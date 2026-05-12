"Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения

12:33 19.05.2026

Пекин, 18 мая /Синьхуа/ -- Китай и Монголия проведут совместные военные учения "Степной партнер-2026" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в период с последней декады мая по первую декаду июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в понедельник.



Выступая на пресс-конференции, Цзян Бинь отметил, что в ходе учений усилия будут сосредоточены на отработке совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.



Предстоящая совместная подготовка станет второй в своем роде, целью которой является постоянное углубление дружбы и взаимного доверия, укрепление практического сотрудничества и повышение возможностей обеих сторон по совместному поддержанию регионального мира и стабильности, сказал Цзян Бинь.