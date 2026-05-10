Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль

02:50 18.05.2026

АСТАНА, 15 мая – Sputnik. В апреле 2026 года суд в Астане на шесть месяцев приостановил действие аттестата аккредитации компании "Халал Даму" – ТОО при Духовном управлении мусульман Казахстана.



Компанию оштрафовали на 843 375 тенге и запретили выдавать любые документы о халяльности на период приостановки. Апелляция, поданная "Халал Даму", решение не изменила. Но история на этом не закончилась.



С чего все началось



Частная компания "Halal Quality Center" подала жалобу на деятельность "Халал Даму", мол выдает компания сертификаты халяль для ресторанов и объектов общественного питания, хотя не имеет на это аккредитации. Аттестат аккредитации позволяет им работать только по двум направлениям – мясная продукция и пищевая продукция. Никакого общепита в их области аккредитации нет.



На основании жалобы Департамент технического регулирования города Астаны назначил проверку. Проверка выявила нарушение, компании выставили предписание. "Халал Даму" с этим не согласился и подал в суд. Но суд встал на сторону департамента: проверка проведена правильно, нарушения зафиксированы, документы выдавались вне области аккредитации.



16 апреля вышло первое решение суда. 5 мая апелляционный суд подтвердил: все верно, решение остается без изменений.



Сертификат и свидетельство – в чем разница



"Халал Даму" выдавал сертификаты на мясную и пищевую продукцию. А для ресторанов и общепита выдавал другой документ – свидетельство. Внутри Духовного управления мусульман был разработан и утвержден собственный стандарт "Халал", по которому они и работали. Но по факту и сертификат, и свидетельство – это одно и то же. А подтверждение соответствия в Казахстане должно проводиться строго по Закону о техническом регулировании.



Суд сказал прямо: выдавать документы можно только строго в рамках области аккредитации и только аккредитованными органами. Никакие свидетельства не заменяют сертификат. На шесть месяцев "Халал Даму" лишился права выдавать любые документы: и сертификаты, и свидетельства.



11 мая: сертификаты продолжают выходить



Решение апелляционного суда вышло 5 мая. 11 мая оно было опубликовано в судебном кабинете. И в тот же день, 11-го числа, на портале Единого реестра технического регулирования появился новый сертификат от "Халал Даму" для компании "Восток-Молоко".



Суть в том, что заседание прошло 5 мая, и представители "Халал Даму" лично присутствовали на нем. Они слышали решение судьи. Знали, что апелляция отклонена. И продолжили работать.



Две компании и один знак



Еще один интересный момент. ДУМК создал вторую компанию –"Халал Даму.kz". У первой компании есть аккредитация, и она выдает сертификаты. Вторая же компания аккредитации не имеет и выдает свидетельства. Но обе ставят на продукцию один и тот же знак – "ҚМДБ" (Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасы).



Потребитель видит знак и думает, что продукт проверен. Но кто именно проверял – аккредитованный орган или неаккредитованный понять сложно. Не говоря уже о том, что это прямое нарушение закона о правах потребителей, введение в заблуждение.



Кто контролирует рынок халяль



На сегодняшний день в Казахстане аккредитованы только два органа по сертификации халяль. Первый "Halal Quality Center" в Алматы. У него расширенная область аккредитации: общественное питание, торговля, туристические услуги, пищевая продукция и другие. Второй – "Халал Даму". У него только мясная и пищевая продукция.



Но есть и другие игроки. Например, Ассоциация халяль индустрии Казахстана – первый орган, который вообще открывался в стране. Она сертифицирует по малайзийским стандартам, а не по казахстанским. Эта компания вообще не аккредитована в Казахстане. При этом, она сертифицирует компании наравне с Халал Даму. Их знаки одновременно вы увидите на каждой халяль колбасе.



То есть бизнесу, чтобы подтвердить свой халяль статус надо дважды пройти сертификацию в разных органах. Есть также Halal Holdinq, которая сертифицировала крупную сеть вроде "Каганата". Стандарты, которые она указывает в своих документах, либо устаревшие, либо не существуют. И таких компаний на рынке несколько.



Кому из них доверять?



Контроля над этой сферой, по сути, нет. Государство проверяет пищевую продукцию – этим занимается Минздрав и санитарные службы. Мясную продукцию контролирует Минсельхоз. А вопрос халяльности не контролирует никто.



Что делать ресторанам и производителям



После того как у "Халал Даму" приостановили аттестат аккредитации, компания должна отозвать все выданные сертификаты и свидетельства для ресторанов и общественного питания. Они выданы с нарушением – это зафиксировано в решении суда.



Дальше у компании есть шесть месяцев на устранение нарушений. Для этого нужно пройти аккредитацию по ресторанному бизнесу, устранить все замечания и возобновить аттестат. Только после этого можно выдавать новые сертификаты.



Но пока ни один ресторан не подал в суд на "Халал Даму", чтобы взыскать ущерб. А ущерб есть: компании платили деньги за сертификаты, которые теперь фактически недействительны.



Что будет дальше



История с "Халал Даму" – первый прецедент, когда суд приостановил деятельность халяль-сертификатора такого уровня. При том, что "Халал Даму" – это структура Духовного управления мусульман Казахстана. Возникает вопрос: может ли религиозное объединение заниматься коммерческой деятельностью и почему такие нарушения допускаются в таком учреждении?