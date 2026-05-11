Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев

23:04 18.05.2026

Эксперт Бордачев: Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР



По словам программного директора Международного дискуссионного клуба "Валдай", "сейчас этого нет, но надо понимать, что над этим очень кропотливо работают"



ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 14 мая. /ТАСС/. Запад пытается превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз не только против России, но и против Китая. Такое мнение выразил ТАСС программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.



"Запад действительно пытается создать такой плацдарм, и не только против России, в первую очередь против Китая. Самая большая угроза от действий Запада в Центрально-Азиатском регионе состоит в потенциальной дестабилизации внутренней социально-экономической ситуации, не в том, что страны Центральной Азии станут враждебными России, а в том, что там могли бы происходить некоторые негативные внутренние изменения, создающие повод для беспокойства и для России, и для Китая", - сказал он, подводя итоги VI Центральноазиатской конференции "Валдая", завершившейся в Геленджике.



По словам эксперта, "сейчас этого нет, но надо понимать, что страны Запада очень кропотливо над этим работают, на что и обратил внимание [замглавы МИД РФ] Михаил Галузин".



"Мы воспринимаем вопросы экономического сотрудничества именно в контексте купирования потенциальных угроз", - заключил он.



