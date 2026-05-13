 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.05.2026
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
10:17  В Бишкеке состоялся митинг-реквием по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
08:26  Вспомнить победителей. О документальном фильме "Советский солдат Джанибек Сулеев"
06:32  Tazabek: Как Кыргызстан переложил свои сбережения в золото
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
02:12 19.05.2026

Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов

13 мая 2026

Профилактика противодействия радикальным исламским течениям сталкивается с серьезными вызовами, которые коренятся не только в текущих политических решениях, но и в историческом контексте, социально-экономических реалиях и внешних факторах.

Зачастую, ставка делается на жестких репрессивных мерах - запреты на ношение религиозной одежды, ограничения на посещение мечетей несовершеннолетними, запрет на совершение хаджа для молодых людей до 35 лет. Однако такой подход, вместо того чтобы снизить уровень радикализации, нередко вызывает раздражение в обществе и подталкивает часть населения к еще большему отчуждению от официальной политики.

В январе 2020 года генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил о задержании 113 человек по подозрению в членстве в движении "Братья-мусульмане" (организация запрещена с 2006 года). Среди задержанных оказались более 20 преподавателей и сотрудников высших учебных заведений, а также один чиновник из исполнительной власти города Исфары. Генпрокурор подчеркнул, что цель организации - свержение действующего правительства и установление исламского государства. Расследования в отношении членов этой группировки продолжали вести МВД и Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

Еще один пример - задержание 15 человек в Душанбе и Вахдате в марте 2024 года. Спецслужбы арестовали их по подозрению в подготовке терактов во время праздника Навруз (21–23 марта). Задержанных проверяли на связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года.

В том же марте 2024 года ГКНБ задержал 9 человек в городе Вахдат по подозрению в связях с террористической группировкой "ИГИЛ - Вилаят Хорасан". Все они были жителями Вахдата.

Эти случаи демонстрируют, что несмотря на силовые методы и аресты, корни радикализации не устраняются и продолжают питать плоды.

Проблема усугубляется тем, что социально-экономические причины радикализации остаются практически без внимания. Высокий уровень безработицы, бедность, низкий уровень образования и отсутствие четких социальных перспектив создают благодатную почву для распространения экстремистских идей, особенно среди молодежи. Многие молодые люди, не видя возможностей для самореализации на родине, ищут ответы в радикальных учениях - порой получая религиозное образование за рубежом, где им прививают взгляды, расходящиеся с традиционным для Таджикистана ханафитским мазхабом.

Исторический опыт гражданской войны 1990-х годов во многом определил настороженное отношение нашего государства к любым проявлениям религиозности. Противники политической системы страны намеренно толкают молодежь в объятия радикальных организаций. К этому добавляются внешние угрозы: близость нестабильного Афганистана, трансграничные группировки и использование современных технологий для финансирования и пропаганды экстремизма.

В качестве примера можно обратиться к опыту Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где власти предприняли беспрецедентные меры для борьбы с радикализацией уйгурского населения. С 2017 года в регионе начали массово создавать так называемые "центры профессионального обучения", куда направляли людей, подозреваемых в связях с радикальными идеями. По данным ООН, число таких лиц могло достигать миллиона человек. В этих центрах проводились идеологические занятия, нацеленные на "китаизацию" и отказ от радикальных взглядов.

Параллельно Китай развернул масштабную систему технологического контроля: улицы СУАР покрыли сетью камер с распознаванием лиц и сканированием сетчатки глаза. Видеонаблюдение охватило не только общественные места, но и рабочие пространства, магазины, жилые кварталы. Власти ввели ограничения на религиозные практики - например, запретили распространять понятие "халяль" за пределы сферы питания, ограничили участие уйгуров в традиционных обрядах. Контроль над образованием усилился: студентам и госслужащим стало сложнее посещать мечети, а в детских садах ввели дополнительные воспитательные программы. Одновременно Пекин активно развивал инфраструктуру региона, привлекал инвестиции и создавал рабочие места - понимая, что экономическое развитие способно снизить социальную напряженность.

Сравнение этих подходов показывает существенные различия. Когда мы смотрим в сторону запретов, Китай комбинирует жесткие меры с идеологическим "перевоспитанием" и экономическими стимулами. Технологический арсенал КНР в СУАР неизмеримо мощнее: биометрический контроль и системы автоматического наблюдения практически отсутствуют в нашей практике.

Опыт Китая демонстрирует, что жесткие меры могут временно снизить уровень радикализма, но их долгосрочная эффективность остается под вопросом, особенно без учета социально-экономических факторов. При этом, для нас важно понимать, чтобы добиться устойчивых результатов, необходимо расширять арсенал применяемых инструментов и вести системную комплексную работу - развитие программ дерадикализации, создание экономических возможностей для молодежи, укрепление международного сотрудничества в борьбе с трансграничным экстремизмом и, что особенно важно, заполнение идеологического вакуума традиционными национально-культурными ценностями, способными противостоять радикальной пропаганде. Только такой многомерный подход способен обеспечить подлинную безопасность и стабильность общества в долгосрочной перспективе.

Ризван Набиев

Источник - vecherka.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779145920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2026 года №1279
- Парламент одобрил проект Конституционного закона о Қазақстан Халық Кеңесі в первом чтении
- В Алматы презентован новый кампус "Абай ұлттық мектебі" и запущена "Школа аналитики. Алматы"
- Общественная приемная: Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов выслушал вопросы, волнующие жителей
- Мажилис рассмотрит поправки в Налоговый кодекс и законопроекты о нотариате и военнослужащих
- Олжас Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
- Кадровые перестановки
- Поддержку ОТП и предоставление жилищной помощи обсудили на заседании Проектного офиса МЭКС
- Как менялась система закупок ФНБ "Самрук-Казына"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  