ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая

00:05 19.05.2026

ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 мая в разрезе СВО. Русские войска блокировали подразделения ВСУ в сельской местности между Константиновкой и Часовым Яром. Появилась информация о том, что ВС РФ окружили часть украинского гарнизона в южный районах Константиновки. На политическом же фронте новые "многоходовки" от киевского руководства – на Украине открыто анонсируют выставки и мероприятия с участием местных военных. Это можно расценивать как признак того, что Банковая специально санкционирует открытое оповещение и проведение подобных мероприятий для создания образа жертвы в случае удара со стороны России.



