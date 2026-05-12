Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии

05:42 19.05.2026

Премьер Монголии освободил от должности мэра Улан-Батора за неисполнение обязанностей



Речь идет о неисполнении обязанностей по созданию стратегических запасов продовольствия и обеспечению ими населения



УЛАН-БАТОР, 16 мая. /ТАСС/. Мэр столицы Монголии Хишгээгийн Нямбаатар будет привлечен к ответственности и уволен за неисполнение обязанностей по созданию стратегических запасов продовольствия и обеспечению ими населения. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал по итогам встречи с горожанами и продавцами на мясном рынке.



"Руководство столицы не подготовило достаточное количество резервного мяса, возложило на плечи народа тяжесть роста цен и раскололо общество. Поэтому на основании определенных причин с сегодняшнего дня я освобождаю от должности мэра Хишгээгийна Нямбаатара. Созданная специальная группа расследует все проекты и тендеры в городе", - сказал глава монгольского правительства.



Он посетил мясной рынок "Хучит Шонхор" и пункт заключения контрактов на продажу мяса, где горожане и продавцы пожаловались на недоступность резервных запасов мяса, которое ранее можно было купить по приемлемым ценам. Из-за ограниченного предложения цены на мясо, особенно в торговых центрах, сильно выросли, что негативно сказалось на сфере общественного питания, есть случаи, когда заведения общепита из-за этого вынуждены закрываться.



"В столице накоплено 5 017 тонн мяса. Из системы электронных документов ясно, что 2 500 тонн мяса еще не поступили в продажу. Премьер-министр заявил на встрече с гражданами, что выяснит, где находятся эти 2 500 тонн мяса, и почему они не поступают в продажу", - сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что губернаторы аймаков (регионов) и руководители столицы несут ответственность за создание стратегических запасов продовольствия и обеспечение им населения. Премьер-министр заявил, что решения по стабилизации цен на мясо будут приниматься таким образом, чтобы минимизировать потери для скотоводов и поддержать потребителей.



Ранее национальный комитет статистики сообщил о том, что к маю 2026 года цены на потребительские товары и услуги выросли до 10,1% в годовом исчислении. Это первый за два с половиной года двузначный рост инфляции. Он в основном обусловлен увеличением цен на продукты питания, прежде всего мяса, на 19,3%