ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет

04:29 19.05.2026

По данным Национального комитета по статистике, в первом квартале 2026 года в Узбекистан на ПМЖ прибыл 721 человек, в то время как страну покинули 2 277 человек. Основной приток переселенцев обеспечивают Россия и Казахстан, а главными направлениями эмиграции остаются Казахстан и Россия.



В январе-марте 2026 года общее количество прибывших в страну составило 80 159 человек, в том числе 79 438 человек прибыли из других регионов республики, выходцы из-за рубежа составили 721 человек.



Доли по странам:

Россия - 34,1 %;

Казахстан - 19,7 %;

Таджикистан - 12,2 %;

Кыргызстан - 4,9 %;

Туркменистан - 3,7 %;

другие страны - 25,4 %.



Общая численность выбывших достигла 81 715 человек, в том числе 79 438 человек отъехали в другие регионы республики, а 2 277 человек выбыли в зарубежные страны.



Доли по странам:

Казахстан - 80,6 %;

Россия - 16,4 %;

Южная Корея - 0,8 %;

Кыргызстан - 0,7 %;

другие страны - 1,5 %.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2026 ГОДА

https://stat.uz/files/620/choraklik-natijalar-2026-yanvar-martru/4345/----2026--.pdf