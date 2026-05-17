На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова

12:50 18.05.2026

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17.05.2026



На транспортной карте Евразии намечаются важные изменения. Казахстан принял председательство в Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в 2026 году. Астана будет заниматься вопросами развития стратегического коридора, связывающего Европу и Азию, с акцентом на цифровизацию и оптимизацию логистических цепочек.



Генеральным секретарем ТРАСЕКА избран кандидат от Узбекистана, замминистра транспорта Жасурбек Чориев. Это решение, принятое на XVIII заседании в Астане, стало не технической передачей полномочий, а импульсом к модернизации системы, связывающей Европу и Азию. По итогам заседания Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и Украиной подписано Соглашение о Едином транзитном разрешении ТРАСЕКА по упрощению международных автоперевозок стран – участниц транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия.



ТРАСЕКА – транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия – это не просто набор маршрутов, это геополитическая артерия, созданная Европейской комиссией в начале 90-х годов как современное воплощение Шелкового пути (см. "НГ" от 17.03.08). Объединяя 14 стран, он стал ключевой платформой для мультимодальных перевозок и торговли. Однако настоящий расцвет проекта начался с 2025 года, когда Европейский союз запустил свою амбициозную стратегию Global Gateway, выделив 10 млрд евро. Брюссель открыто заявляет о намерении предложить странам Центральной Азии более прозрачную и устойчивую альтернативу, чем китайский "Пояс и путь", укрепляя их экономическую и транспортную независимость. (см. "НГ" от 17.03.25). Среди главных задач – создание современной инфраструктуры, взаимодействие с системой трансъевропейских сетей, обеспечение морской и авиационной безопасности, а также транспортировки энергоносителей и редкоземельных металлов. Уже реализованы инвестиционные проекты по развитию терминальных инфраструктур в портах Черного и Каспийского морей, тысячи километров железных дорог соединены в единую транспортную систему.



"Казахстан намерен и далее активно содействовать развитию устойчивых, безопасных и конкурентоспособных транспортных маршрутов на пространстве ТРАСЕКА", – отметил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев. За прошедшую пятилетку наблюдается трехкратное увеличение объемов транзитных перевозок по международному транспортному коридору. К 2030 году поставлена цель достичь показателя в 300 тыс. контейнеров.



Внедрение единого электронного транзитного разрешения позволит автоперевозчикам доставлять транзитные грузы через территории государств-участников без получения отдельных национальных транзитных разрешений. "Пропуск" будет оформляться только в электронном формате через единый веб-портал с присвоением уникального идентификационного номера и штрих-кода. Это упростит административные процедуры, ускорит прохождение границ, повысит прозрачность перевозок.



"Остальные государства – участники ТРАСЕКА проводят внутренние госпроцедуры для присоединения к соглашению", – сообщило Министерство транспорта Казахстана.



Интересно даже не то, кто присоединился к данному протоколу, а кто не присоединился, как, например, Грузия или Туркменистан, который вообще не был представлен на мероприятии. "Грузия и Туркменистан во многом являются территориально блокирующими этот процесс странами, для их обхода и функционирования проекту ТРАСЕКА потребуется существенно повысить финансирование создания новых или усиления существующих маршрутов. Власти этих стран это прекрасно понимают и используют свой территориальный фактор в торге, в первую очередь с Европейским союзом. Причем и Грузии, и Туркменистану есть о чем торговаться с ЕС", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев. При этом, по его словам, от как таковых интеграционных процессов ни Грузия, ни Туркменистан не уходят, не так давно эти две страны совместно с Узбекистаном и Азербайджаном подписали соглашение в сфере железнодорожного транспорта, сразу перейдя в практическую плоскость, минуя политизированные и часто спекулятивные коллективные соглашения вроде ТРАСЕКА.



Эксперт обратил внимание, что сейчас две крупные нефтегазовые компании – ADNOC (ОАЭ) и Petronas (Малайзия) пытаются получить доступ к разработке третьей фазы крупнейшего месторождения газа "Галкыныш". Причем ADNOC и Petronas отнюдь не соперники, у них уже существует совместное предприятие по добыче нефти и газа в акватории Каспия, а ADNOC через свое инвестиционное подразделение XRG вошло в состав акционерного общества "Южный газовый коридор", контролируемого правительством Азербайджана и предназначенного для транспортировки газа из Каспийского и Центрально-Азиатского регионов в Европу. Petronas еще около 20 лет назад предлагал правительству Туркменистана проложить газовый интерконнектор через Каспийское море, от своих платформ на Каспии до ближайшей подобной инфраструктуры в азербайджанской акватории.



"В этой ситуации Туркменистану важно сохранить "туркменским" туркменский газ при поставках в Европу, а не терять на него права на западном берегу Каспия, не отдавая право на собственность поставки в Европу другим игрокам. Фактически власти Туркменистана ведут игру на повышение субъектности в этих транспортных и логистических интригах, стараясь обойти монополии Азербайджана и Турции как газовых и транзитных "царей" всего многообразия коридоров Восток–Запад. И саботаж различных интеграционных процессов в рамках этих коридоров есть не что иное, как попытка сыграть собственную игру на европейском поле", – считает Караев.



Прошлогодний визит по сакральным тюркским местам для встреч с лидерами тюркских стран Центральной Азии с последующим визитом во Францию (см. "НГ" от 14.05.26), игнорирование неформального саммита ОТГ в Туркестане и сопутствующих мероприятий вроде встречи стран – участников ТРАСЕКА, куда не поехал ни Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, ни президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, говорит о повышении ставок в этой игре. В этом же контексте стоит рассматривать и начавшийся в субботу визит Аркадага в Лондон, как сообщалось, по приглашению принца Эдинбургского, формально – на Королевское Виндзорское конное шоу, что очень удачно совпало с беспрецедентным за последние годы и разноплановым вхождением британских акторов в Туркменистан.