Тот самый Олень: Армянский разворот
14:47 18.05.2026

Ох, даже не знаем с чего начать – за время нашего отпуска "Оленю" набросали немало вопросов, но будем потихоньку разгребать, благо на некоторые из них мы уже ответили своими политическими прогнозами.

Начнем с армянского разворота. Часть армянских правящих элит, действительно, начала косплеить киевский режим. Пашинян видит себя новым Зеленским на минималках – ездящим по саммитам, ручкающимся на камеры с европейскими лидерами и собирающим щедрые донаты с мира по нитке голому на Майбах. Если бы лично Зеленский испытывал бы какие-то более значимые проблемы, то притягательность этого образа была бы куда меньше, но сейчас дурной украинский пример с гарантиями персональной безопасности, скорее, заразителен для Пашиняна – тот завистливо смотрит на Зеленского, сравнивая себя с ним, мол "чем я хуже", и тоже хочет больше власти, денег, славы, также предельно циничен и не обременен никакими нравственными ограничениями. Про таких в народе, в том числе армянском, говорят, что продаст и маму родную.



Сходства в этих персонажах можно обнаружить, и онтологические, и стилистические, что неудивительно – оба они как два однояйцевых брата, выращенных из одного западного политического инкубатора им. Дж. Сороса. Репутация обоих держится на пиар-дружбе с ЕС, которая носит во многом символический характер - реальной помощи там кот из Букингемского дворца наплакал, и она не сравнится с тем, что дает Армении членство в ЕАЭС. Однако армянскому ослику тоже подвесили морковку Евросоюза и помахали кружевными трусиками – методички не поменялись. И недооценивать эффективность этих пиар-инъекций не стоит, украинский урок у нас перед глазами.

Очевидно, что Запад хочет видеть в Армении новую АнтиРоссию, и делает ставку на то, что этот сценарий отрыва Армении от России удастся реализовать после парламентских выборов, опираясь на опыт украинского кейса. Вполне вероятен и сценарий армянского майдана с инспирированными уличными провокациями и госпереворотом с силовым захватом и абсолютизацией власти группой Пашиняна.

При этом как таковой внешней угрозы для Армении, которую следовало бы защищать ОДКБ, сейчас нет. Между Азербайджаном и Арменией заключен мир, и даже больше- тайный союз. Пашинян ловко сдал Карабах, обвинив в этом Россию и ОДКБ, ведя при этом за спиной сепаратные переговоры с Азербайджаном, Британией, США и Турцией. Дальше будет Зангезур. Символично и даже эпохально, что сейчас активно восстанавливаются официальные торговые отношения с Турцией, которых не было сотни лет по всем известным причинам, связанным с воинами и геноцидом армянского народа, совершенного турками.

Эти тектонические движения предвестник реализации крупного инфраструктурного проекта по связи Турции и Азербайджана по территории Армении по Зангезурскому коридору, о которым мы вам уже инсайдили, вангуя подобное развитие событий. Проект Великого Турана с пробиванием турками коридора по территории Армении сулит большие барыши участникам сделки, и здесь, видимо, заключен основной финансовый интерес Пашиняна и его группы, вступивших в тайный сговор с историческими врагами своего народа. Этим маневром Британия, Турция, США и Азербайджан пытаются решить сразу несколько стратегических задач – выдавить Россию из Закавказья, блокировать с Севера Иран и заодно разорвать транспортный коридор "Север-Юг", над которым мы долгое время работаем. Если посмотреть на карту, то Зангезурский коридор с Востока на Запад буквально ставит крест на развитие коридора "Север-Юг", который связывает Россию-Армению-Иран.

Сейчас мы пытается апеллировать к логике, и вполне уместно подсчитываем баланс выгод для Еревана, сравнивая членство ЕАЭС с совокупным бенефитом для экономики Армении в 5 млрд$ с ущербными плюшками от интеграции с ЕС в размере от силы пары сотен миллионов долларов, однако с той стороны – играют на эмоциях и создают нарративы, скупая пачками элиты и лояльность обывателей по демпинговой цене. Тот самый случай, когда Маркс неправ, и надстройка может быть больше базиса. Остается, конечно, уповать на мудрость армянского народа, но лучше бы усилить ее своей мудрой политикой в Закавказье.

Источник - Тот самый Олень
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779104820


