В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"

17:21 19.05.2026
Токаев назвал Золотую Орду одной из важнейших страниц истории человечества
19 мая 2026
История Великой степи и Золотой Орды часто упрощается до бесконечной череды битв и сражений степных народов, тем самым принижая ее реальное влияния на мировую историю. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность" в Астане.
"Это (история Золотой Орды. - Ред.) - одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества", - привели слова казахстанского лидера в Telegram-канале его пресс-службы.
Токаев подчеркнул, что основная задача симпозиума, который продлится несколько дней, - укрепление связей с мировым научным сообществом для систематического и всестороннего комплексного анализа этого вопроса. Президент Казахстана отметил, что проведение этого мероприятия под ЮНЕСКО подчеркивает глобальную историческую значимость наследия Золотой Орды.
Национальный банк Казахстана 12 мая объявил о выпуске серебряной коллекционной монеты, посвященной Золотой Орде. В ведомстве пояснили, что историческое наследие это государства занимает важное место в формировании государственности и культурной идентичности народов Евразии, включая территорию современного Казахстана.