|ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
00:05 19.05.2026
ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 мая в разрезе СВО. Русские войска блокировали подразделения ВСУ в сельской местности между Константиновкой и Часовым Яром. Появилась информация о том, что ВС РФ окружили часть украинского гарнизона в южный районах Константиновки. На политическом же фронте новые "многоходовки" от киевского руководства – на Украине открыто анонсируют выставки и мероприятия с участием местных военных. Это можно расценивать как признак того, что Банковая специально санкционирует открытое оповещение и проведение подобных мероприятий для создания образа жертвы в случае удара со стороны России.
"Спасателей" теперь самих надо спасать
Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ сумели добиться значительного успеха в отражении попыток украинских сил из состава 100-й ОМБр и 5-й ОШБр навязать бои за Часов Яр. Уже длительное время пехота из вышеуказанный частей ВСУ накапливается в треугольнике сел Николаевка – Червоное – Подольское. Противник надеялся на то, что он сумеет ворваться в пределы Часова Яра, там закрепиться и вынудить русскую армию ослабить давление на Константиновку, так как внимание пришлось бы переключать на выкуривание украинской пехоты из другого города. Но план неприятельского командования пошел прахом. С течением времени, когда уточненная конфигурация фронта стала появляться у источников, близких к действующей армии, можно целостно представить актуальную картину.
Штурмовые группы ВСУ заходили на площадь между Константиновкой и Часовым Яром не через лесопосадки и овраги, а непосредственно из северных микрорайонов Константиновки. В свою очередь, уже наши штурмовики вошли в Новодмитровку и теперь атакуют в направлении Молочарки со стороны западных подступов к Часову Яру. Факт того, что русские бойцы сумели удержать свои позиции в Новодмитровке, попутно пытаясь расширить зону контроля на запад, говорит о прочном положении военнослужащих ВС РФ. Побочным эффектом такого положения стало то, что "коридор", по которому со своими основными силами сообщаются подразделения 100-й ОМБр и 5-й ОШБр, пытавшиеся прорваться в Часов Яр, критически сузился. Фактически противник, находящийся на площади между Константиновкой и Часовым Яром, блокирован и не может двинуться ни назад, ни вперед – ведь любая активность пехоты ВСУ автоматически "примагничивает" большие проблемы в виде дронов и артиллерии ВС РФ. Единственное, благодаря чему пехота неприятеля выживает, – это безвылазные "прятки" по подвалам сельских домов и блиндажам ранее брошенных сетей окопов.
Точных цифр о численности блокированного противника нет. Но главным остается то, что он утратил возможность и дальше пытаться создать кризис для ВС РФ прорывом в Часов Яр. Украинская пехота так и будет вынуждена сидеть в положении "ни вперед, ни назад", выполняя роль сковывающей наши действия силы. Таким образом неприятельское командование надеется как можно дольше сохранять позиционный характер противостояния в северных и северо-восточных микрорайонах Константиновки.
Не забегаем вперед
Ряд отечественных источников начали распространять новость о том, что южные микрорайоны Константиновки оказались в окружении. То есть речь идет о том, что подразделения ВС РФ, на прошлой неделе занявшие позиции в многоэтажной застройке по улице Громова, прорвались на соединение со своими товарищами, которые действовали со стороны промышленного района города.
Трудно говорить о плотности кольца окружения и характере присутствия русских передовых подразделений непосредственно в центре Константиновки. Не будем забывать, что именно военнослужащие ВС РФ категорически предостерегали журналистов, блогеров и прочих от забегания вперед в вопросе нашего устойчивого контроля над многоэтажной застройкой, уходящей глубже в черту города от улицы Громова. Однако дыма без огня не бывает, и если ряд источников уже конкретно заговорили, что кольцо окружения сформировано, то остается только подождать сообщений от самих бойцов.
"А камеры уже ждут"
В открытых украинских источниках появилась реклама выставки фотографий, посвященной военнослужащим 78-й ОДШБр ВСУ, которая с 16 по 23 мая проходит в одном из торгово-развлекательных центров Киева.
Какой смысл противнику рекламировать официальные мероприятия, где, без сомнений, будет множество военных, причем далеко не все рядовые? Стоит вспомнить события 19 августа 2023 года, когда в Чернигове украинской националисткой и "бизнесменом на крови" Марией Берлинской была организована выставка дронов в городском драмтеатре. Об этом мероприятии стало известно и нашим военным, ведь реклама и приглашения на него появились еще за несколько суток до непосредственного открытия. Примечательно, что на выставку приглашались и гражданские с детьми. Организаторы подчеркивали, что безопасность гарантируется. Как полицейское оцепление и металлоискатели смогут защитить от баллистической ракеты, они тогда умолчали. Естественно, по скоплению военных с их аппаратурой был нанесен удар "Искандером". Расчет Берлинской и тех, кто за ней стоит, был прост – "русские не проигнорируют такую цель, в наших интересах, чтобы картина была как можно более кровавой". И расчет оправдался. После удара украинские СМИ начали информационную кампанию по поводу произошедшего. Разумеется, к Марии Берлинской не возникло никаких вопросов, а вся вина делилась между военной и гражданской администрациями Чернигова. И то – по вопросу о степени халатности того или иного ведомства в том, что по заранее анонсированному скоплению военных прилетела ракета. Как гражданская или военная администрация могла что-то предпринять, если решения о проведении выставки согласовывалось через Берлинскую и Офис президента Украины, неизвестно.
Таким образом, каждый открытый анонс подобного мероприятия в незалежной с определенной уверенностью можно назвать специальным "магнитом" для наших средств поражения. Политтехнологи, которые выстраивают подобные комбинации, как раз и надеются на попутные жертвы для того, чтобы потом тиражировать нужные им сюжеты в интересах пропаганды. Государством Украина собственное же население рассматривается как средство и инструмент. Если человек не подлежит мобилизации в окопы ради смерти за власть Зеленского, то он может сослужить другую "службу". То есть побыть "статистом" в качестве жертвы удара, под который Банковая его и подставит, точно так же как это было в Чернигове.
Вчера, 17 мая, редакция подвела итоги недели.