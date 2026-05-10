Понедельник, 18.05.2026
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
13:53  Угрозы ИИ: массовый обман и "перезагрузка" сознания человека, - Валентин Катасонов
13:51  НГ: Казахстан перевооружит армию за два года
Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
АСТАНА, 15 мая – Sputnik. В апреле 2026 года суд в Астане на шесть месяцев приостановил действие аттестата аккредитации компании "Халал Даму" – ТОО при Духовном управлении мусульман Казахстана.

Компанию оштрафовали на 843 375 тенге и запретили выдавать любые документы о халяльности на период приостановки. Апелляция, поданная "Халал Даму", решение не изменила. Но история на этом не закончилась.

С чего все началось

Частная компания "Halal Quality Center" подала жалобу на деятельность "Халал Даму", мол выдает компания сертификаты халяль для ресторанов и объектов общественного питания, хотя не имеет на это аккредитации. Аттестат аккредитации позволяет им работать только по двум направлениям – мясная продукция и пищевая продукция. Никакого общепита в их области аккредитации нет.

На основании жалобы Департамент технического регулирования города Астаны назначил проверку. Проверка выявила нарушение, компании выставили предписание. "Халал Даму" с этим не согласился и подал в суд. Но суд встал на сторону департамента: проверка проведена правильно, нарушения зафиксированы, документы выдавались вне области аккредитации.

16 апреля вышло первое решение суда. 5 мая апелляционный суд подтвердил: все верно, решение остается без изменений.

Сертификат и свидетельство – в чем разница

"Халал Даму" выдавал сертификаты на мясную и пищевую продукцию. А для ресторанов и общепита выдавал другой документ – свидетельство. Внутри Духовного управления мусульман был разработан и утвержден собственный стандарт "Халал", по которому они и работали. Но по факту и сертификат, и свидетельство – это одно и то же. А подтверждение соответствия в Казахстане должно проводиться строго по Закону о техническом регулировании.

Суд сказал прямо: выдавать документы можно только строго в рамках области аккредитации и только аккредитованными органами. Никакие свидетельства не заменяют сертификат. На шесть месяцев "Халал Даму" лишился права выдавать любые документы: и сертификаты, и свидетельства.

11 мая: сертификаты продолжают выходить

Решение апелляционного суда вышло 5 мая. 11 мая оно было опубликовано в судебном кабинете. И в тот же день, 11-го числа, на портале Единого реестра технического регулирования появился новый сертификат от "Халал Даму" для компании "Восток-Молоко".

Суть в том, что заседание прошло 5 мая, и представители "Халал Даму" лично присутствовали на нем. Они слышали решение судьи. Знали, что апелляция отклонена. И продолжили работать.

Две компании и один знак

Еще один интересный момент. ДУМК создал вторую компанию –"Халал Даму.kz". У первой компании есть аккредитация, и она выдает сертификаты. Вторая же компания аккредитации не имеет и выдает свидетельства. Но обе ставят на продукцию один и тот же знак – "ҚМДБ" (Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасы).

Потребитель видит знак и думает, что продукт проверен. Но кто именно проверял – аккредитованный орган или неаккредитованный понять сложно. Не говоря уже о том, что это прямое нарушение закона о правах потребителей, введение в заблуждение.

Кто контролирует рынок халяль

На сегодняшний день в Казахстане аккредитованы только два органа по сертификации халяль. Первый "Halal Quality Center" в Алматы. У него расширенная область аккредитации: общественное питание, торговля, туристические услуги, пищевая продукция и другие. Второй – "Халал Даму". У него только мясная и пищевая продукция.

Но есть и другие игроки. Например, Ассоциация халяль индустрии Казахстана – первый орган, который вообще открывался в стране. Она сертифицирует по малайзийским стандартам, а не по казахстанским. Эта компания вообще не аккредитована в Казахстане. При этом, она сертифицирует компании наравне с Халал Даму. Их знаки одновременно вы увидите на каждой халяль колбасе.

То есть бизнесу, чтобы подтвердить свой халяль статус надо дважды пройти сертификацию в разных органах. Есть также Halal Holdinq, которая сертифицировала крупную сеть вроде "Каганата". Стандарты, которые она указывает в своих документах, либо устаревшие, либо не существуют. И таких компаний на рынке несколько.

Кому из них доверять?

Контроля над этой сферой, по сути, нет. Государство проверяет пищевую продукцию – этим занимается Минздрав и санитарные службы. Мясную продукцию контролирует Минсельхоз. А вопрос халяльности не контролирует никто.

Что делать ресторанам и производителям

После того как у "Халал Даму" приостановили аттестат аккредитации, компания должна отозвать все выданные сертификаты и свидетельства для ресторанов и общественного питания. Они выданы с нарушением – это зафиксировано в решении суда.

Дальше у компании есть шесть месяцев на устранение нарушений. Для этого нужно пройти аккредитацию по ресторанному бизнесу, устранить все замечания и возобновить аттестат. Только после этого можно выдавать новые сертификаты.

Но пока ни один ресторан не подал в суд на "Халал Даму", чтобы взыскать ущерб. А ущерб есть: компании платили деньги за сертификаты, которые теперь фактически недействительны.

Что будет дальше

История с "Халал Даму" – первый прецедент, когда суд приостановил деятельность халяль-сертификатора такого уровня. При том, что "Халал Даму" – это структура Духовного управления мусульман Казахстана. Возникает вопрос: может ли религиозное объединение заниматься коммерческой деятельностью и почему такие нарушения допускаются в таком учреждении?

Источник - Sputnik
