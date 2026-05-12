06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
00:05 19.05.2026

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 мая в разрезе СВО. Русские войска блокировали подразделения ВСУ в сельской местности между Константиновкой и Часовым Яром. Появилась информация о том, что ВС РФ окружили часть украинского гарнизона в южный районах Константиновки. На политическом же фронте новые "многоходовки" от киевского руководства – на Украине открыто анонсируют выставки и мероприятия с участием местных военных. Это можно расценивать как признак того, что Банковая специально санкционирует открытое оповещение и проведение подобных мероприятий для создания образа жертвы в случае удара со стороны России.



"Спасателей" теперь самих надо спасать

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ сумели добиться значительного успеха в отражении попыток украинских сил из состава 100-й ОМБр и 5-й ОШБр навязать бои за Часов Яр. Уже длительное время пехота из вышеуказанный частей ВСУ накапливается в треугольнике сел Николаевка – Червоное – Подольское. Противник надеялся на то, что он сумеет ворваться в пределы Часова Яра, там закрепиться и вынудить русскую армию ослабить давление на Константиновку, так как внимание пришлось бы переключать на выкуривание украинской пехоты из другого города. Но план неприятельского командования пошел прахом. С течением времени, когда уточненная конфигурация фронта стала появляться у источников, близких к действующей армии, можно целостно представить актуальную картину.

Штурмовые группы ВСУ заходили на площадь между Константиновкой и Часовым Яром не через лесопосадки и овраги, а непосредственно из северных микрорайонов Константиновки. В свою очередь, уже наши штурмовики вошли в Новодмитровку и теперь атакуют в направлении Молочарки со стороны западных подступов к Часову Яру. Факт того, что русские бойцы сумели удержать свои позиции в Новодмитровке, попутно пытаясь расширить зону контроля на запад, говорит о прочном положении военнослужащих ВС РФ. Побочным эффектом такого положения стало то, что "коридор", по которому со своими основными силами сообщаются подразделения 100-й ОМБр и 5-й ОШБр, пытавшиеся прорваться в Часов Яр, критически сузился. Фактически противник, находящийся на площади между Константиновкой и Часовым Яром, блокирован и не может двинуться ни назад, ни вперед – ведь любая активность пехоты ВСУ автоматически "примагничивает" большие проблемы в виде дронов и артиллерии ВС РФ. Единственное, благодаря чему пехота неприятеля выживает, – это безвылазные "прятки" по подвалам сельских домов и блиндажам ранее брошенных сетей окопов.

Точных цифр о численности блокированного противника нет. Но главным остается то, что он утратил возможность и дальше пытаться создать кризис для ВС РФ прорывом в Часов Яр. Украинская пехота так и будет вынуждена сидеть в положении "ни вперед, ни назад", выполняя роль сковывающей наши действия силы. Таким образом неприятельское командование надеется как можно дольше сохранять позиционный характер противостояния в северных и северо-восточных микрорайонах Константиновки.

Не забегаем вперед

Ряд отечественных источников начали распространять новость о том, что южные микрорайоны Константиновки оказались в окружении. То есть речь идет о том, что подразделения ВС РФ, на прошлой неделе занявшие позиции в многоэтажной застройке по улице Громова, прорвались на соединение со своими товарищами, которые действовали со стороны промышленного района города.

Трудно говорить о плотности кольца окружения и характере присутствия русских передовых подразделений непосредственно в центре Константиновки. Не будем забывать, что именно военнослужащие ВС РФ категорически предостерегали журналистов, блогеров и прочих от забегания вперед в вопросе нашего устойчивого контроля над многоэтажной застройкой, уходящей глубже в черту города от улицы Громова. Однако дыма без огня не бывает, и если ряд источников уже конкретно заговорили, что кольцо окружения сформировано, то остается только подождать сообщений от самих бойцов.

"А камеры уже ждут"

В открытых украинских источниках появилась реклама выставки фотографий, посвященной военнослужащим 78-й ОДШБр ВСУ, которая с 16 по 23 мая проходит в одном из торгово-развлекательных центров Киева.

Какой смысл противнику рекламировать официальные мероприятия, где, без сомнений, будет множество военных, причем далеко не все рядовые? Стоит вспомнить события 19 августа 2023 года, когда в Чернигове украинской националисткой и "бизнесменом на крови" Марией Берлинской была организована выставка дронов в городском драмтеатре. Об этом мероприятии стало известно и нашим военным, ведь реклама и приглашения на него появились еще за несколько суток до непосредственного открытия. Примечательно, что на выставку приглашались и гражданские с детьми. Организаторы подчеркивали, что безопасность гарантируется. Как полицейское оцепление и металлоискатели смогут защитить от баллистической ракеты, они тогда умолчали. Естественно, по скоплению военных с их аппаратурой был нанесен удар "Искандером". Расчет Берлинской и тех, кто за ней стоит, был прост – "русские не проигнорируют такую цель, в наших интересах, чтобы картина была как можно более кровавой". И расчет оправдался. После удара украинские СМИ начали информационную кампанию по поводу произошедшего. Разумеется, к Марии Берлинской не возникло никаких вопросов, а вся вина делилась между военной и гражданской администрациями Чернигова. И то – по вопросу о степени халатности того или иного ведомства в том, что по заранее анонсированному скоплению военных прилетела ракета. Как гражданская или военная администрация могла что-то предпринять, если решения о проведении выставки согласовывалось через Берлинскую и Офис президента Украины, неизвестно.

Таким образом, каждый открытый анонс подобного мероприятия в незалежной с определенной уверенностью можно назвать специальным "магнитом" для наших средств поражения. Политтехнологи, которые выстраивают подобные комбинации, как раз и надеются на попутные жертвы для того, чтобы потом тиражировать нужные им сюжеты в интересах пропаганды. Государством Украина собственное же население рассматривается как средство и инструмент. Если человек не подлежит мобилизации в окопы ради смерти за власть Зеленского, то он может сослужить другую "службу". То есть побыть "статистом" в качестве жертвы удара, под который Банковая его и подставит, точно так же как это было в Чернигове.

Вчера, 17 мая, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779138300


