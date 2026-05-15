Понедельник, 18.05.2026
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
01:47 18.05.2026

Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на неформальном саммите Организации тюркских государств
15.05.2026

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 15 мая принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

В мероприятии, состоявшемся в городе Туркестане, также участвовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня, предметно обсуждены нынешнее состояние многопланового сотрудничества и приоритетные направления практического партнерства.

В начале своего выступления глава нашего государства выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за организацию на высоком уровне неформального саммита в городе Туркестане – важном торговом и культурном центре Великого Шелкового пути.

Также была выражена признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за эффективное председательство в ОТГ, а также усилия по укреплению международного авторитета данной структуры.

Отмечено, что интеграция тюркского мира ‒ это долгосрочный стратегический вопрос, непосредственно затрагивающий судьбы наших братских народов.

– Наша сегодняшняя встреча проходит в период нарастающей напряженности в различных регионах мира. Растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают. Эти проблемы требуют от нас активизации взаимного диалога и выработки согласованных позиций по важным вопросам, – сказал Президент Узбекистана.

В последние годы Организация тюркских государств превратилась во влиятельную структуру, демонстрирующую устойчивые темпы развития. Например, в 2025 году совокупный экономический потенциал стран-участниц превысил 2,4 триллиона долларов, а его динамика вдвое превзошла глобальный рост.

Только за прошедший год товарооборот Узбекистана со странами организации вырос на 14 процентов. С текущего года начал операционную деятельность Тюркский инвестиционный фонд, запущена деятельность Совета центральных банков и Тюркского совета по зеленым финансам.

Глава нашего государства подчеркнул, что впереди стоит неотложная задача по приданию системного характера многоплановым отношениям. К тому же, не случайно саммит посвящен теме искусственного интеллекта и цифрового развития.

– Наши великие предки – Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек – внесли неоценимый вклад в развитие алгоритмов, математики, астрономии и физики, заложив тем самым основу для развития современного искусственного интеллекта. Опираясь на это бесценное наследие, мы сегодня строим новую эпоху цифрового развития тюркского мира, – сказал Шавкат Мирзиеев.

В своем выступлении глава нашего государства выдвинул ряд конкретных инициатив для развития сотрудничества в данном направлении.

Лидер Узбекистана подчеркнул необходимость формирования в рамках организации сети стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта с учетом глобальных технологических процессов. Данная инициатива позволит определить новые точки экономического роста за счет развития квантовых вычислительных технологий и создания единого цифрового пространства.

Предложено также разработать концепцию "Цифрового тюркского коридора", обеспечивающего обмен региональными данными и провести в Ташкенте Технологический форум с участием государств-членов ОТГ.

Центр исламской цивилизации, созданный в Ташкенте для глубокого изучения и популяризации нашего общего научного и духовного наследия, становится крупным региональным научно-просветительским центром. В этом комплексе недавно открылся офис TЮРКСОЙ.

– Считаем целесообразным в интересах наших народов объединить усилия этого Центра, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии для консолидации исторических и культурных источников на единой платформе "больших данных", - сказал глава нашего государства.

Предложено также организовать глубокое изучение с последующим широким распространением идей толерантности и просвещения ордена Яссави.

Высоко оценивается реализуемая Узбекистаном программа "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта", направленная на подготовку молодого поколения к современным профессиям. В целях финансирования стартап-проектов молодежи глава нашего государства призвал всех членов присоединиться к создаваемому Узбекистаном и Казахстаном совместному венчурному фонду.

С удовлетворением отмечено полное внедрение системы электронных разрешений "E-Permit" между государствами-членами для упрощения процессов грузоперевозок. Определены практические задачи по соединению обладающего стратегическим значением Срединного коридора со строящейся в настоящее время железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также полной цифровизации обмена таможенными данными.

В целях организации скоординированных действий по противодействию изменению климата выдвинута инициатива об объявлении 2027 года в Тюркском мире "Годом охраны природы".

Наряду с этим подчеркнута необходимость создания при ОТГ системы мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы раннего выявления засухи и управления трансграничными водными ресурсами.

В целях создания прочной правовой и технологической базы для борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберугрозами выдвинуто предложение о создании Тюркского альянса по кибербезопасности и защите цифровой инфраструктуры.

Как отметил лидер Узбекистана в завершение своего выступления, сочетание интеллектуального потенциала и единства способно превратить тюркский мир в пространство устойчивого развития и передовых решений.

По итогам саммита принята Туркестанская декларация.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779058020


