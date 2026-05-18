В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева

13:26 18.05.2026

В Первомайском райсуде начались предварительные слушания по делу Камчыбека Ташиева



18 мая 2026



Предыстория: Генпрокуратура утвердила обвинительный акт в отношении Ташиева. Дело передано в суд



"Сводка" (АКИpress) - В Первомайском районном суде Бишкека 18 мая начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении Камчыбека Ташиева.



Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт и передала материалы дела в суд.



По данным адвоката Икрамидина Айткулова, экс-главу ГКНБ обвиняют по статьям о приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностным положением. Вместе с Ташиевым по делу проходят еще ряд лиц.



Уголовное дело имеет гриф секретности, поэтому заседания будут проходить в закрытом режиме. Участникам процесса запрещено разглашать материалы следствия и детали судебного разбирательства.



Дело может быть связано с так называемым "письмом 75" - обращением группы политиков и общественных деятелей с призывом провести досрочные президентские выборы. После этого в стране начались кадровые перестановки, а сам Ташиев был освобожден от должности зампреда Кабинета министров и председателя ГКНБ.



