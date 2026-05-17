Понедельник, 18.05.2026
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
00:05  ВС РФ перерезают снабжение Краснолиманской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 10.05.2026
15:31  TRIPP нацелен на контроль США над Закавказьем и артериями в Турцию и Иран, - Алексей Балиев
15:52 18.05.2026

О том, как инопланетяне отвлекают от дела Эпштейна

17.05.2026 | Платон БЕСЕДИН

Мне очень нравился сериал "Секретные материалы". Тот, где Фокс Малдер и Дана Скалли гонялись за инопланетянами. Правда, в первых сезонах они просто раскрывали странные дела с очень странными обстоятельствами. И было поинтереснее. Потом все свелось к инопланетянам. Но, так или иначе, X-Files (таково оригинальное название) – это прекрасно. У меня даже их постер висит в студии, где я записываю свою авторскую телепрограмму "Игра в классики".

Кстати, говорят, что X-Files будут переснимать. Ну что тут скажешь? Они так надоели (выражусь мягко) со своими бесконечными пересъемами того, что трогать не стоит. На этот счет, кстати, есть отличный момент в четвертой "Матрице". Там одичавший Меровинген – во втором фильме он был гламурен и разгуливал не с кем-нибудь, а с прекраснейшей Персефоной (ее играла Моника Белуччи; чудо как хороша!), а тут забомжевал – орет Нео: "У нас было великое искусство: литература, кино, живопись, а сейчас сиквелы, приквелы, ремейки, и ничего не осталось". Вот-вот.

На плакате X-Files написано: "I want to believe" – что, как не трудно догадаться, означает: "Я хочу верить". И нарисована летающая тарелка; для пущей, так сказать, убедительности. Собственно, под этим ударным девизом и проходят последние месяцы. Сначала Дональд Трамп заявил, что будут рассекречены материалы ФБР, в которых окажется множество доказательств существования инопланетян. А многие американцы эту тему – UFO – всячески любят и культивируют. Однако Трампу верить – хм, занятие из серии "ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад".

Но вот ФБР, действительно, якобы рассекретило материалы по инопланетянам. И там, говорят, такой шок-контент, что Игорь Прокопенко с РЕН ТВ нервно курит в сторонке. Все карты, что называется, на стол. Ну или почти все. Ведь на самом деле в рассекреченных материалах ФБР об НЛО, опубликованных Пентагоном, приводятся показания свидетелей 1960-х годов. Они сообщают о неопознанных летательных объектах и членах их экипажей. Ну а фото инопланетянина, которое сейчас публикуется, воссоздано с показаний этих самых свидетелей. Вот уж откровение так откровение!

Я сказал, что американцы очень любят тему НЛО. Не только они, конечно же. Уфофилия расползлась по всему земному шару. Однако в Америке это важнейший элемент массовой культуры. Он везде, он повсюду. Как по мне, шикарно эта тема обыгрывается во многих частях компьютерной игры GTA, тонко, изящно, не придерешься. А откуда такая любовь к НЛО? Американцы предельно одиноки в своем стоянии на вершине холма – это раз. И два – они чудовищно горделивы. Сотни лет пропаганда, иначе не скажешь, внушала им, что они, американцы, есть вершина эволюции, best of the best. Так кто способен бросить им вызов? Разве что некто из другой галактики?

Тут, правда, логичен вопрос: почему же столь "ценные" архивы не были опубликованы раньше? Тут ответ, как по мне, очевиден: потому что дело Эпштейна еще не закрутилось столь горячо. А именно оно – да, дело Эпштейна – является ключом к пониманию сущности транснациональных элит, к тем, кто, как и почему нами управляет. Ничего более шокирующего за последние полвека не происходило. Впрочем, то ли это слово – "шокирующее"? Но парадокс заключается в том, что важнейшая информация игнорируется, а виновные не только не наказаны, но и чувствуют себя великолепно.

Я далек от мысли, что позорная война с Ираном, начатая Израилем и США, есть только лишь способ отвлечения населения от дела Эпштейна. О том, что американцы метят в Иран, известно давно – это мелькало во множестве источников; в том числе и в масскультовых (например, в ленте Оливера Стоуна "Буш" 2008 года). Американцы не могут без войн на Востоке. Ну а Израиль? Тут вообще все понятно. Однако инопланетяне – это немного иная история.

Она придумана и запущена, чтобы виновные продолжали уничтожать детей самыми разными способами: будь то каннибализм, пандемии, экономические кризисы или войны. И в этом есть некоторая символичность, на самом деле, которую я, как писатель, подмечаю. Нам говорят об инопланетянах и о других расах, а но эти инопланетяне и представители других рас уже здесь. Это те самые фигуранты дела Эпштейна, отделившие себя от остального человечества. Да, да, они возомнили себя представителями другой расы, теми, кто воспринимает нашу планету как личные охотничьи угодия, инкубаторы, теми, кто питается людьми во всех смыслах.

Один из самых известных сюжетов в фантастике об НЛО – это истории о похитителях тел; я прочел их с десяток, наверное. Так вот, эти похитители тел уже здесь. Они злобные, они ненасытные, они хищные, они мерзкие. Они, подобно хищникам и чужим, охотятся на людей, в первую очередь на детей. И носят они человеческие личины. Являются ли они людьми? Физиологически да, а в вот в остальном – не уверен.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779108720


