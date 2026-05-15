Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту

01:47 18.05.2026

Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на неформальном саммите Организации тюркских государств

15.05.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 15 мая принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие".



В мероприятии, состоявшемся в городе Туркестане, также участвовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.



Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня, предметно обсуждены нынешнее состояние многопланового сотрудничества и приоритетные направления практического партнерства.



В начале своего выступления глава нашего государства выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за организацию на высоком уровне неформального саммита в городе Туркестане – важном торговом и культурном центре Великого Шелкового пути.



Также была выражена признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за эффективное председательство в ОТГ, а также усилия по укреплению международного авторитета данной структуры.



Отмечено, что интеграция тюркского мира ‒ это долгосрочный стратегический вопрос, непосредственно затрагивающий судьбы наших братских народов.



– Наша сегодняшняя встреча проходит в период нарастающей напряженности в различных регионах мира. Растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают. Эти проблемы требуют от нас активизации взаимного диалога и выработки согласованных позиций по важным вопросам, – сказал Президент Узбекистана.



В последние годы Организация тюркских государств превратилась во влиятельную структуру, демонстрирующую устойчивые темпы развития. Например, в 2025 году совокупный экономический потенциал стран-участниц превысил 2,4 триллиона долларов, а его динамика вдвое превзошла глобальный рост.



Только за прошедший год товарооборот Узбекистана со странами организации вырос на 14 процентов. С текущего года начал операционную деятельность Тюркский инвестиционный фонд, запущена деятельность Совета центральных банков и Тюркского совета по зеленым финансам.



Глава нашего государства подчеркнул, что впереди стоит неотложная задача по приданию системного характера многоплановым отношениям. К тому же, не случайно саммит посвящен теме искусственного интеллекта и цифрового развития.



– Наши великие предки – Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек – внесли неоценимый вклад в развитие алгоритмов, математики, астрономии и физики, заложив тем самым основу для развития современного искусственного интеллекта. Опираясь на это бесценное наследие, мы сегодня строим новую эпоху цифрового развития тюркского мира, – сказал Шавкат Мирзиеев.



В своем выступлении глава нашего государства выдвинул ряд конкретных инициатив для развития сотрудничества в данном направлении.



Лидер Узбекистана подчеркнул необходимость формирования в рамках организации сети стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта с учетом глобальных технологических процессов. Данная инициатива позволит определить новые точки экономического роста за счет развития квантовых вычислительных технологий и создания единого цифрового пространства.



Предложено также разработать концепцию "Цифрового тюркского коридора", обеспечивающего обмен региональными данными и провести в Ташкенте Технологический форум с участием государств-членов ОТГ.



Центр исламской цивилизации, созданный в Ташкенте для глубокого изучения и популяризации нашего общего научного и духовного наследия, становится крупным региональным научно-просветительским центром. В этом комплексе недавно открылся офис TЮРКСОЙ.



– Считаем целесообразным в интересах наших народов объединить усилия этого Центра, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии для консолидации исторических и культурных источников на единой платформе "больших данных", - сказал глава нашего государства.



Предложено также организовать глубокое изучение с последующим широким распространением идей толерантности и просвещения ордена Яссави.



Высоко оценивается реализуемая Узбекистаном программа "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта", направленная на подготовку молодого поколения к современным профессиям. В целях финансирования стартап-проектов молодежи глава нашего государства призвал всех членов присоединиться к создаваемому Узбекистаном и Казахстаном совместному венчурному фонду.



С удовлетворением отмечено полное внедрение системы электронных разрешений "E-Permit" между государствами-членами для упрощения процессов грузоперевозок. Определены практические задачи по соединению обладающего стратегическим значением Срединного коридора со строящейся в настоящее время железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также полной цифровизации обмена таможенными данными.



В целях организации скоординированных действий по противодействию изменению климата выдвинута инициатива об объявлении 2027 года в Тюркском мире "Годом охраны природы".



Наряду с этим подчеркнута необходимость создания при ОТГ системы мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы раннего выявления засухи и управления трансграничными водными ресурсами.



В целях создания прочной правовой и технологической базы для борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберугрозами выдвинуто предложение о создании Тюркского альянса по кибербезопасности и защите цифровой инфраструктуры.



Как отметил лидер Узбекистана в завершение своего выступления, сочетание интеллектуального потенциала и единства способно превратить тюркский мир в пространство устойчивого развития и передовых решений.



По итогам саммита принята Туркестанская декларация.