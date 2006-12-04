Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
06:15  СП: Если Иран не дрогнет, то "парни в шлепках" покажут кузькину мать всему западному миру
04:39  Эмомали Рахмон: Отношения между Таджикистаном и Китаем непрерывно выходят на качественно новый уровень
02:11  НГ: Гидроэнергетика становится приоритетом в Центральной Азии
Понедельник, 11.05.2026
21:57  О том, как Израиль напал на США, - П.В.Густерин
13:08  Узбекистан в годы Великой Отечественной войны: цифры, ставшие частью истории
12:01  "Мягкая сила" Запада и радикальный исламизм. Главные угрозы для Киргизии, - Кирилл Озимко
11:41  Трампа предупреждают: "Следите за Каспием, там Россия и Иран что-то затевают"
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
22:09 18.05.2026

Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля

Опубликовано 04.12.2006 (обновлено: 26.05.2021)

Одной из археологических сенсаций уходящего года является открытие на дне высокогорного озера Иссык-Куль (Киргизия) неизвестной древней цивилизации, существовавшей 2,5 тысячи лет назад. Это стало возможным в результате настойчивого поиска, который вела международная Иссык-Кульская археологическая экспедиция Киргизско-Российского славянского университета, работавшая под руководством вице-президента Академии наук Киргизии Владимира Плоских. "Наш успех был бы невозможен без участия аквалангистов Российской конфедерации подводной деятельности", - заявил он по завершении экспедиции.

Татьяна Синицына, обозреватель РИА Новости.

Одной из археологических сенсаций уходящего года является открытие на дне высокогорного озера Иссык-Куль (Киргизия) неизвестной древней цивилизации, существовавшей 2,5 тысячи лет назад. Это стало возможным в результате настойчивого поиска, который вела международная Иссык-Кульская археологическая экспедиция Киргизско-Российского славянского университета, работавшая под руководством вице-президента Академии наук Киргизии Владимира Плоских. "Наш успех был бы невозможен без участия аквалангистов Российской конфедерации подводной деятельности", - заявил он по завершении экспедиции. Как подчеркнул ученый, результаты этого года особые, они дают основание говорить о том, что у иссыккульских берегов в ту давнюю пору жили не кочевники - здесь существовала развитая цивилизация оседлого типа.

"Мы работали на глубине от 5 до 10 метров у северного побережья озера и нашли под водой огромные стены, длиной примерно в пол-километра. Это - признак большого города, площадь которого могла составлять несколько квадратных километров, масштаб по тем временам масштаб колоссальный, - рассказал руководитель подводной экспедицией член Научного комитета Конфедерации подводной деятельности России Николай Лукашов. - Стены сложены из камня, покрытого многовековым слоем известняка. Пока не удалось оконтурить весь город, он нанесен на карту приблизительно, поскольку часть стен осыпалась и была занесена песком".

Исследователи уточнили карты и схемы затопленных поселений, отдельных зданий и скоплений предметов, представляющих историческую ценность. По словам Николая Лукашова, аквалангисты обнаружили на дне озера размытые волнами курганы, в которых хоронили скифов. Были найдены прекрасно сохранившиеся предметы сакского (скифского) периода, в том числе бронзовые топорики и наконечники, самозатачивающиеся кинжалы акинаки. "Нам посчастливилось, - подчеркнул Лукашов, - обнаружить мастерскую по обработке руды, обломки бронзового производства, различные отливки, целую пирамиду рудотерок, а также золотой округлый усеченный штырь весом в 70 граммов". Считается, что этот золотой предмет по форме напоминает первозданные древнерусские "рубли", служившие некогда деньгами.

Николай Лукашов рассказал и о том, что близ курортного поселка Чолпон-Ата, в прибрежной части дна, аквалангисты обнаружили также странные травяные круги диаметром 15-20 метров. Что это, сказать точно пока невозможно. Как предполагает сотрудник Российской академии наук историк Светлана Лукашова, кругообразная травяная "лужайка" могла произрасти на органических остатках животного происхождения, возможно, в этом месте был караван-сарай, имевший конюшню".

Иссык-Куль - бессточное солоноватое озеро, расположенное в Тянь-Шаньских горах на высоте 1608 метров. Его глубина в центре озерной чаши достигает 700 метров. За свою историю Иссык-Куль много раз повышал и понижал свой уровень за счет различных природных факторов. Локальные участки берегов многократно подвергались явлению тектонического опускания, увлекая за собой под воду человеческие поселения.

Иссык-Куль славится очень чистой водой. Его издревле считали священным, однако местные жители никогда не купались в озере, испуганные сказаниями о неком чудовище, живущем в глубинах. Считалось, что оно уносит под воду тех, кто осмеливается войти в воду. Возможно, это поверье во многом объясняет тот факт, почему на протяжении тысячелетий не проявляли свою активность добытчики подводных сокровищ.

Исследование побережий и акватории Иссык-Куля первыми начали русские ученые, в XIX веке. Одним из них был знаменитый Николай Пржевальский, похороненный, согласно завещанию, на берегу озера. Историков, археологов интересовал, главным образом, легендарный дворец Великого Тимура, стоявший, как рассказывали хроники, на берегу Иссык-Куля и загадочно исчезнувший.

Искали также некогда затопленный монастырь братьев армянских, удалось даже найти множество каменных крестов (ныне находятся в Эрмитаже). Как пояснила Светлана Лукашова, на этой центральноазиатской территории в древности каждые 2 века менялась этническая группа. В раннехристианский период здесь находилась мигрирующая группа армян. Это выяснилось, когда вскрывали старое кладбище в предместьях Бишкека. На одной из древних могил была обнаружена надпись на армянском языке, где упоминался пресвитер. Значит - было духовенство, был епископ.

То, что армянский монастырь существовал, подтверждает Каталанский географический каталог, изданный в 1380 году. В нем была помещена карта мира, Азии и, что удивительно, очень правильно изображено озеро Иссык-Куль - вытянутой формы, в правильном расположении. Около озера схематически пририсован монастырь. На каталанском языке сказано, что место это - "Иссикуль", на берегах которого находится монастырь братьев армянских, в коем есть мощи Святого Матфея, апостола и евангелиста. Откуда появились эти сведения у испанцев, неясно.

По преданию, почившего на эфиопской земле евангелиста Матфея поместили в серебряную раку. "Согласно "благочестивой традиции", мощи святого могли быть разделены и разошлись по всему миру, попав в том числе и в армянский монастырь на Иссык-Куле. Но, вполне возможно, что и вся рака с мощами Матфея могла оказаться в этом монастыре, - полагает Светлана Лукашова. - Однако доказать это можно будет только тогда, когда рака найдется. Подводные исследования дают такую надежду".

Археологический материал, найденный российско-киргизской экспедицией в этом сезоне, тщательно изучается. "Есть четкие признаки того, что в открытом нами древнем городе были очень богатые дома. Это подтверждают обломки богатой посуды, изразцов. Кто знает, возможно, одно из строений и является дворцом Тимура", - не исключает Николай Лукашов.

Источник - РИА Новости
