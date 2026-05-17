13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
14:17  Не объехать: Россия устроила Японии непреодолимый географический сюрприз, - Кирилл Стрельников
14:01  МК: Путин послал загадочный сигнал о скором "завершении" войны на Украине
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
12:50 18.05.2026

Киев налаживает сообщение с Центральной Азией и Южным Кавказом
Туркменистан и Грузия повышают ставки в транспортном проекте ТРАСЕКА

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
17.05.2026

На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта.

На транспортной карте Евразии намечаются важные изменения. Казахстан принял председательство в Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в 2026 году. Астана будет заниматься вопросами развития стратегического коридора, связывающего Европу и Азию, с акцентом на цифровизацию и оптимизацию логистических цепочек.

Генеральным секретарем ТРАСЕКА избран кандидат от Узбекистана, замминистра транспорта Жасурбек Чориев. Это решение, принятое на XVIII заседании в Астане, стало не технической передачей полномочий, а импульсом к модернизации системы, связывающей Европу и Азию. По итогам заседания Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и Украиной подписано Соглашение о Едином транзитном разрешении ТРАСЕКА по упрощению международных автоперевозок стран – участниц транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия.

ТРАСЕКА – транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия – это не просто набор маршрутов, это геополитическая артерия, созданная Европейской комиссией в начале 90-х годов как современное воплощение Шелкового пути (см. "НГ" от 17.03.08). Объединяя 14 стран, он стал ключевой платформой для мультимодальных перевозок и торговли. Однако настоящий расцвет проекта начался с 2025 года, когда Европейский союз запустил свою амбициозную стратегию Global Gateway, выделив 10 млрд евро. Брюссель открыто заявляет о намерении предложить странам Центральной Азии более прозрачную и устойчивую альтернативу, чем китайский "Пояс и путь", укрепляя их экономическую и транспортную независимость. (см. "НГ" от 17.03.25). Среди главных задач – создание современной инфраструктуры, взаимодействие с системой трансъевропейских сетей, обеспечение морской и авиационной безопасности, а также транспортировки энергоносителей и редкоземельных металлов. Уже реализованы инвестиционные проекты по развитию терминальных инфраструктур в портах Черного и Каспийского морей, тысячи километров железных дорог соединены в единую транспортную систему.

"Казахстан намерен и далее активно содействовать развитию устойчивых, безопасных и конкурентоспособных транспортных маршрутов на пространстве ТРАСЕКА", – отметил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев. За прошедшую пятилетку наблюдается трехкратное увеличение объемов транзитных перевозок по международному транспортному коридору. К 2030 году поставлена цель достичь показателя в 300 тыс. контейнеров.

Внедрение единого электронного транзитного разрешения позволит автоперевозчикам доставлять транзитные грузы через территории государств-участников без получения отдельных национальных транзитных разрешений. "Пропуск" будет оформляться только в электронном формате через единый веб-портал с присвоением уникального идентификационного номера и штрих-кода. Это упростит административные процедуры, ускорит прохождение границ, повысит прозрачность перевозок.

"Остальные государства – участники ТРАСЕКА проводят внутренние госпроцедуры для присоединения к соглашению", – сообщило Министерство транспорта Казахстана.

Интересно даже не то, кто присоединился к данному протоколу, а кто не присоединился, как, например, Грузия или Туркменистан, который вообще не был представлен на мероприятии. "Грузия и Туркменистан во многом являются территориально блокирующими этот процесс странами, для их обхода и функционирования проекту ТРАСЕКА потребуется существенно повысить финансирование создания новых или усиления существующих маршрутов. Власти этих стран это прекрасно понимают и используют свой территориальный фактор в торге, в первую очередь с Европейским союзом. Причем и Грузии, и Туркменистану есть о чем торговаться с ЕС", – сказал "НГ" политолог Дерья Караев. При этом, по его словам, от как таковых интеграционных процессов ни Грузия, ни Туркменистан не уходят, не так давно эти две страны совместно с Узбекистаном и Азербайджаном подписали соглашение в сфере железнодорожного транспорта, сразу перейдя в практическую плоскость, минуя политизированные и часто спекулятивные коллективные соглашения вроде ТРАСЕКА.

Эксперт обратил внимание, что сейчас две крупные нефтегазовые компании – ADNOC (ОАЭ) и Petronas (Малайзия) пытаются получить доступ к разработке третьей фазы крупнейшего месторождения газа "Галкыныш". Причем ADNOC и Petronas отнюдь не соперники, у них уже существует совместное предприятие по добыче нефти и газа в акватории Каспия, а ADNOC через свое инвестиционное подразделение XRG вошло в состав акционерного общества "Южный газовый коридор", контролируемого правительством Азербайджана и предназначенного для транспортировки газа из Каспийского и Центрально-Азиатского регионов в Европу. Petronas еще около 20 лет назад предлагал правительству Туркменистана проложить газовый интерконнектор через Каспийское море, от своих платформ на Каспии до ближайшей подобной инфраструктуры в азербайджанской акватории.

"В этой ситуации Туркменистану важно сохранить "туркменским" туркменский газ при поставках в Европу, а не терять на него права на западном берегу Каспия, не отдавая право на собственность поставки в Европу другим игрокам. Фактически власти Туркменистана ведут игру на повышение субъектности в этих транспортных и логистических интригах, стараясь обойти монополии Азербайджана и Турции как газовых и транзитных "царей" всего многообразия коридоров Восток–Запад. И саботаж различных интеграционных процессов в рамках этих коридоров есть не что иное, как попытка сыграть собственную игру на европейском поле", – считает Караев.

Прошлогодний визит по сакральным тюркским местам для встреч с лидерами тюркских стран Центральной Азии с последующим визитом во Францию (см. "НГ" от 14.05.26), игнорирование неформального саммита ОТГ в Туркестане и сопутствующих мероприятий вроде встречи стран – участников ТРАСЕКА, куда не поехал ни Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, ни президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, говорит о повышении ставок в этой игре. В этом же контексте стоит рассматривать и начавшийся в субботу визит Аркадага в Лондон, как сообщалось, по приглашению принца Эдинбургского, формально – на Королевское Виндзорское конное шоу, что очень удачно совпало с беспрецедентным за последние годы и разноплановым вхождением британских акторов в Туркменистан.

Источник - Независимая газета
