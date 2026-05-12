Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин

13:54 19.05.2026

Москва, 19 мая /Синьхуа/ - Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в Китай.



"Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - отметил глава государства РФ.



По его словам, регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне - важная, неотъемлемая часть совместных усилий двух стран по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала.



В. Путин напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо двух стран и их народов.



"В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства", - отметил российский лидер.



В. Путин указал, что Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. "То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств", - подчеркнул он.



"Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь", - отметил В. Путин.



Глава государства напомнил, что российско-китайский товарооборот продолжает расти, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов, взаиморасчет почти полностью ведется в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. "После успешного проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве", - сказал президент России.



"В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", - заявил глава государства.



"Мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая", - сказал В. Путин.



По его словам, тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. "При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания," - отметил российский лидер.



Как он указал, Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.



"Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности", - заключил президент России.