штурмовые группы 8-й гвардейской ОА вошли в кварталы многоквартирных домов. Тем временем на границе ДНР и Днепропетровской области 29-я гвардейская армия отразила масштабные попытки ВСУ перехватить инициативу сразу на двух флангах. На севере Харьковской области группировка "Север" охватила крупный лесной массив Заломный в междуречье Северского Донца и Старицы, открыв путь к обходу Липцовского укрепрайона, прикрывающего подступы к Харькову.



Константиновское направление

С возобновлением активных боев после окончания режима прекращения огня ВС РФ добились успеха под Константиновкой. Передовым штурмовым группам из состава частей 8-й гвардейской ОА в первые часы после окончания перемирия удалось войти в кварталы многоквартирных домов по улице Громова. Движение вглубь обороны противника по микрорайонам с высотной застройкой продолжается.

Наши штурмовики также активизировались в промышленном районе города и начали движение навстречу дружественным силам, прорывавшимся в многоквартирную застройку по улице Громова. Цель – окружение украинских подразделений в южных микрорайонах населенного пункта. В случае успеха оборона ВСУ в Константиновке по южному берегу реки Кривой Торец будет расчленена.

Севернее города русские войска активно давят на неприятеля в районе села Молочарка и одноименного водохранилища. Перед ними стоит задача вынудить гарнизон противника, обороняющий северную половину Константиновки, растянуть силы. Ситуация для ВСУ в самом городе и окрестностях стремительно деградирует.

Правый фланг 29-й армии

Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ на границе ДНР и Днепропетровской области столкнулись с масштабными попытками неприятеля перехватить инициативу в боях в междуречье рек Мокрые Ялы и Волчья. Украинское командование, воспользовавшись режимом прекращения огня в период с 8 по 11 мая, накопило штурмовую пехоту в районе сел Александроград и Воскресенка, продолжая переправлять силы на западный берег Волчьей в районе населенного пункта Искра.

Подразделения ВСУ из окрестностей Искры пытаются проникнуть вглубь нашей оборонительной зоны и закрепиться в селе Поддубное и близлежащей местности, опираясь на ранее брошенные полевые фортификации. Однако неприятель несет существенные потери без возможности реализовать свой оперативный замысел – русские операторы FPV-дронов истребляют пехоту незалежной.

Задача украинской стороны – любой ценой обеспечить выход и закрепление на берегах реки Мокрые Ялы, установив контроль над населенными пунктами Поддубное, Комар и Мирное. В свою очередь, ударный кулак ВСУ из треугольника сел Александроград – Январское – Воскресенка должен перейти к активным действиям на востоке. Общая цель противника – установить линию фронта по реке Мокрые Ялы вплоть до Великой Новоселки, создав предпосылки к возврату Новопавловки и образованию критической угрозы северному флангу группировки "Восток" ВС РФ. Потенциальная задача неприятеля действительно масштабная, но фактические возможности не соответствуют оперативным амбициям.

Левый фланг 29-й армии

Параллельно с атаками на правом фланге украинские войска активизировались и против левого фланга 29-й гвардейской ОА. Основные бои идут у передовых позиций русской соединений в селах Вишневое, Вербовое, Степовое, Березовое и Терновое. Подразделения незалежной – как из частей ВСУ, так и из НГУ – действуя по тактике легкой пехоты на автотранспорте, постоянно перебрасывают подкрепления в окрестности указанных населенных пунктов. В селах идут ожесточенные ближние бои.

Неприятель делает ставку на быстрое насыщение района боя пехотой, надеясь "число зарешает". Силам противника удалось обеспечить сближение своих штурмовых групп с нашей передовой, но "нахрапом" обвалить передний край ВС РФ не получилось. Теперь ситуация будет определяться формулой, в которой главные элементы – это выучка пехоты, скорость маневра резервами и, разумеется, преимущество в тяжелых огневых средствах. По основным показателям ситуация однозначно в пользу русских войск.

Цель атак противника на левый фланг 29-й ОА – выход на оперативный простор в степи по восточному берегу реки Янчур для дальнейшего нарушения логистики 36-й и 5-й армий ВС РФ и срыва замысла командования группировки "Восток" в отношении Ореховского укрепрайона ВСУ. Ради реализации этой задачи Киев готов идти на любые жертвы, пытаясь уже несколько месяцев воплотить свой замысел по одной логике: продолжать бросать пехоту в бой в надежде на результат.

Харьковское направление

Части группировки войск "Север" достигли значительного прогресса в боях на севере Харьковской области. Продолжается выбивание противника с северного берега Волчьей к востоку от Волчанска. Подразделениям "северян" удалось овладеть селом Верхняя Писаревка и южнее него выйти на рубеж речки Польная, что позволит обойти сеть подготовленных позиций ВСУ, прикрывающих с запада важную сельскую агломерацию с центром в населенном пункте Белый Колодезь. Ранее он служил главным хабом снабжения украинского гарнизона в Волчанске, а теперь – всех неприятельских сил в Волчанском районе.

Наши штурмовики также установили контроль над крупными площадями к юго-западу от села Старица и вплотную подошли к населенному пункту Избицкое на северном берегу реки Старица. В результате сформировался оперативный выступ в виде огромного лесного массива Заломный в междуречье Северского Донца и Старицы. По неподтвержденным данным, разведгруппы ВС РФ уже проникали в лесной массив со стороны Старицы – украинских дроноводов там больше нет. Таким образом, в распоряжении русских войск есть все предпосылки для того, чтобы самим там обосноваться, накапливаться и далее действовать.

Южнее Заломного леса противник выстроил сеть укреплений от села Рубежное вдоль сельского шоссе С-210803. Именно участок у Рубежного является самым слабым во всей оборонительной линии. Пробив там оборону 127-й ОТМБр ВСУ, группировка "Север" получит возможность совершить обходной маневр и создать предпосылки для ликвидации Липцовского укрепрайона неприятеля. Овладение Липцовской агломерацией создаст непосредственную угрозу Харькову, вынудив Киев постоянно держать там существенные силы. Попавший в охват Заломный лес – это трамплин и "билет", открывающий возможность решить эту важную задачу.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779051900


