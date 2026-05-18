Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан

01:04 19.05.2026

Кыргызстанцы активно участвуют в проекте Китай - Кыргызстан - Узбекистан

https://snob.kg/

18 мая 2026



На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев сообщил, что на строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан задействованы около двух тысяч граждан Кыргызстана. По его словам, местные жители в основном выполняют неквалифицированные работы, однако министерство готово трудоустраивать и инженеров с соответствующей квалификацией.



"При равенстве компетенций у кандидатов приоритет всегда отдается гражданам Кыргызстана", - подчеркнул Тургунбаев. Он добавил, что для подбора персонала заключены соглашения с властями Нарынской и Джалал-Абадской областей, через которые специализированные агентства занятости привлекают необходимые кадры.



Сейчас масштабные работы ведутся на ключевых участках магистрали: строятся 21 мост и пробиваются три крупнейших тоннеля. Всего на объектах занято более пяти тысяч специалистов, почти половину из которых составляют местные рабочие.



Проект железной дороги протяженностью 532,5 километра обсуждался десятилетиями, а официальный старт работам на кыргызском участке был дан в декабре 2024 года. На территории Кыргызстана предстоит построить около 305 километров пути, включая возведение 50 мостов и пробивку 29 тоннелей. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется к 2030 году.



