Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин

15:52 18.05.2026

Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень

О том, как инопланетяне отвлекают от дела Эпштейна



17.05.2026 | Платон БЕСЕДИН



Мне очень нравился сериал "Секретные материалы". Тот, где Фокс Малдер и Дана Скалли гонялись за инопланетянами. Правда, в первых сезонах они просто раскрывали странные дела с очень странными обстоятельствами. И было поинтереснее. Потом все свелось к инопланетянам. Но, так или иначе, X-Files (таково оригинальное название) – это прекрасно. У меня даже их постер висит в студии, где я записываю свою авторскую телепрограмму "Игра в классики".



Кстати, говорят, что X-Files будут переснимать. Ну что тут скажешь? Они так надоели (выражусь мягко) со своими бесконечными пересъемами того, что трогать не стоит. На этот счет, кстати, есть отличный момент в четвертой "Матрице". Там одичавший Меровинген – во втором фильме он был гламурен и разгуливал не с кем-нибудь, а с прекраснейшей Персефоной (ее играла Моника Белуччи; чудо как хороша!), а тут забомжевал – орет Нео: "У нас было великое искусство: литература, кино, живопись, а сейчас сиквелы, приквелы, ремейки, и ничего не осталось". Вот-вот.



На плакате X-Files написано: "I want to believe" – что, как не трудно догадаться, означает: "Я хочу верить". И нарисована летающая тарелка; для пущей, так сказать, убедительности. Собственно, под этим ударным девизом и проходят последние месяцы. Сначала Дональд Трамп заявил, что будут рассекречены материалы ФБР, в которых окажется множество доказательств существования инопланетян. А многие американцы эту тему – UFO – всячески любят и культивируют. Однако Трампу верить – хм, занятие из серии "ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад".



Но вот ФБР, действительно, якобы рассекретило материалы по инопланетянам. И там, говорят, такой шок-контент, что Игорь Прокопенко с РЕН ТВ нервно курит в сторонке. Все карты, что называется, на стол. Ну или почти все. Ведь на самом деле в рассекреченных материалах ФБР об НЛО, опубликованных Пентагоном, приводятся показания свидетелей 1960-х годов. Они сообщают о неопознанных летательных объектах и членах их экипажей. Ну а фото инопланетянина, которое сейчас публикуется, воссоздано с показаний этих самых свидетелей. Вот уж откровение так откровение!



Я сказал, что американцы очень любят тему НЛО. Не только они, конечно же. Уфофилия расползлась по всему земному шару. Однако в Америке это важнейший элемент массовой культуры. Он везде, он повсюду. Как по мне, шикарно эта тема обыгрывается во многих частях компьютерной игры GTA, тонко, изящно, не придерешься. А откуда такая любовь к НЛО? Американцы предельно одиноки в своем стоянии на вершине холма – это раз. И два – они чудовищно горделивы. Сотни лет пропаганда, иначе не скажешь, внушала им, что они, американцы, есть вершина эволюции, best of the best. Так кто способен бросить им вызов? Разве что некто из другой галактики?



Тут, правда, логичен вопрос: почему же столь "ценные" архивы не были опубликованы раньше? Тут ответ, как по мне, очевиден: потому что дело Эпштейна еще не закрутилось столь горячо. А именно оно – да, дело Эпштейна – является ключом к пониманию сущности транснациональных элит, к тем, кто, как и почему нами управляет. Ничего более шокирующего за последние полвека не происходило. Впрочем, то ли это слово – "шокирующее"? Но парадокс заключается в том, что важнейшая информация игнорируется, а виновные не только не наказаны, но и чувствуют себя великолепно.



Я далек от мысли, что позорная война с Ираном, начатая Израилем и США, есть только лишь способ отвлечения населения от дела Эпштейна. О том, что американцы метят в Иран, известно давно – это мелькало во множестве источников; в том числе и в масскультовых (например, в ленте Оливера Стоуна "Буш" 2008 года). Американцы не могут без войн на Востоке. Ну а Израиль? Тут вообще все понятно. Однако инопланетяне – это немного иная история.



Она придумана и запущена, чтобы виновные продолжали уничтожать детей самыми разными способами: будь то каннибализм, пандемии, экономические кризисы или войны. И в этом есть некоторая символичность, на самом деле, которую я, как писатель, подмечаю. Нам говорят об инопланетянах и о других расах, а но эти инопланетяне и представители других рас уже здесь. Это те самые фигуранты дела Эпштейна, отделившие себя от остального человечества. Да, да, они возомнили себя представителями другой расы, теми, кто воспринимает нашу планету как личные охотничьи угодия, инкубаторы, теми, кто питается людьми во всех смыслах.



Один из самых известных сюжетов в фантастике об НЛО – это истории о похитителях тел; я прочел их с десяток, наверное. Так вот, эти похитители тел уже здесь. Они злобные, они ненасытные, они хищные, они мерзкие. Они, подобно хищникам и чужим, охотятся на людей, в первую очередь на детей. И носят они человеческие личины. Являются ли они людьми? Физиологически да, а в вот в остальном – не уверен.