Вторник, 19.05.2026
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
00:05  ВС РФ возобновили активные боевые действия во всех секторах зоны СВО – итоговая сводка Readovka за 12 мая
Вторник, 12.05.2026
21:50  Минобороны России: Кадры испытания ракетного комплекса "Сармат"
13:30  Spik.kz: Что стоит за спорами о памятниках и названиях улиц в Казахстане?
12:14  Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчет бойцов СВО на Красной площади
Москва, 19 мая /Синьхуа/ - Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в Китай.

"Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - отметил глава государства РФ.

По его словам, регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне - важная, неотъемлемая часть совместных усилий двух стран по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала.

В. Путин напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо двух стран и их народов.

"В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства", - отметил российский лидер.

В. Путин указал, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. "То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств", - подчеркнул он.

"Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь", - отметил В. Путин.

Глава государства напомнил, что российско-китайский товарооборот продолжает расти, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов, взаиморасчет почти полностью ведется в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. "После успешного проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве", - сказал президент России.

"В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", - заявил глава государства.

"Мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая", - сказал В. Путин.

По его словам, тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. "При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания," - отметил российский лидер.

Как он указал, Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.

"Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности", - заключил президент России.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779188040


