Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва

19:34 19.05.2026

Тегеран, 19 мая /Синьхуа/ - Тегеранская фондовая биржа возобновила работу во вторник после 80-дневного перерыва из-за совместных американо-израильских атак.



Такое решение было призвано защитить активы инвесторов, сдержать принятие решений на волне эмоций и создать торговую среду с более точной и прозрачной информацией, заявил государственным СМИ на этой неделе заместитель руководителя Организации по ценным бумагам и биржам Ирана Хамид Яри.



Биржа закрылась 28 февраля после ракетных ударов по Тегерану и ряду других регионов Ирана.



Главные факты об открытии



Защитные меры: Основной индекс биржи (TEDPIX) закрылся в символическом плюсе благодаря точечной поддержке крупных компаний, при этом торги по более чем 40 пострадавшим предприятиям тяжелой индустрии были временно заморожены.



Исключение спекуляций на падении: На иранском рынке никто не наживается на падении акций, поскольку классический механизм коротких продаж (шорт) полностью запрещен законом и исламским финансовым правом (Шариатом) - Запрет на продажу чужого.