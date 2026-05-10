Тот самый Олень: Армянский разворот

14:47 18.05.2026

Ох, даже не знаем с чего начать – за время нашего отпуска "Оленю" набросали немало вопросов, но будем потихоньку разгребать, благо на некоторые из них мы уже ответили своими политическими прогнозами.



Начнем с армянского разворота. Часть армянских правящих элит, действительно, начала косплеить киевский режим. Пашинян видит себя новым Зеленским на минималках – ездящим по саммитам, ручкающимся на камеры с европейскими лидерами и собирающим щедрые донаты с мира по нитке голому на Майбах. Если бы лично Зеленский испытывал бы какие-то более значимые проблемы, то притягательность этого образа была бы куда меньше, но сейчас дурной украинский пример с гарантиями персональной безопасности, скорее, заразителен для Пашиняна – тот завистливо смотрит на Зеленского, сравнивая себя с ним, мол "чем я хуже", и тоже хочет больше власти, денег, славы, также предельно циничен и не обременен никакими нравственными ограничениями. Про таких в народе, в том числе армянском, говорят, что продаст и маму родную.



