Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв

Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР.



Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая. В Пекине главу государства ожидает крайне плодотворная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином: как отметил помощник президента Юрий Ушаков, ожидается, что стороны подпишут около 40 документов. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.



Сперва приветствовать российского лидера будет лично глава китайского МИД Ван И. Кроме того, в церемонии в аэропорту также примут участие почетный караул и дети. После завершения мероприятия Путин направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай. Встреча же с Си Цзиньпином состоится на главной площади страны – Тяньаньмэнь.



В переговорах со стороны России примут участие 39 человек, цитируют "Ведомости" Ушакова. По его словам, в делегацию войдут первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.



Кроме того, в Китай приедут главы восьми министерств: Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирек Файзуллин, Валерий Фальков. Компанию им составят руководители ВТБ, "Сбера", Роскосмоса, Росатома и ВЭБ.РФ. Помимо них, в переговорах будут участвовать губернаторы нескольких регионов, а также представители неназванных информагентств и университетов.



Известно, что Москва и Пекин намерены подписать два принципиально важных документа. Первый – Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Как отметил Ушаков, взгляды двух стран на глобальную повестку совпадают практически полностью.



Второй документ носит двусторонний характер – Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Предполагается, что он станет определяющим для будущего развития связей РФ и КНР.



Но этим визит не ограничится. Как уточнил Ушаков, стоит ожидать подписания и других соглашений, которые дадут импульс к наращиванию партнерства в сферах торговли, образования, культуры и транспорта. Отдельно будет обсуждаться энергетическое сотрудничество.



К переговорам по нефтегазовому треку привлекут представителей различных компаний, задействованных в реализации совместных проектов. "Просто не буду забегать вперед по этим вопросам", – добавил Ушаков. Впрочем, возможные значимые соглашения в этой сфере еще 9 мая анонсировал сам Путин. "В принципе, мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере, серьезный", – рассказывал он журналистам.



"Россия и Китай настроены на стратегический курс укрепления суверенитета независимых и самостоятельных цивилизаций.



Понимание необходимости перехода к многополярному миру долгое время являлось фундаментом нашей дружбы", – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".



"Сейчас же Москва и Пекин пытаются проецировать логику двусторонних контактов на глобальный уровень, вырабатывая концептуальные принципы нового порядка, которые, видимо, и будут вписаны в Совместную декларацию о многополярном мире", – продолжает он.



"Конечно, между нашими странами еще есть некоторые разночтения относительно того, как именно должна выглядеть международная система будущего. Но это лишь споры вокруг деталей – глобальное понимание текущих тенденций у нас во многом сходится", – поясняет собеседник.



Важную роль в грядущем визите, скорее всего, сыграет обсуждение экономического сотрудничества.



"Успехи в этой сфере уже неоспоримы: наш товарооборот достиг 240 млрд долларов. Усилить этот показатель сможет расширенная дискуссия по вопросам использования национальных платежных систем для взаимных расчетов", – уточняет эксперт.



Кроме того, значительное внимание, по его словам, будет уделено и проекту "Сила Сибири – 2". "Нестабильность на Ближнем Востоке рискует спровоцировать напряженность на газовом рынке. КНР же, как ответственная держава, пытается минимизировать для себя все возможные риски. И сотрудничество с Москвой на этом фоне дает гарантии стабильности", – рассуждает Ткаченко.



То, что энергетика станет центральной темой визита, считает и Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. "Состав российской делегации говорит сам за себя. В Китай едут руководители Газпрома, "Роснефти" и "Новатэка". Главное, чего все ждут, – это подписания коммерческого контракта на поставку газа по "Силе Сибири – 2"", – отметил он.



Юридически обязывающий меморандум по этому проекту был подписан еще в прошлом году,



однако стройка начнется только после заключения коммерческого соглашения. Если контракт не будет подписан сейчас, стороны могут договориться о его подписании уже на Петербургском экономическом форуме.



К ускорению процессов Китай подталкивает сложившаяся международная ситуация. Атаки на танкеры, перекрытие Ормузского пролива, общая нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке наглядно показывают, что российские трубопроводы остаются наиболее надежным способом доставки энергоресурсов.



"Сам газопровод будет построен лет через пять, и к тому моменту дефицит газа в Китае может оказаться куда серьезнее. Конкуренция с США к тому времени также ужесточится, и американцы наверняка предпримут новые попытки создать Китаю ресурсный голод. Именно поэтому в стратегических интересах Пекина подписать контракт сейчас", – поясняет Юшков.



Логично предположить и активизацию сотрудничества в сфере СПГ.



До недавнего времени танкеры "Арктик СПГ – 2" фактически год простояли у берегов Китая непринятыми. Лишь в 2025 году Китай выделил отдельный терминал для приема подсанкционной продукции, и теперь стоит ожидать дальнейших шагов.



"Первый из них – совместное строительство газовозов арктического класса, ведь именно их нехватка не позволяет наращивать отгрузки с "Арктик СПГ – 2". Второй – расширение приемной инфраструктуры: Китаю предстоит выделить дополнительные терминалы под растущие объемы поставок", – отметил он.



Не менее важен вопрос возобновления передачи китайских модулей для СПГ-заводов. Раньше Китай собирал их на своих верфях и направлял сначала в Сабетту для "Ямал СПГ", затем в Белокаменку (Мурманская область) для "Арктик СПГ – 2", где они устанавливались на железобетонные платформы.



Именно так были построены первая и вторая очереди завода.



Если Китай возобновит эту практику, в Белокаменке можно будет запустить производство платформ и достроить уже третью очередь проекта. Без китайских модулей этого не сделать – вся необходимая номенклатура крупнотоннажного СПГ-оборудования в России попросту не производится.



"В перспективе, если дефицит газовозов арктического класса сохранится, можно сосредоточиться на Мурманске. Незамерзающий порт позволяет обойтись обычными газовозами, которые можно купить на вторичном рынке. Это делает "Арктик СПГ – 2" более реализуемым в нынешних условиях", – отметил эксперт.



По линии "Роснефти" может зайти речь об увеличении поставок нефти и даже о строительстве дополнительного нефтепровода из России в Китай. Пекину нужны дополнительные объемы, Москве – новые рынки сбыта, и здесь интересы совпадают полностью.



"Обе стороны понимают, что трубопроводный экспорт обходится значительно дешевле морского – только на фрахт и страховку судов уходит более 20 долларов с барреля. Это весомый аргумент в пользу того, чтобы двигаться вместе именно в энергетическом направлении", – акцентирует Юшков.



За энергетическими договоренностями может последовать и прорыв в сфере финансов.



В частности, экономист Иван Лизан отмечает, что недавний запрет КНР на исполнение санкций США против пяти российских компаний теоретически открывает большие возможности для Москвы и Пекина.



"Раньше китайские фирмы с осторожностью вели бизнес с Россией, опасаясь вторичных ограничений со стороны Штатов, что существенно сдерживало двустороннее сотрудничество. Теперь этот барьер формально снят, и местные компании получают возможность работать с российскими партнерами без угрозы внешнего вмешательства", – поясняет он.



На этом фоне показательно присутствие в делегации главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также руководителей ряда госкорпораций. "Вполне вероятно, что будут обсуждаться финансовые транзакции и механизмы их выстраивания в новых условиях. Конкретные договоренности предугадать сложно, однако сам факт такого состава делегации говорит о серьезности намерений обеих сторон", – резюмировал Лизан. Источник - Взгляд

