В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"

17:21 19.05.2026

Токаев назвал Золотую Орду одной из важнейших страниц истории человечества



19 мая 2026



История Великой степи и Золотой Орды часто упрощается до бесконечной череды битв и сражений степных народов, тем самым принижая ее реальное влияния на мировую историю. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность" в Астане.



