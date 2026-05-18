Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями

06:56 19.05.2026

Саида Мирзиеева обсудила в Лондоне масштабные инвестиционные проекты с советниками британского премьера



18 мая 2026

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В Лондоне состоялась встреча главы Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой с советником по инвестициям премьер-министра Великобритании Варуном Чандрой и торговым посланником по Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.



Главной темой переговоров стало укрепление двустороннего экономического сотрудничества и расширение присутствия британского капитала на узбекском рынке.



В ходе встречи стороны подробно обсудили успешный выход узбекистанского национального инвестиционного фонда UzNIF на мировые финансовые рынки. Участники переговоров констатировали растущий интерес со стороны деловых кругов Великобритании к инвестиционному потенциалу Узбекистана. Было отмечено, что на сегодняшний день объем британских инвестиций в экономику республики уже превысил отметку в 1 миллиард долларов.



Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и создании благоприятных условий для реализации новых совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики Узбекистана.



